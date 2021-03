Kako ustaviti padec rasti športne industrije

Čas za korenite spremembe

Medijska hiša Delo danes začenja prvo večmesečno poslovno kampanjo Športni dogodki kot posel, ki se bo končala 12. maja s poslovno konferenco. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice Milene Fornazarič. V okviru poslovne kampanje bomo vsak četrtek od marca do maja v časopisu Delo in na njegovi digitalni platformi delo.si predstavljali teme, ki se bodo nanašale na športne dogodke in novo realnost. Med drugim bomo predstavili nove priložnosti, ki bi lahko zaustavile padec rasti športne industrije. Ne bomo se izognili niti temam o tem, kako razvoj športa poleg države omogočajo tudi podjetja s svojo sponzorsko podporo, pa o vidikih države za organizacijo velikih športnih dogodkov. Odprli bomo še tematiko pomembnosti športnih tekmovanj za slovenski šport, državo in gospodarstvo. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kaj pomenijo dogodki brez navijačev v živo za sponzorja, na kakšne vse inovativne načine so organizatorji športnih prireditev nadomestili pomanjkanje gledalcev ter kako poteka aktivacija navijačev v digitalnem okolju.V času pandemije se je vsa svetovna športna industrija srečala z velikim padcem rasti, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice tako za gospodarstvo kot tudi za sam ustroj športa. Ogrožena naj bi bila piramidna struktura evropskega športa, če ne bo posegov držav za odpravo posledic, je pokazala raziskava družbe PricewaterhouseCoopers (PwC). Tega se zavedajo tudi ministri, pristojni za šport v EU, ki so se zavzeli za preživetje evropskega modela športa. To bo sicer, kot je napovedala ministrica Simona Kustec, osrednja športna tema slovenskega predsedovanja EU. Pomeni pa tako ohranjanje športa za vse kot tudi vrhunskega tekmovalnega.Raziskava družbe PwC je še pokazala, da so se odprle tudi nove priložnosti, ki bi lahko zaustavile trende padcev rasti športne industrije; v prihodnjih treh do petih letih naj bi se letna rast z osmih odstotkov zmanjšala na 3,3 odstotka. Vendar črnogleda pričakovanja ne prevladujejo zaradi pojava novih priložnosti, ki so se pokazale v času krize in o katerih se je razmišljalo že prej, pa ni bilo časa in volje, da bi povsem zaživele. Tako so se, kot navaja PwC, nekoliko spremenili tokovi prihodkov, saj narašča elektronski šport, korenite spremembe so nastale v upravljanju športa in s tem povezanega gospodarstva, povečalo pa se je tudi medsebojno sodelovanje.Po drugi strani pa Deloitte Global napoveduje dva večja trenda v športu: povečano monetizacijo ženskega športa in začetek dobe »hiper kvantificiranega« športnika, ki jo bo spodbudila raba digitalne tehnologije. Zato predvidevajo, da bodo številne profesionalne športne lige do konca leta uvedle nova pravila glede zbiranja, uporabe in trženja podatkov o športnikih.