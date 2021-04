Sponzorstvo koristi športnikom in podjetju

Kot podjetje, ki ponuja informacijske varnostne rešitve, ste našli zanimivo povezavo s športniki, posebno skakalnimi reprezentancami, ki ste jih v minuli sezoni tudi sponzorirali. Na katerih ravneh vse vidite podobnosti med vašim poslom in športom?

Petra Veber: Šport v kateri koli obliki predstavlja za mladega človeka varno pot. Podobno velja za zavedanje o pomenu varne rabe pri informacijskih tehnologijah. FOTO: Jure Eržen/Delo

V družbi Si splet so se za sponzorstvo skakalnim reprezentancam odločili na podlagi večlet­nega sodelovanja s smučarskim skakalcem Robertom Kranjcem. »Letos je naše podjetje praznovalo 20 let delovanja in dozoreli smo za takšne večje projekte. Odločitev se je izkazala za zelo pozitivno,« je po koncu sezone ocenila Petra Veber, direktorica operacij v Si spletu.Podobnosti vidimo predvsem v pristopu in pri vrednotah. V podjetju Si splet verjamemo, da je za uspeh potrebna kombinacija prizadevnosti, znanja in tehnologije. Tudi v športu ne gre brez tega, tehnologija postaja celo ključen dejavnik športnikovega uspeha. Seveda pa gre tudi za zgled, ki ga dajemo mlajšim generacijam. Športniki so njihovi idoli in motivacija, da sledijo svojim željam in vztrajajo.Mi pa z nagovarjanjem mlajših generacij želimo predvsem doseči, da bi razumeli tveganja, ki jih prinaša digitalno okolje , ter da bi z odgovornim ravnanjem skrbeli za svojo informacijsko varnost. Pri tem smo jim po svoje zgled. Vemo, kaj se lahko zgodi, če so človek, družba ali organizacija izpostavljeni kibernetski zlorabi. Podobno se lahko zgodi človeku, tudi mlademu, če se mu v življen­ju kaj močno zalomi. V resnici šport v kateri koli obliki predstavlja za mladega človeka varno pot. Podobno velja za zavedanje o pomenu varne rabe pri informacijskih tehnologijah.Gre za nadaljevanje sodelovanja z Robertom Kranjcem , ki je zadnja tri leta naš obraz v varnostnih kampanjah. Imeli smo tudi nekaj sreče. Ponudila se nam je prilož­nost, da smo postali sponzor, ki se pojavlja na obraznih maskah, kar nam je poenostavilo povezovanje sponzorstva in družbene odgovornosti s svojo osnovno dejavnostjo – protivirusno zaščito. Kampanja je bila med našimi partnerji in kupci zelo dobro sprejeta in menim, da bo spodbudila tudi druga informacijsko-komunikacijska podjetja k vidnejšim športnim sponzorstvom.Sodelujemo s karizmatičnimi športniki, ki veljajo za ikone športne panoge in so prepoznavni med mladimi. Verjamemo v to, da je treba mlade že zelo zgodaj vzgajati o informacijski varnosti, še posebno ker so zelo izpostavljeni različnim tveganjem. Zato se povezujemo s športnimi osebnostmi, za katere menimo, da predstav­ljajo most med našo filozofijo in razmišljanjem mlajše populacije. Tako jim skrb za varnost lažje približamo.Z Žanom Koširjem smo imeli lani zelo zanimivo in medijsko odmevno kampanjo Eset zimski dan. Sodeloval je tudi Robi Kranjec. Šlo je za natečaj za najboljši video o internetni varnosti. Sodelovali so učenci od sedmega do devetega raz­reda osnovne šole. Glavna nagrada je bil enodnevni tečaj deskanja na snegu z Žanom Koširjem, preostale nagrade, ki naj bi jih po prvotnem načrtu prejemnikom dostavil Robert Kranjec, pa smo zaradi epidemije žal morali poslati po pošti.V ospredje prihaja trženje z vplivneži. Uveljavljeni, čeprav neaktivni športniki s svojo karizmo in prepoznavnostjo imajo velik potencial. Robertu pripada v skakalnem športu zagotovo posebno mesto. Pa ne samo v športni javnosti, ampak v srcih Slovenk in Slovencev. Ljudje ga imajo radi, ker je simpatičen, neposreden in duhovit, ker zastopa vrednote, ki so jim pomembne in se z njimi poistovetijo.V videooglasu, v katerem smo povezali najboljše skakalce z uporabo varnostnih rešitev Eset, smo zagotovo izkoristili ta vzvod. Vendar v splošnem športnike zelo redko vključujemo v oglasna sporočila. Bolj z njimi sodelujemo pri vsebinskih akcijah, natečajih, nagradnih igrah. V okviru teh kampanj nastanejo tudi pristnejši in bolj doživeti stiki med vsemi udeleženci.Menimo, da smo izvedli odlično naložbo, s katero smo koristili športnikom in družbi. Sponzorstvo bo imelo še naprej posebno vlogo pri naši družbeni odgovornosti.To je naš posel, smo na prvi obrambni črti. Ni pa ključna samo tehnologija, ampak tudi novi vzorci njene uporabe. Uporabniki – poslovni in domači – pričakujejo, da bodo z naložbo v varnostno rešitev varni ne glede na to, kaj počnejo v digitalnem okolju.Žal tega ni vedno mogoče doseči. Vedno več je na primer socialnega inženiringa, pri katerem hekerji iščejo šibke točke uporabnikov, torej ljudi, ne sistemov. Veliko strokovnjakov pritrjuje, da smo ljudje najšibkejši člen v verigi kibernetske varnosti. Zato je naša naloga, da poleg nenehnih raziskav in razvoja veliko vlagamo v izobraževanje uporabnikov.V Si spletu smo že lani v Slovenijo prenesli Esetov globalni izobraževalni program, ki je uporabnikom v slovenščini na voljo brezplačno na spletni strani . Gre za najsodobnejšo izvedbo e-učenja, ki temelji na multimediji, interaktivnosti in igralnih pristopih. Ta program je odlična rešitev za organizacije, ki želijo povečati varnostne kompetence zaposlenih, in seveda za domače uporabnike. Vzpostavili smo tudi slovensko različico portala Safer kids online , na katerem so na voljo izobraževalne vsebine za otroke in starše.