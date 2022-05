Iz male Slovenije se z dobro idejo pride tudi v širni svet

Organizacija velikih športnih dogodkov: promocija države, priložnost gospodarstva in novi trajnostni poslovni modeli je naziv prvega od panelov današnje Delove poslovne konference Šport 2022.

Na njem sodelujejo Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, Aljoša Petejan, direktor marketinga pri Mastercardu, Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez, in dr. Franci Petek, direktor Zavoda za šport Planica.

Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, pravi, da se o organizaciji velikih športnih dogodkov veliko pogovarjajo z državo, učinkov pa še ni. S povezavo gospodarstva in turizma bi država lahko pridobila veliko. V pripravi je projekt trajnostne Planice v sedmih točkah, kjer se bodo osredotočili na čim manjši ogljični odtis. V 14 dneh pričakujejo 200.000 obiskovalcev, kar bi bil daleč največji dogodek v naši državi. Zato bi državo radi prepričali, da vstopi v projekt kot naložbenik, pravi Zupan. Imajo tri scenarije: s stoodstotnimi gledalci, s polovico gledalcev in z nič gledalci – še vedno zaradi morebitnih ukrepov proti širjenju koronavirusa.

Prvi scenarij ocenjujejo na okrog 18, drugega na 15 in tretjega na 12 milijonov evrov.

Na svetovnem pokalu letošnje Planice s fantastičnimi 60.000 obiskovalci smo prvič uporabili t. i. NFT, je dejal Zupan: »Šlo je za dogovor med prvimi 50 skakalci v svetovnem pokalu, panožnimi zvezami in organizatorjem. Narisali smo Kobajašija, Prevca, Zajca ..., dali v obliki NFT na licitacijo in do tekme se je nabralo 50.000 evrov, ki smo jih razdelili po tretjinah na omenjeno trojko.« Mednarodna smučarska organizacija je to vzela za vzorčni primer, po katerem bi lahko odslej organizirali mednarodne dogodke.

Delova konferenca šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercardu, je omenil, da so že v 2017 začeli sodelovati z NK Mariborom in ustvarili prvi brezgotovinski stadion v ligi. Zgodbo bi želeli ponoviti s Planico, idejo pa so že izvozili v Avstrijo. Tudi iz male Slovenije lahko z dobrimi idejami pridemo v širni svet, je dejal, in stestiramo, česar si na velikih trgih ne morejo privoščiti. Možnost plačil v digitalnem okolju v Sloveniji je po Petejanu dobra, saj 75 odstotkov ljudi vsaj občasno kupuje na spletu, kar je pred še nekaj leti bila znanstvena fantastika.

Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, napoveduje, da se bo v Mariboru poleti zgodil največji športni množični dogodek pri nas – Olimpijski festival evropske mladine v Mariboru. Pričakujejo celo 50.000 prenočitev.

Zadnja tekma sezone, v Planici 27. marec 2022. FOTO: Matej Družnik/Delo

Dr. Franci Petek je predstavil zgodbo o Planici, najbolj celovitem nordijskem centru v svetu, kot je dejal. Planica je lahko po njegovem tudi aktivacijska platforma za podjetja. Center je odprt 365 dni v letu in toliko dni je tam tudi sneg. Planica je na športnem zemljevidu tako domačih gostov kot tujcev nepogrešljiva. Oglaševanje Pridite uživat Planico po kapljicah daje rezultate.

Planica je vseslovenski projekt, ki pa si ga brez nastanitvenih zmogljivosti v lokalnem okolju ni mogoče predstavljati. Tudi pri zaposlovanju najprej nagovarjamo ljudi iz lokalnega okolja, pravi Petek in pohvali zgledno sodelovanje Nordijskega centra ter okolja.

Delova konferenca šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kaj pa vloga države?

»Spoštovanja vredno je, da je država dala blišč temu biseru, zagotovo pa je bila pri športno-turističnem potencialu Planice v prvih letih delovanja Nordijskega centra dokaj mlačna,« pravi Petek. Država po njegovem ima znanje, kako izkoristiti blagovne znamke, kot so Bled, Postojnska jama, Lipica …: »In nekako čutim, da bo kmalu na vrsti tudi spregledana Planica. V zadnjih dveh letih je bilo kar nekaj konkretnih korakov, da Planica pride na seznam must be in verjamem, da bomo z začetnimi koraki nadaljevali.«

Tudi športna društva, starši in prostovoljci so seveda na področju športa neprecenljivi, dodaja Zupan.