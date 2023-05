Deljeni prevozi za manjši ogljični odtis Planice

V okviru sponzorstva FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki je potekal konec marca, je družba Mastercard v sodelovanju s Planico ustvarila platformo SharePlanica.si, na kateri so si obiskovalci Planice delili prevoze.

Objavljenih je bilo 193 deljenih prevozov, prepeljanih 690 ljudi, prihranjenih pa kar 66.165 kilometrov. To je prispevalo k zmanjšanju ogljičnega odtisa Planice ali, prepračunano, kar za 12 ton manj CO2. Kot dodajajo v Mastercardu, bodo v sklopu Priceless Planet Coalition posadili 10.913 dreves in s tem dodatno prispevali k planetu brez roka uporabe. Donacija je vredna 21.826 evrov.

Direktor zavoda za šport RS Planica Franci Petek je ob tem takrat dejal, da to, kar bi dosegli v vsem letu z ugašanjem luči, lahko tu dosežemo z eno samo vožnjo. »Res pozdravljam vsako tako akcijo. In moram reči, da je SharePlanica res kraljica med temi akcijami.«

Ogromni prihranki

Po izračunih Centra za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, ki je pri projektu skrbel za realne številke, bi lahko z omenjeno prihranjeno količino CO 2 120 kvadratnih metrov veliko hišo s toplotno črpalko ogrevali 19 let, hladilnik bi deloval 41 let, prenosni računalnik bi lahko polnili 130 let, 7W LED žarnica (ekvivalent 60W klasični žarnici) bi lahko gorela 648 let, z bencinskim avtomobilom bi lahko kar 1,7-krat obkrožili svet, z električnim avtomobilom pa 4,4-krat. Lahko bi tudi 90 let neprestano pomivali posodo s pomivalnim strojem, ali 30 let neprestano gledali televizijo, ali sedem let neprestano uporabljali pralni stroj, osem let neprestano uporabljali sesalnik ali 11 let mikser. Lahko bi tudi 18 let neprestano kosili travo z baterijsko kosilnico ali pa pustili, da bi 2,3 leta neprestano gorel električni štedilnik.

Sodelovanje s strokovnjaki za podnebne spremembe

In kaj je Priceless Planet Coalition? Kot pojasnjujejo, gre za sodelovanje med družbo Mastercard in strokovnjaki za področje podnebnih sprememb in obnove gozdov Conservation International in World Resources Institute, usmerjeno v obnovo 100 milijonov dreves.

»Pobuda se osredotoča na visokokakovostne projekte obnove, ki koristijo okolju, skupnostim in biotski raznovrstnosti. Združenje s 136 partnerji po vsem svetu spodbuja ljudi, da v svoj vsakdan implementirajo trajnostne prakse, kot so raba javnega prevoza ali zmanjšana uporaba papirja. V zameno so potrošniki nagrajeni s sajenjem dreves in drugimi okolju prijaznimi pobudami, ki so v skladu z njihovimi vrednotami. Obnovitveni projekti zajemajo 18 lokacij na šestih celinah, in sicer se od Madagaskarja do Brazilije obnavljajo pokrajine in habitati na nekaterih najlepših krajih na svetu. S tem družba Mastercard aktivno izpolnjuje obljubo za ustvarjanje boljšega okolja za nas in tudi za prihodnje generacije.«