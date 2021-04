Nismo dobri samo v športu, tega se premalo zavedamo

Izdelki za športnike so čedalje bolj iskani na prodajnih policah, pravi Maja Kalan Pongrac. FOTO: Anže Petkovšek

Rekreativci posnemajo profesionalce

Kolesarska ekipa Bahrain Victo­rious ima močan slovenski pridih, a to nikakor ne zmanjšuje pomena sodelovanja slovenskih živilskih podjetij z njo. Ob tem, da kolesar na dirki v povprečju vsak dan porabi 7000 kalorij, približ­no 170 tekmovalcev na dirki po Franciji pa po izračunih skupaj kar 25 milijonov kalorij, je merilo kakovost. »Pomislite na formulo ena: boljše gorivo ko natočite, boljši bo rezultat,« je za Cycling Today dejal eden od prehranskih strokovnjakov.V Ljubljanskih mlekarnah, kjer so se lani odzvali na pobudo Bahrain Victoriousa za sodelovanje, poudarjajo prav to. »Ne bi se smeli spraševati, kako nam je uspelo svoje mlečne izdelke pripeljati v tako pomembno športno ekipo. Razumljivo je, da vrhunski športniki izberejo najboljše, tudi ko gre za njihovo prehrano,« je dejala, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah, in spom­nila na kratke transportne poti njihove glavne surovine, mleka, ki ga kupujejo z 2200 slovenskih kmetij s povprečno 15 kravami, in nadzor nad kakovostjo proizvodov.Kot je pripomnila, Slovenci od športnikov pričakujemo zmage na največjih tekmah, verjamemo v njihove sposobnosti, premalo pa se zavedamo kakovosti, ki jo dosegamo tudi na drugih področjih . »To zavedanje je treba okrepiti. Če nekomu uspe, ni prav, da se najprej vprašamo, po kakšnem spletu srečnih naključij se je to zgodilo, ampak pomislimo na kakovost, ki jo ponuja, in znanje, ki ga premore,« je pozvala.Kot dobavitelji mlečnih izdelkov bodo v letošnji sezoni ekipi Bahrain Victorious in njenemu podpornemu osebju po izboru ekipnega nutricionista, ki skrbi za jedilnike, zagotovili mleko, predvsem posneto, brez laktoze ter vaniljevo in čokoladno, naravne in sadne jogurte ter skuto in mocarelo. Izdelke prevzemajo v Ljubljani, približno vsake tri tedne, je zanimivost navedla Maja Kalan Pongrac.Za Ljubljanske mlekarne to ni prvo takšno sodelovanje, podpora z izdelki je pogosta. Na takšen način podpirajo tudi Ilko Štuhec in Žana Koširja – njun osebni sponzor je blagovna znamka Alpsko. »Večinoma pa gre za enkratne dogodke. Mlečne izdelke smo na primer zagotovili za Zmajčkov košarkarski kamp, ki ga za otroke organizira košarkarski klub Cedevita Olimpija.Veliko izdelkov namenimo manj uveljavljenim klubom, društvom in organizacijam v obliki donacij. Ne samo športnikom, tudi drugim. Minuli konec tedna je rekreativni pohod organiziralo Društvo diabetikov Ljubljana, ki smo jim namenili malico,« so na vidik vračanja okolju opozorili v Ljubljanskih mlekarnah. Vsako leto prejmejo do 800 takšnih prošenj.Sicer pa opažajo, da so izdelki za športnike, predvsem zaradi vzpona rekreativnega športa, čedalje bolj iskani na prodajnih policah. Ljudje za športnike ne le navijajo, temveč poznajo tudi njihove navade, oblačila, jedilnike, »vedno večja je ozaveščenost o prehrani, ki je primerna za vadeče. Ljudje radi posegajo po izdelkih z več beljakovinami, več maščobami, za regeneracijo po vadbi je na primer priljubljeno čokoladno mleko,« ugotavljajo v Ljubljanskih mlekarnah. Milka Bizovičar