Izbira se Naj planinska pot 2023

Pohodništvo je zagotovo ena od športnih dejavnosti, ki je blizu slehernemu prebivalcu Slovenije. Nižji griči, višji hribi in skrivnostni očaki pa vsako leto pritegnejo več obiskovalcev – tako iz Slovenije kot iz tujine. Da bi poti zanje in za prihodnje generacije obiskovalcev narave ostale čiste in varne, je največja slovenska zavarovalnica že pred 14 leti zasnovala pobudo Očistimo naše gore.

Akcija, ki združuje več kot 36.000 navdušencev nad varnimi in čistimi gorami

Omenjeno akcijo je do danes za svojo vzelo že več kot 36.000 aktivnih podpornikov, ki gradijo skupnost ljubiteljev čistih in varnih gora ter planin na družbenih omrežjih akcije. Odgovorni planinci in planinke pri tem skrbijo, da z vrhov v dolino poleg lepih doživetij odnesejo tudi smeti.

V 14 letih akcije Očistimo naše gore so planinci in planinke skozi organizirana čiščenja s slovenskih planinskih poti v doline odnesli že za več kot 30 ton smeti.

V 14. letih akcije Očistimo naše gore so planinci in planinke s poti odnesli več kot 30 ton smeti. FOTO: arhiv Zavarovalnice Triglav

Ko čiščenje ni dovolj

A v Zavarovalnici Triglav so pred šestimi leti ugotovili, da organizirana čiščenja niso dovolj. Za varnost in pravilno označevanje planinskih poti namreč predano skrbijo markacisti. Da bi bile planinske poti res varne, so tako združili moči s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in leta 2017 organizirali prvi izbor Naj planinska pot ter z njim podprli krovno slovensko planinsko organizacijo pri ozaveščanju o pomenu dela markacistov.

Od prve izvedbe glasovanja za naj planinsko pot leta 2017 se je na novo izobrazilo kar 332 markacistk in markacistov. Njihova povprečna starost se je v tem času znižala z 59 na 55 let.

Ugoden porast števila markacistov je plod izjemnega, sistematičnega in dolgoročnega dela planinskih društev in organizacij. »Veseli nas, da tudi Zavarovalnica Triglav v okviru akcije Očistimo gore vsako leto sofinancira tečaje za markaciste in markacistke, s čimer so ta usposabljanja dostopna vsem, ki so pripravljeni nameniti svoj čas in energijo za urejanje planinskih poti,« je ob tem povedala Ana Cergolj Kebler, vodja akcije Očistimo naše gore.

Pri tem pa za urejenost več kot 10.000 kilometrov planinskih poti še vedno skrbi manj kot 1000 markacistov. Zato je skrb za čistočo in varnost tako planinskih poti kot koč in domov odgovornost vsakogar, ki se podaja v naravo.

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v preteklih letih močan poudarek namenila tudi (požarni) varnosti planinskih koč. S protipožarnimi sredstvi so namreč opremili že več kot 90 planinskih koč in domov. Pred časom so v sodelovanju z gasilci izvedli tudi gasilsko vajo v Domu pod Storžičem.

Naj planinska pot se izbira tudi letos

Da bi o predanem delu markacistov še naprej ozaveščali skupnost ljubiteljev gora in planin, so v največji slovenski zavarovalnici v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije tudi letos organizirali izbor Naj planinska pot. Planinke in planinci lahko zanjo na portalu Vse bo v redu glasujejo vse do 14. junija. Tokrat lahko svoj glas namenijo kateri od šestih planinskih poti, ki so zaradi naravnih pojavov poškodovane in potrebne obnove. V izbor Naj planinska pot 2023 se letos uvrščajo:

pot od Mrzlega dola na Križ,

pot iz doline Tamar na Visoko Ponco,

pot skozi Kot do Doma Valentina Staniča in naprej čez Rž na Kredarico,

pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave,

pot iz Rut na Rodico in naprej na planino Razor,

pot iz Trente na Bavški Grintavec.

Pot, ki bo prejela največje število glasov, bodo markacisti obnovili ob pomoči tehnične skupine PZS in s sredstvi Zavarovalnice Triglav.

Ljubitelji gora in planin lahko svoj glas za katero od poti v tokratnem izboru oddajo enkrat na dan, vsak dan do 14. junija. Glasovanje poteka na portalu Vse bo v redu.

Organizatorji izbora ob tem poudarjajo, da so poti v izboru označene kot zahtevne oziroma zelo zahtevne poti, ki so potrebne obnove. Nekatere je narava s podori in erozijo tako poškodovala, da je njihova uporaba lahko nevarna, zato so trenutno zaprte. Planinci naj se nanje do obnove torej ne podajajo. Namesto tega lahko ljubitelji planinarjenja in športnega pohodništva obiščejo katero od poti, ki je bila obnovljena v preteklih letih.

Za označevanje več kot 10.000 km planinskih poti skrbi manj kot 1.000 markacistov. FOTO: arhiv Zavarovalnice Triglav

Z izborom do zdaj obnovili že štiri planinske poti

Za vse, ki bi se želeli podati na poti, ki so v preteklih letih že bile obnovljene v okviru izbora Naj planinska pot, sta nujni ustrezna oprema in dobra fizična pripravljenost. Manj izkušeni planinci pa naj se na zahtevnejše poti podajo v spremstvu planinskega vodnika.

Poti, ki so že bile obnovljene skozi izbor, so:

krožna pot Planina Blato–Planina pri Jezeru–Planina Dedno polje–Vrata (pod Zelnarico)– Prehodavci–Dvojno jezero–Štapce–Ovčarija–Planina pri Jezeru–Planina Blato,

Rečiška planinska krožna pot,

zelo zahtevna Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice,

zelo zahtevna pot, ki vodi s Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko. Tej je posvečena tudi razstava fotografskih utrinkov z obnove, ki je postavljena na prostem, pred Mestno knjižnico v Kranju.

Medtem na dokončanje obnove čaka tudi lanska zmagovalka izbora Naj planinska pot, to je Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik. Ta bo za zares dobro pripravljene planinke in planince odprta predvidoma sredi julija letos.

