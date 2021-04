Inovativne rešitve za različne vidike športne industrije

Naročilo hrane in pijače do sedeža na tribuni



Na več trgih v Evropi je že več plačil opravljenih z uro ali telefonom kot pa z vstavljanjem kartic v terminale. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenija uživa velik ugled pri organizaciji mednarodnih športnih tekmovanj, pri čemer je v zadnjem obdobju to morala prilagoditi zdravstvenim razmeram. Novi načini ponujanja športa, športni dogodki, navijaška industrija in prodaja po internetu – vse to zahteva tudi nove rešitve na področju nakupov in načina plačevanja.Sodobni potrošnik pričakuje, da bo plačilo izvedel hitro in varno; raziskave tudi kažejo, da ponudniki, ki to omogočajo, prodajo več. To pa prinaša različne priložnosti tudi športni industriji. V globalnem tehnološkem podjetju iz plačilne industrije Mastercardu, kot pojasnjujejo, nenehno razvijajo inovativne rešitve in jih aplicirajo na različne vidike športne industrije ter s tem dokazujejo, da gresta šport in posel z roko v roki. Njihova strategija temelji na različnih kategorijah strasti (šport, nakupovanje, kuhanje, potovanje ...) in neprecenljivih doživetjih. Kot pravi, vodja marketinga v Mastercardu, v podjetju nenehno iščejo priložnosti, da vsakemu posamezniku posredujejo kaj neprecenljivega, in se v sklopu te vizije globalno povezujejo s številnimi dogodki, klubi, posamezniki …»Za nas je zelo pomembna lokalna nota, tako da v Sloveniji Mastercard že vrsto let tesno sodeluje z različnimi iniciativami, povezanimi s športom. Tako smo s partnerji pripravili kar nekaj rešitev, ki bi se lahko širše aplicirale v celotni športni ali marsikateri drugi industriji. Možnost hranjenja kartičnih podatkov, dosegljivih prek spletnih in mobilnih portalov, omogoča enostaven nakup vstopnic in drugega blaga, na primer športnih in navijaških rekvizitov. Precej spletnih trgovcev in ponudnikov storitev takšne rešitve že ponuja,« pravi Petejan.Obenem dodaja, da je Mastercard v sodelovanju pri razvoju mobilne aplikacije NK Maribor šel še korak dlje in omogočil interaktivno in instantno naročanje ter plačilo na samih dogodkih kot tudi dostavo hrane in pijače neposredno do sedeža na tribuni. V pripravi pa so že nove rešitve na področju sodobnih kanalov, kot je na primer konverzacijska ekonomija.NK Maribor je postal tudi prvi slovenski klub, ki je omogočil plačevanje prek aplikacije, Ljudski vrt pa je brezgotovinski stadion, zato kupovanje vstopnic, hrane ter pijače ali navijaških izdelkov na njem ni mogoče z gotovino.S pandemijo se je uporaba plačilnih kartic še dodatno razmahnila. Tehnologija je poleg tega spremenila naša življenja, tako nam omogoča plačevanje tudi s telefonom. Po zadnji raziskavi Masterindex kar 76 odstotkov Slovencev nakupuje po spletu. Delež se zadnjih pet let veča (64 odstotkov leta 2015), najbolj pa se je povečal prav lani, med svetovno pandemijo. Kar 88 odstotkov spletnih kupcev meni, da je spletno nakupovanje varno. Deležnike v plačilni industriji globalno povezuje Mastercard in tako omogoča preprost, varen in zanesljiv način plačevanja.»Rezultat je nekakšna samoumevnost pri imetniku kartice Mastercard, da bo blago ali storitev lahko plačal na kateremkoli prodajnem mestu na svetu, ki ima 'rdeč in oranžen krog'. Za takšno samoumevnost pri omogočanju plačil, naj bo to na fizičnih prodajnih mestih ali na spletu, pa je potrebna cela vrsta aktivnosti, ki jih kot nosilec sheme ves čas vzdržujemo in nadgrajujemo,« še pravi Aleš Petejan.Plačila s telefonom ali urami hkrati s sprejemom kartičnih plačil postajajo zelo popularna. Na več trgih v Evropi je tako že več plačil opravljenih z uro ali telefonom kot pa z vstavljanjem kartic v terminale. »Tehnologija MDES, ki omogoča takšno plačevanje, temelji na tokenizaciji – procesu, ko se kartični elementi pretvorijo v žeton (token) in se nato uporabijo prek različnih naprav (mobilni telefoni, ure, zapestnice, avtomobili, naprave, ki delujejo na način interneta stvari ​…). Tehnologija MDES zagotavlja, da je celoten ekosistem plačil varen, saj osnovna kartica izdajatelja ni izpostavljena.«Potrošnike pri vseh novostih najprej zaskrbi varnost, še posebej pri plačevanju. Tako so na primer evropski ministri, pristojni za varstvo potrošnikov, nedavno razpravljali o zaščiti potrošniških pravic ter v luči digitalizacije in krepitve čezmejnega spletnega nakupovanja poudarili potrebo po dodatnih rešitvah zanjo.Varnost je temelj, na katerem gradimo vse storitve, pa poudarjajo v Mastercardu. »Nična odgovornost uporabnika v primeru neavtoriziranih transakcij je zapisana v DNK pravil​ Mastercarda. Možnost povračila zneska, če blago ali storitev nista dobavljena, je pomemben vzvod, ki že danes ščiti uporabnike plačilne kartice. Mastercard v ospredje vedno postavlja zaščito kartičnega uporabnika pred vsemi deležniki in je zato večkrat predstavljen tudi kot merilo za druge plačilne metode.«Za dodatne poenostavitve in olajšanje življenja potrošnikom je Mastercard s PayPalom storitev takojšnjega prenosa sredstev prenesel na več evropskih trgov, tudi v Slovenijo. Kot pravi Aleš Petejan, je omenjena rešitev zelo popularna pri potrošnikih, največkrat kot vmesnik za kartična plačila pri trgovcih, ki jim uporabniki ne zaupajo.