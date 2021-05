Digitalnost in čustva – spremembi, ki sta zaznamovali šport po covidu-19

Pogovor v drugem panelu je vodila Milena Fornazarič, Arista Plus. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Anita Stojčevska, SKB banka, je poudarila, da banka s sponzoriranjem športa želi vračati v okolju, v katerem deluje. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Brez sponzorjev ni športa

Ljubljanske mlekarne so skozi blagovno sponzorstvo postale uradni dobavitelj mlečnih izdelkov za celotno kolesarsko ekipo Bahrain Victorious. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Več kot komunikacijsko sredstvo

Za Športno loterijo je prvo vodilo kibernetska varnost in primernost komuniciranja na spletu, je dejal Luka Steiner, Športna loterija. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Gostje konference so se strinjali, da so mali in srednje veliki športni dogodki vsekakor poslovno koristni. Foto: Jure Eržen/Delo



Vodilo je varnost na spletu

Matic Švab, OKS, meni, da digitalizacija, ki je močno spremenila globalni šport, ponuja tudi veliko priložnosti: športniki so veliko bolj aktivni, laže podprejo sponzorje in partnerje na določenih aktivacijah, lahko se javljajo iz katerega koli konca sveta.FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po uvodnih nagovorih in panelu o organizaciji velikih športnih dogodkov so ugledni gostje na konferenci v organizaciji Dela skupaj s programskim partnerjem, podjetjem Arista Plus pod vodstvom direktorice, je odprl razpravo o malih in srednje velikih športnih dogodkih v lokalnem okolju. So lahko poslovno uspešni?Rdeča nit pogovora so bile spremembe, ki so po covidu-19 zaznamovale globalni in nacionalni šport – digitalnost in čustva. V športu so odnosi med sponzorji ter športniki in športnimi organizacijami v resnici dolgoročna, precej čustvena partnerstva. Digitalno okolje, v katero je celotni šport pahnila epidemija, pa je pomenilo veliko spremembo tako za navijače kot za sponzorje. O tem, kaj pomeni prehod navijačev v digitalno okolje in v druge virtualne oblike in ali so poslovni dogodki tudi na lokalni ravni lahko uspešni, se je programska partnerica konference Milena Fornazarič pogovarjala z, poslovnim direktorjem in namestnikom generalnega sekretarja OKS – Združenje športnih zvez,, glavno izvršno direktorico SKB banke,, članom uprave Športne loterije Slovenije, in, direktorjem Ljubljanskih mlekarn (LM).»Letošnje OI bodo povsem drugačne, kot smo jih bili vajeni, ker še vedno ne vemo, ali bodo na stadionih navijači,« je na vprašanje, kaj letos na OI čaka navijače, in kaj sponzorje odgovoril Matic Švab. Tujih gledalcev tam vsekakor ne bo, zelo drugačne pa bodo tudi za športnike – zaradi množice protokolov, povezanih z epidemijo, zaradi zahtevnega prihoda in podobno. Po drugi strani pa sponzorji igre čakajo z zavzetostjo, imajo veliko aktivacij, ki so bolj digitalne kot v preteklih letih, in pričakujejo zelo zanimive virtualne igre.Poleg razvoja vrhunskega športa pa je pomembna usmeritev OKS tudi skrb za zdrav način življenja, za to, da mlade, predvsem otroke, navdušijo nad športom, jim privzgajajo olimpijske vrednote. Zrcali se v Športu za vse. Letos so priložnostno pripravili velik projekt, v katerem slovenska bakla po zgledu olimpijske potuje po vsej Sloveniji. Ta čas je že na poti, povezala bo vseh 212 občin in širila vrednote olimpizma, spoštovanje, mir in ukvarjanje s športom. Ljudem bo vlivala moč in upanje, da se bomo kmalu spet lahko normalno gibali in športno udejstvovali.Brez podpore sponzorjev ne bi bilo športa. Zakaj gospodarske družbe vlagajo v šport? Vprašanje je bilo namenjeno predstavnici SKB banke, ki ima v tem že dolgoletne izkušnje. Da banka želi okolju, v katerem deluje, tudi vračati in prispevati k skupni uspešnosti, je pojasnila Anita Stojčevska. S tem pridobiva tudi prepoznavnost. Ker je eden od gradnikov strategije banke tudi družbena odgovornost, vlaga v projekte, kakršen je denimo Slovenska bakla. Banka je prisotna v 59 mestih, s podporo projektu, ki povezuje vso Slovenijo, želi biti prepoznana v lokalnih okoljih, prebivalstvu in zaposlenim želi omogočiti, da pri tem aktivno sodelujejo.Eno prvih podjetij, ki je izvajalo digitalne