Lovro Kos do uspehov tudi s podporo iz ozadja

»Ne vem, kaj sem delal v prejšnjem življenju, da sem si zaslužil takšnega sponzorja. Brez njega ne bi imel takšne psihološke podpore, medijske predstavnosti. Vse to je prispevalo k temu, da je bila moja letošnja sezona takšna, kot je bila, in bomo na tem gradili naprej,« je povedal smučarski skakalec Lovro Kos na sprejemu, ki so mu ga pripravili v Esetu Slovenija.

Podjetje, ki ga vodita Petra in Damjan Veber, je njegov osebni sponzor že več let, pri čemer ni strategija, da športniku nameni denar, nato pa pričakuje, da se pojavi z njegovim logotipom v TV-prenosu tekme.

»Ko nam je leta 2021 trener smučarskoskakalnega kluba Ilirija Žiga Mandl predstavil, kot je dejal, perspektivnega fanta z vrednotami, ki jih živi tudi naše podjetje, nismo želeli klasičnega sponzorstva, ampak je bil naš cilj narediti nov model. V sodelovanju z različnimi strokovnjaki smo ustvarili paket, s katerim smo mlademu talentu iz kluba zagotovili celostno podporo. Ne samo finančno, ampak tudi različne coachinge, s katerimi pridobiva nove kompetence, od osebnostnega in finančnega do medijskega. Omogočili smo mu delo z diplomirano športno psihologinjo na tedenski ravni,« je predstavila Petra Veber.

Razvoj potencialov

Podpora je celostna, je zadovoljen Lovro Kos: tako v smislu potreb, ki jih ima zdaj, v času uspešne športne kariere, in verjame, da mu bo podjetje stalo ob strani tudi po tem, ko jo bo končal. Med znanji, ki mu jih je omogočilo sponzorsko podjetje, prepoznano kot del multinacionalne družbe Eset, korporacije za zagotavljanje kibernetske varnosti, je poudaril veščine za grajenje medijske podobe. »Ko te ni na tekmah, si viden samo na družbenih omrežjih. Upravljanju teh se v športu zadnje čase posveča veliko pozornosti in sem vesel, da imam strokovno svetovanje na tem področju,« je dejal zmagovalec dveh tekem v svetovnem pokalu v pravkar končani sezoni ter član ekipe svetovnih prvakov v poletih.

Okrogla miza v okviru sprejema Lovra Kosa v podjetju Eset. Z leve: Milena Fornazarič (Arista Plus), Damjan in Petra Veber (Eset), Lovro Kos, Anže Miklavec (Equa), Žiga Mandl (SSK Ilirija). FOTO: Voranc Vogel

O pomenu tovrstne sponzorske podpore je spregovoril tudi Žiga Mandl. Za klube je pomembno, da podmladku dajejo možnost, da razvijejo vse potenciale, vendar na neki točki to ni več mogoče. »Mladim v srednji šoli ponavljamo, da je šola pomembna, hkrati jih spodbujamo, da vztrajajo v športu. Starostna meja, v kateri športniki dosegajo svoj vrh in vrhunske rezultate, se dviguje. Prav tako uspeha z danes na jutri ni več mogoče pričakovati, to uspe le redkim izjemam. Praviloma se tekmovalci izoblikujejo skozi več sezon in v sodelovanju z različnimi sodelavci ter s podporo iz ozadja,« je dejal. Takšno podporo klubi s svojimi strokovnjaki lahko zagotavljajo do določene stopnje, nato je potrebno še bolj načrtno delo s strokovnjaki za različna področja, da lahko v celoti razvijejo svoje potenciale.

Na dogodku je Lovro Kos predstavil tudi svojo blagovno znamko in nabor izdelkov, ki jih bodo navijači lahko našli v njegovi spletni trgovini. Povedal je, da bo del tako zbranih sredstev namenil društvu staršev otrok, obolelih za rakom, Junaki tretjega nadstropja, prek Fundacije Lovra Kosa. »Ne moremo si predstavljati, kako se počutijo starši, ko jim zboli otrok. Prav bi bilo, da vsak naredi, kar je v njegovi moči, da pomaga. To je nekaj, kar lahko prispevam jaz,« je poudaril.