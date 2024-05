Kampanja »V športu mi ni para« aktualizira enakovrednost športnikov

V svetu športa, kjer se pogosto slavijo izjemni dosežki in nadarjenost, parašportniki pogosto niso obravnavani enakovredno – bodisi niso deležni enake pozornosti bodisi se njihovi dosežki še posebej poudarjajo zaradi njihovih omejitev. A tako kot pravzaprav vsi športniki si tudi parašportniki želijo le jasne in glasne podpore njihovemu trudu, vztrajnosti in dosežkom. In prav to je bilo vodilo pri snovanju kampanje »V športu mi ni para«, s katero Lidl Slovenija in Zveza za šport invalidov – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS – SPK) promovirata slovenski parašport in športnike invalide, ki se bodo letos predstavili tudi na prihajajočih paralimpijskih igrah v Parizu.

Kampanja, ki slavi šport

Kampanja navdihuje in z vrlinami parašportnikov aktualizira enakovrednost športov oziroma športnikov ter slavi edinstvenost vsakega posameznika. Poudarja namreč odlike parašportnikov, ki so pravzaprav skupne vsem športnikom, kot take pa so nam lahko v navdih. Prav zato našim parašportnikom v športu resnično ni para. In ravno beseda »para«, ki se je v javnosti na trenutke še vedno drži stigma, z osrednjim sporočilom »V športu mi ni para« dobi nov pomen v krepitvi vloge parašporta oziroma parašportnikov pri nas.

TV spot: osebnoizpovedna zgodba Televizijski oglas kampanje temelji na osebnoizpovedni zgodbi parašportnika oziroma parašportnice, ki ju enkrat za vselej pozicionira kot športnika in športnico. Oglas si lahko ogledate tukaj:

V kampanji spoznamo in spremljamo različne predstavnike parašportnih disciplin: parastrelca Frančka Gorazda Tirška, paraplezalko Manco Smrekar, paraplavalca Gašperja Glušiča, paralokostrelko Živo Lavrinc in košarkarja na vozičku Davida Škorjanca, pridružila pa sta se jim še Tija Vrhovnik in Matjaž Majdič – oba igralca odbojke sede.

In čeprav kampanja v ospredje primarno postavlja parašport oziroma šport, s čustvenim in iskrenim nagovorom ter poudarjanjem vrednot, s katerimi se lahko poistoveti prav vsak posameznik, nagovarja občinstvo na osebni ravni. Ob tem pa spodbuja tudi navijaško zavest in prispeva k spreminjanju percepcije parašporta v javnosti. S tem postavlja temelje za bolj inkluziven in raznolik športni svet, v katerem je dobrodošel prav vsak in so dosegljive tudi najbolj drzne sanje.

Partnerstvo, ki presega meje klasičnega sponzorstva

Zveza ŠIS-SPK in Lidl Slovenija, njihov zlati sponzor, sicer že vse od leta 2016 sodelujeta pri različnih projektih, ki ne le podpirajo slovenski parašport, temveč tudi spreminjajo zavest javnosti o vključevanju mladih invalidov v šport. S podporo slovenskim paralimpijcem na paralimpijskih igrah, prirejanjem številnih dogodkov in aktivnosti za mlade invalide ter njihove družine in organizacijo strokovnih dogodkov, posvetov ter pripravo strokovnih gradiv njuno partnerstvo presega meje običajnega sponzorstva.

Odštevalnik dni do paralimpijskih iger Sedemnajste poletne paralimpijske igre bodo med 28. 8. in 8. 9. 2024 v Parizu. Na Zaloški cesti v Ljubljani (pred trgovino Lidl) že nekaj let stoji odštevalnik do paralimpijskih iger, ki označuje, koliko dni nas loči do začetka. Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite in parašportnike lahko podprete tako, da pridete pred odštevalnik, se fotografirate in delite objavo na svojih družbenih omrežjih s ključnimi sporočili o paralimpijskih igrah. S svojo podporo boste pripomogli k prepoznavnosti paralimpijskih iger in slovenskih parašportnikov.