aktivacije že dolgo pred covidom-19, so Ljubljanske mlekarne. Postale so eden od pomembnih prehranskih dobaviteljev vrhunskim kolesarjem, pa tudi alpincem, rokometašem, košarkarjem … Tomaž Žnidarič je pojasnil, kako so dosegli takšen preboj, posebej s tem, da so postali skozi blagovno sponzorstvo uradni dobavitelj mlečnih izdelkov za celotno kolesarsko ekipo Bahrain Victorious. »To je tudi smerokaz rekreativcem, da so naši izdelki najvišje kakovosti in da profesionalci z njimi dosegajo odlične rezultate,« Je pojasnil pozitivne učinke sponzorstva Žnidarič.Eden od njihovih zelo uspešnih primerov aktivacije rekreativcev, tekačev in kolesarjev, v digitalnem okolju je DukatFit. Z izdelkom so se želeli približati rekreativnim športnikom in ljudem na dietah. Ciljali so na udeležence Ljubljanskega maratona in ga sponzorirali. Lanski maraton je bil odpovedan zaradi pandemije, zato so se z aktivacijo preselili na splet. Odziv je bil izjemen, aktivacija je delovala povezovalno, motivacijsko, zato za letos načrtujejo njeno ponovitev in nadgradnjo.Športna loterija se kot eden od dveh koncesionarjev na področju klasičnih iger na srečo v Sloveniji ukvarja s prirejanjem športnih stav. Podpora športu ji prinaša številne sinergije: s sponzorstvom vrača področju, ki ji pomeni temelj za opravljanje dejavnosti, saj se z njim identificirajo tudi uporabniki. Širitev digitalizacije poslovanja je za podjetje poseben izziv, kako tehnično doseči, da bodo njihovi igralci na spletu varni, storitve pa dostopne, stave varne. Ob tem pa, da bodo kljub strogi regulaciji področja globalno konkurenčni.»Šport je več kot le komunikacijsko sredstvo,« je poudaril Steiner. »Je partner, ki omogoča, da svojo dejavnost komuniciramo na primeren način, prek športnih vrednot laže osmišljamo izzive, ki jih srečamo v globalnem svetu športa. Šport je med čustvi in digitalizacijo. Odvija se hitro. Digitalizacija je priložnost za še večjo povezanost z uporabniki, za hitrejšo odzivnost, stik z njimi, na drugi pa za preverjanje, ali delamo na primeren način, ki omogoča trajno in vzdržno rast.«In kako je digitalizacija spremenila globalni šport, ki se je prisiljen seliti na splet? Matic Švab: »Še pred 20 leti je športnik komuniciral s svojimi navijači prek novinarskih konferenc, medijskih hiš, danes je ta komunikacija neposredna, tudi za nas kot lastnike pravic. Zelo težko je nadzorovati, kaj bodo športniki rekli o določenih tematikah, ki niso samo športne. Ponuja pa tudi veliko priložnosti: športniki so veliko bolj aktivni, laže podprejo sponzorje in partnerje na določenih aktivacijah, več naredijo zanje, lahko se javljajo iz katerega koli konca sveta.«Z digitalizacijo so povezani tudi varnostni izzivi. Po Steinerjevih besedah širi pole priložnosti in krajša odzivni čas, kar nosi s seboj tveganja. »Za dejavnost Športne loterije, za prirejanje športnih stav na spletu, je ključna in posebno pomembna varnost igralcev, zato je eden od osrednjih fokusov družbe v zadnjem času digitalizacija in z njo povezana vprašanja kibernetske varnosti, tako družbe kot podatkov uporabnikov in sredstev na njihovih računih, temu posvečamo veliko pozornosti.« Za Športno loterijo je tako prvo vodilo kibernetska varnost in primernost komuniciranja na spletu, neke vrste procesna predvidljivost ravnanj v digitalnem okolju.Olimpijske vrednote, ki jih poudarjajo sponzorji – vztrajnost, trdo delo, profesionalizem –, vplivajo na njihove kupce, stranke, uporabnike, pa tudi na njihove zaposlene, sta se strinjala Stojčevska in Žnidarič. V SKB imajo športno društvo, v katerega je včlanjenih tretjina zaposlenih, s tem gradijo prepoznavnost v lokalnem okolju. Tako kot se z olimpijskimi vrednotami lahko poistoveti vsak vrhunski športnik, se lahko tudi vsak rekreativec in vsak zaposleni. Uspešni in prepoznavni športniki, ki jih sponzorirajo podjetja, so njihovi ambasadorji, ki koristi gibanja in športa približujejo širokim množicam.A če se vrnemo k poslu: ta bo letos v Tokiu pogrešal slovensko hišo. Kot je povedal Švab, bi bila ta zagotovo najboljša doslej, a so jo morali odpovedati zaradi varnosti športnikov in vseh njihovih ključnih spremljevalcev. Še vedno razmišljajo o virtualni različici, na naslednjih olimpijskih igrah, ki bodo dobrega pol leta za tokijskimi, pa slovenska hiša zagotovo bo – v živo.