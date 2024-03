Obstajajo stvari, ki so pomembnejše od zmage

Pri športu so pomembni ferplej, potrpežljivost, spoštovanje in sodelovanje. Zato je šport več kot le gibanje in doseganje rezultatov, je šola za življenje.

Pot do tega, da postaneš dober tekmovalec, je polna zavojev, ovir, vzponov in padcev, zato športno življenje zahteva veliko odrekanja, časa, energije in volje. Uresničevanje športnih sanj je veliko lažje, če imajo mladi ob sebi nekoga, ki jih ves čas spodbuja in jim brezpogojno zaupa, da bodo zrasli tako v športu kot v življenju.

Mladi športniki za doseganje visokih športnih ciljev in optimističen pogled v prihodnost potrebujejo veliko priložnosti, da se lahko izkažejo – v klubu, na treningih in tekmah, doma in v šoli. Včasih pri tem potrebujejo nekaj spodbude, ki jo ponujajo tudi družbeno odgovorna podjetja, ki se zavedajo, kako pomemben je šport v življenju vseh nas in širše skupnosti. S športom krepijo telo in osebnost, s tem bodo najbolje pripravljeni na igro, ki ji rečemo življenje.

Za zmage na igriščih in v življenju

Športna dejavnost prav tako povezuje ljudi ter krepi družbeno povezanost in solidarnost v skupnosti. Zato je pomembno, da se športno življenje spodbuja in omogoča vsem, ne glede na starost, spol ali socialni status. FOTO: NLB

Ko mladi začutijo, da je šport način življenja, in ponotranjijo vrednote športnega duha, postanemo zmagovalci vsi v njihovi bližini – njihovi klubi, družine, vrstniki in družba kot celota. Takrat lahko skupaj dosežemo vrh.

NLB kot družbeno odgovorno podjetje s svojim delovanjem omogoča razvoj mladinskega in parašporta ter seveda tudi športa na vrhunski ravni.

NLB Skupina sodi med največje podpornike slovenskega športa. Še posebej dejavno se vključuje v programe za mlade na klubski in državni ravni, navija pa tudi za naše redne in parareprezentance na vseh ravneh tekmovanj. »Z njimi smo, ko se veselijo zgodovinskih zmag, in tudi ter predvsem takrat, ko doživljajo poraze, poškodbe in padce, ki so sestavni del življenja in gradijo vrednostni sistem ter odpornost za težke čase. Slovenski šport se uvršča v svetovni vrh in tam bi radi videli tudi naše gospodarstvo in družbo,« ljubiteljem športa sporoča Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, d. d.

S športno miselnostjo tudi v posel in gospodarstvo

NLB zato že desetletja ponosno podpira slovenski šport, saj vedo, da nas šport navdušuje in zbližuje. Navijači in športni strokovnjaki v trudu, požrtvovalnosti, uspehih in zmagoslavju naših športnikov, pa tudi dostojanstvenem prenašanju porazov vedno znova najdejo navdih, ki ga je mogoče prenesti tudi v poslovno okolje.

Pri NLB so prepričani, da prav športno miselnost na globalnem parketu potrebujeta tudi naše gospodarstvo in podjetništvo. Verjamejo, da če lahko uspe zgolj enemu, je vredno podpirati vse, zato že desetletja ponosno podpirajo slovenski šport – nogomet, rokomet, smučanje, odbojko, smučarske skoke, biatlon, tek na smučeh, namizni tenis in košarko na vozičkih, torej ligo NLB Wheel, ki jo podpirajo od leta 2009. So tudi sponzorji Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija in regijskega tekmovanja v košarki ABA Liga j.t.d.

Vsako leto vsaj 10.000 zmagovalcev

NLB podpira športne klube in programe po vsej Sloveniji, kar omogoča več kot 10.000 otrokom sodelovanje v različnih športnih dejavnostih. FOTO: NLB

Eden pomembnejših projektov na področju športnega sponzorstva je NLB Šport mladim, v okviru katerega NLB že deveto sezono zapored podpira športne klube po vsej Sloveniji, ki mladim omogočajo gibanje in aktivno življenje ter s svojo predanostjo pomembno prispevajo k razvoju zdrave in odgovorne družbe.

NLB vsako leto podpre več kot 60 športnih klubov, v katerih nogomet, rokomet, alpsko smučanje, smučarske skoke, biatlon, tek na smučeh, odbojko, košarko in namizni tenis trenira več kot 10.000 otrok.

Projekt NLB Šport mladim je pomembna spodbuda ne le za športni razvoj posameznika in kluba, ampak podpira tudi izobraževanje o pošteni igri, spodbuja odgovorno ravnanje in sodelovanje, poudarja pomen vadbe na splošno, omogoča zdrav način življenja in s tem skrb za celostni razvoj mlade osebnosti.

V NLB si želijo okrepiti pomen športnega udejstvovanja mladih in vrednot, ki jih prinaša šport, ter usmerjati mlade, ki danes vse bolj živijo v virtualnem svetu, nazaj v naravo in športne dejavnosti, preko katerih se učijo zmagovati, a tudi dostojanstveno prenašati poraze, se pobrati in iti naprej s še večjo vnemo.

NLB Akademija kot orodje za razvoj športnih klubov

Poleg finančne podpore NLB sodeluje tudi pri organizaciji različnih dogodkov in projektov, ki spodbujajo športno aktivnost in družbeno odgovornost, hkrati pa krepijo povezovanje med športnimi klubi in širšo skupnostjo. FOTO: Depositphotos

V NLB se zavedajo svoje mentorske vloge, saj je ta zapisana v njihovi strategiji. Dober mentor je neprecenljiv ne samo zaradi svojega znanja in izkušenj, ampak tudi zaradi svojih povezav. Zato so leta 2023 začeli izvajati NLB Športno akademijo, ki je namenjena izobraževanju vodstvenih delavcev v klubih.

Z akademijo želijo zmanjšati vrzel v znanju o vodenju klubov, nabiranju sponzorskih sredstev, pridobivanju novih članov in prostovoljcev, ki so nujni, da v klubih pri nas poteka vse čim bolje.

Čeprav se vsi veselimo zmag, je pomembno, da se zavedamo, da so resnične zmage tudi v tem, kako oblikujemo svoj značaj in prispevamo družbi. S športom lahko gradimo boljši jutri in dosežemo razcvet tako na igrišču kot v življenju.

