Globalno se pomen sponzorstev v športu povečuje, pomembni za športnike so tudi njihovi osebni sponzorji in podpora na začetku kariere. In kaj sponzorstvo pomeni in omogoča športnikom, klubom, zvezam ter kaj na drugi strani pomeni podjetjem?

Sponzorstvo za nas pomeni zaupanje in odgovornost tistega, ki bo sponzoriran, in tistega, ki bo sponzor, poudarja Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveze ŠIS-SPK). »Pogosto gospodarska družba vstopa v sponzorstvo na podlagi vrednot, ki jih oba segmenta zagovarjata. Sponzorstvo je veliko več kot samo finančna podpora, v našem primeru krovni organizaciji na področju športa invalidov,« pravi Damijan Lazar in dodaja, da sodelujejo z večjimi globalnimi podjetji, ki imajo zelo dobro razvito vizijo, kaj želijo in kam si želijo v prihodnjih letih.

»Tako se je treba tudi njim v razvoju prilagoditi in jim vedno ponuditi dovolj izzivov, da se sodelovanje lahko nadaljuje. Pred sklenitvijo sponzorske pogodbe se vedno pogovorimo, kateri segment naših aktivnosti sponzorja zanima. Sredstva so največkrat namenjena razvoju segmentov, ki niso financirani iz javnih sredstev,« še pojasni predsednik Zveze ŠIS-SPK in doda, da so to področja mladih, ki šele stopajo na športno pot in nimajo dovolj lastnih sredstev ali pa nimajo drage prilagojene športne opreme. Prav tako se nekaj sredstev porabi za marketinško dejavnost, ki jo izvajajo skupaj s sponzorji.

Pri končnem potrošniku vzbuditi pozitivna čustva

In kaj sponzorstva v športu, ki se razumejo kot del družbene odgovornosti, pomenijo podjetjem; kako razumejo sponzorski odnos s športniki in klubi ter katere so njihove stične točke? Stična točka športa in gospodarstva/podjetij je, da vsi nagovarjamo končnega potrošnika, pojasni Franjo Bobinac, podpredsednik Hisensa International, ki je tudi prek blagovne znamke Gorenje dolgoletni sponzor številnih športov, klubov, zvez in tekmovanj. »Nagovarjamo ga s čustvi, pri končnem potrošniku želimo vzbuditi pozitivne emocije. Menim, da je ravno šport tisti del družbenega življenja, ki najintenzivneje spodbuja ta čustva pri veliki množici potrošnikov. Podjetja se za vlaganje vanj odločamo zato, ker nam sponzorstva pomagajo graditi blagovno znamko in njeno prepoznavnost ter seveda sprožajo pozitivne emocije, povezave z blagovno znamko,« pove Bobinac in doda, da hkrati ne smemo pozabiti, da je vlaganje v šport tudi del družbene odgovornosti podjetij.

Čeprav so vlaganja v šport absolutno merljiva in prinašajo zelo konkretne učinke, segajo prek prepoznavnosti in pozicije blagovnih znamk ter prodaje. »Deloma podjetja razumemo šport tudi kot del družbene odgovornosti, kot vračanje okolju, iz katerega izhajamo. Kajti šport ni samo profesionalni šport, ampak so tudi pogoni za mlade, razvoj otrok in prav tako podpora lokalnim skupnostim, v katerih so velikokrat otroci iz lokalnega okolja vpeti v pogone za mlade. V skupini Hisense imamo za globalni blagovni znamki Hisense in Gorenje jasne strategije in usmeritve, kjer se prva blagovna znamka osredotoča na sponzoriranje nogometa, medtem ko Gorenje ostaja zvesto rokometu in nordijski reprezentanci v Sloveniji.«

Pomembna je tudi podpora lokalnim skupnostim, v katerih so velikokrat otroci iz lokalnega okolja vpeti v pogone za mlade. FOTO: Jure Eržen/Delo

Večja prepoznavnost in ugled

Blagovne znamke, ki podpirajo šport, so tudi veliko bolje prepoznavne in vidne pri potencialnem potrošniku, hkrati pa običajno spodbujajo pozitivne emocije pri končnih potrošnikih. »Šport je tista družbena dejavnost, ki jo velik segment končnih potrošnikov spoštuje in ceni ter se ne nazadnje z njo tudi aktivno ukvarja,« še pravi Bobinac in našteje, v kaj vse so vpeti s sponzorskimi sredstvi. Gorenje je tako podprlo moška evropska rokometna prvenstva v letih 2018, 2020 in 2022 ter moško rokometno ligo prvakov v sezonah 2017/18–2021/22. Že 30 let, od sezone 1991/92, podpira rokometni klub Gorenje Velenje ter nordijsko reprezentanco v Smučarski zvezi Slovenije pa seveda Rokometno zvezo Slovenije, ki ji Bobinac tudi predseduje.

Globalna blagovna znamka Hisense pa se osredotoča na sponzoriranje nogometa, in sicer na svetovna prvenstva v nogometu (Fifa World Cup) leta 2018 v Rusiji in letos v Katarju, od sezone 2020/21 sponzorira nogometni klub Paris Saint-Germain (PSG), od leta 2014 pa je premium partner nogometnega kluba Schalke 04. Sponzorsko je bil prisoten tudi na evropskem nogometnem prvenstvu Uefa Euro 2016/2020 ter na ženskem evropskem nogometnem prvenstvu 2022. Bil je tudi uradni dobavitelj za moštvo Red Bull Racing v formuli 1, od sezone 2020/21 pa je tudi sponzor ekipe Fnatic v e-športu.

Na vprašanje, kako sponzorstva multinacionalke Hisense vplivajo tudi na slovenski trg, pa Franjo Bobinac odgovarja, da pred vzpostavitvijo partnerstva med Hisensom in Gorenjem blagovna znamka Hisense skorajda ni bila prisotna v Sloveniji, tako da jo zdaj slovenski potrošnik prepozna in ima izkušnje z njo prav zaradi njihove podjetniške zgodbe.

»Slovenija je postala centrala za operacije​ Hisensa v Evropi. Ekipe v centrali v Sloveniji so skupaj z lokalnimi trgi po Evropi v zadnjih letih sistematično razvijale blagovno znamko Hisense za slovenski in druge trge v Evropi. Prvi fokus je bil na televizorjih, v veliki meri pa tudi na hladilnikih in drugih izdelkih bele tehnike. Od leta 2016 je blagovna znamka Hisense prisotna v nogometu in je tudi tako športno sponzorstvo vključeno v njen sistematični razvoj. To pa omogoča oziroma lajša pot do potrošnikov skozi prepoznavnost in ugled športnih klubov in organizacij, s katerimi je Hisense v dolgoletnem partnerstvu,« še pojasnjuje Franjo Bobinac.