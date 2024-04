Modna olimpijska eleganca v Parizu

Številni športni navdušenci že nestrpno pričakujejo poletne olimpijske igre v Parizu, na katerih bodo stiskali pesti in navijali za slovenske športnice in športnike. V kakšnih barvah nas bodo zastopali, pa bomo izvedeli 18. maja, na predstavitvi uradne olimpijske kolekcije.

Tudi tokratno olimpijsko kolekcijo je oblikoval Sandi Murovec, ki bo tako že osmič uradni oblikovalec oblačil slovenske olimpijske reprezentance, postal pa je tudi oblikovalec olimpijskih oblačil Srbije, kar je zanj še en izziv več. Osebno je ponosen predvsem na dejstvo, da je slovenski šport že dolgo prepoznan tudi po olimpijskih oblačilih in »da smo v teh oblačilih osvojili že toliko vseh mogočih uspehov in odličij, da so na nek način postala kultna«.

In kot pravi, bi težko dal prednost kateri koli kolekciji iz preprostega razloga, ker je bila prav vsaka po nečem posebna. »Seveda mi je vedno najbližja tista, ki jo oblikujem zadnjo, saj se skozi njo spogledujem z iskanjem všečnih in razpoznavnih oblikovalskih linij na eni in odsevom vseh prejšnjih na drugi strani. Pri oblikovanju tovrstnih kolekcij gre torej za nekakšno nadgrajevanje, lahko bi rekel bolj evolucijo kot revolucijo v designu.«

Izziv in odgovornost

Oblikovanje vsakokratne olimpijske kolekcije za Sandija Murovca, kot pravi, predstavlja največjo možno inspiracijo, izziv, pa tudi veliko odgovornost in (hočeš-nočeš) izpostavljenost. »Nenazadnje s svojimi oblikovnimi rešitvami oblečem 'nacijo' ter jo postavim na ogled celotni svetovni športni javnosti. Olimpijske igre so največja globalna športna manifestacija, ki predstavlja multidimenzionalni višek vseh vpletenih; športnikov, trenerjev, spremljevalcev, nacionalnih zvez in komitejev, organizatorjev, mednarodnih panožnih zvez, športne industrije, tehnoloških podjetij, medijev, sponzorjev itd.«

Kolekcije se morajo nadgrajevati

Oblikovanje vsakokratne olimpijske kolekcije za Sandija Murovca predstavlja inspiracijo, izziv, pa tudi veliko odgovornost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na vprašanje, katere so novosti tokratne kolekcije Pariz 2024, pa oblikovalec poudarja, da prostora za domišljijska izživljanja ni prav veliko. »Naj poudarim, da sem zavezan osnovnemu pravilu: kolekcije se morajo nadgrajevati in ne izključevati! V praksi to pomeni, da novih kolekcij ni mogoče zasnovati na način, ki bi popolnoma pretrgal vez z identiteto prejšnjih ali odstopil od vsebinskih in grafičnih smernic, ki so to isto identiteto ustvarile. Ne pozabimo, govorimo o oblačilih, ki niso tipično oziroma zgolj trendovska, ampak in predvsem predstavljajo športnike posamezne države znotraj olimpijske družine, seveda s primerno komponento všečnosti, prepoznavnosti in funkcionalnosti.«

In kako najde pravo mero med iskanjem prepoznavnosti države in njenih barv ter med uporabnostjo oblačila? Odgovor na to vprašanje poznajo uporabniki, torej športniki, navijači in vsi ostali, ki tako ali drugače nosijo oblačila olimpijske kolekcije, poudarja sogovornik. »Vsakič znova skušam najti prava razmerja med moderno obliko, identiteto slovenskega športnika, navijači, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo in (če je le možno) tudi pridihom identitete prireditelja. Ali pri tem zares uspevam ali ne, je seveda drugo vprašanje, ampak vseeno menim, da je večina zgoraj omenjenih zelo zadovoljnih.«

Športnice in športniki tokrat s francosko baretko

Olimpijska kolekcija oblačil za olimpijske igre v Tokiu 2020. FOTO: Aleš Fevžer

Glede na dejstvo, da se bodo igre odvijale v svetovni prestolnici mode, pa so kolekcijo zasnovali nekoliko bolj elegantno. »Za pridih Pariza smo uporabili več temno modre barve, kot pokrivalo pa dodali francosko baretko. Tokrat smo vnesli barvne prehode, s tem nekaj manj agresivne linije in hkrati več kontrasta v kombinaciji s prej omenjeno temno modro barvo. Ob zaščitenih slovenskih športnih barvah, ki sem jih v določenih razmerjih dolžan uporabiti, kolekcija deluje še bolj odločno, športno elegantnejše, manj kričeče, a še vedno dovolj in predvsem 'slovensko' prepoznavno.«

Oblikovalec Murovec dodaja, da se črtna oblika Triglava vleče skozi vse dosedanje kolekcije in tudi tokratna ni izjema. Pravzaprav gre za nadaljevanje trenda, ki je prav z olimpijskimi kolekcijami utrdil ta grafični element do mere, da ga danes uporabljajo praktično vsi opremljevalci slovenskih reprezentanc: od odbojke, nogometa, hokeja, rokometa, košarke do atletike, kolesarstva itd.

Za navijače nova majica

Oblikovali smo novo navijaško majico, zelo uporaben bo anorak, elegantna polo majica in francoska baretka. »Osebno sta mi še posebej všeč prav anorak in lahka »bomber« jakna...pravzaprav kolekcija vsebuje nekaj za vsakogar,« poudarja oblikovalec oblačil za slovensko olimpijsko reprezentanco Sandi Murovec.