Hervis v Sloveniji praznuje že 25 let

Danes jih je že 21 in v vseh teh letih so med kupci prepoznane kot prvi naslov za športne izdelke za tek, pohodništvo, kolesarjenje, smučanje, fitnes in druge športe. Skupaj s svojimi več kot 250 zaposlenimi v tem letu praznovanja pripravljajo za kupce vrsto presenečenj.

»V skladu z našim sloganom že 25 let podpiramo šport in zdrav način življenja,« pravi Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška, in dodaja: »Hervis je v Sloveniji začel poslovati leta 1997, ko je na Viču v Ljubljani odprl vrata svoje prve športne trgovine. Danes velja za enega največjih trgovcev s športnimi izdelki v regiji. Tudi zaradi svojih zaposlenih, ki jim je delo hkrati hobi, saj se mnogi med njimi ukvarjajo vsaj z enim športom tudi sami.

FOTO: Andraž Blaznik

Priznane domače in tuje blagovne znamke

Tudi v spletni trgovini športnikom ponuja vse najpomembnejše svetovne blagovne znamke in vrsto slovenskih blagovnih znamk, kot so denimo Rog s svojim nezamenljivim pony kolesom, izdelki blagovne znamke Alpina ali proteini.si. Letos so v ponudbi ekskluzivno tudi kolesa blagovne znamke Elan, kar je popolna novost na tržišču. V portfelju imajo tudi nekaj drugih ekskluzivnih blagovnih znamk, kot so denimo Kilimanjaro, Benger s svojo linijo funkcijskih oblačil za vse letne čase, X Fact z linijo koles in kolesarskega pribora ter Cygnus s trendovskimi izdelki za vse mlade in mlade po srcu.

V trendu z izposojami in lojalnostnim programom

Supi, smuči, tudi e-kolesa za izposojo, v zadnjih nekaj letih pa je vse bolj priljubljena tudi turna smuka. V Hervisu pripravljajo tudi popolnoma nov koncept lojalnostnega programa. Ta bo na voljo predvidoma v zadnjem kvartalu letošnjega leta.

FOTO: Andraž Blaznik

Prenove in nov koncept trgovin v letu praznovanja

S celovitimi prenovami svojih poslovalnic, s katerimi so začeli že lani, sledijo tudi novemu konceptu zasnove trgovin, kjer so v središču športni svetovi - tek, kolesarstvo, pohodništvo, fitnes, smučanje, turna smuka in informacijska točka. »V letu praznovanja bomo razvajali predvsem naše kupce, ki so nam, poleg naših zaposlenih, omogočili praznovanje tega častitljivega jubileja. Mesec maj bo tako priložnost za še posebej ugodno nakupovanje v vseh Hervisovih trgovinah in na www.hervis.si, kupci pa bodo povsem v duhu obletnice poleg številnih drugih ugodnosti deležni kar 25-odstotnega dodatnega popusta na izbrane, tudi že znižane izdelke,« še poudarja direktor Aleš Černe.

FOTO: Andraž Blaznik

Naročnik oglasne vsebine je Hervis