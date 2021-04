Odpoved olimpijskih iger bi zavarovalnice stala tri milijarde

Med kritji nič več nalezljivih bolezni

Vremenska slika pomemben dejavnik

Tri mesece pred uvodno sloves­nostjo na olimpijskih igrah v Tokiu manj kot četrtina Japoncev podpira njihovo izvedbo v tem poletju. Tretjina tistih, ki si dogodka ne želijo, bi ga še enkrat preložila, 40 odstotkov pa bi ga dokončno odpovedalo. Samo zavarovalnice bi imele v tem primeru več milijard dolarjev škode.Potem ko so lani organizatorji skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem 32. olimpijske igre moderne dobe prestavili za leto dni zaradi epidemije novega koronavirusa, je po zadnji anketi 93 odstotkov Japoncev zaskrb­ljenih zaradi širjenja covida-19. Minuli teden so na območju prefekture in mesta Osaka tudi odpovedali sodelovanje pri projektu poti olimpijske bakle do Tokia, je poročal STA.»Če olimpijskih iger ne bi izvedli, bi imele zavarovalnice, ki krijejo ta dogodek, od dve do tri milijarde dolarjev škode,« kar bi bil po navedbah Reutersa rekord­ni znesek v zgodovini zaradi odpovedi dogodka. Uradnih podatkov ni, analitiki pa ocenjujejo, da so igre za primer odpovedi zavarovane za dve milijardi dolarjev, za dodatnih 600 milijonov pa še gostinsko-hotelirski sektor.Odpovedi dogodkov zaradi covida-19 so lani zavarovalnice stale od pet do šest milijard dolarjev, so za Reuters ocenili agenti. V prvih ocenah, ki so jih zbrali lani julija, pa so agenti napovedovali celo izplačila v vrednosti sto milijard dolarjev, in sicer zaradi odpovedi športnih ter glasbenih in drugih dogodkov.Samo britanska industrija šport­nih dogodkov je vredna deset milijard funtov na leto. Kot je poročal Sporttechie, so organizatorji najprestižnejšega teniškega turnirja na svetu lani, ko so prvič po drugi svetovni vojni odpovedali Wimbledon , od zavarovalnic prejeli 141 milijonov dolarjev odškodnine. V zadnjih 17 letih – takrat je izbruhnil sars – naj bi organizatorji plačevali zavarovalno premijo v višini dveh milijonov dolarjev za primer odpovedi dogodka zaradi izbruha nalezljive bolezni.Zaradi objektivnih razlogov zdaj organizatorji zavarovanja, ki bi krilo to nevarnost, praviloma ne morejo več skleniti, a zavarovanja prireditev so še vedno aktualna. S tem si organizatorji zagotovijo povrnitev stroškov, če zaradi razloga, ki ni odvisen od njih, prireditve ne bi mogli izpeljati, če bi jo morali prestaviti ali preseliti na drugo lokacijo ...Uradnih globalnih poročil o vrednosti zavarovanega trga športnih prireditev za primer nepredvidenih dogodkov ni, po oceni, ki jo je pridobil portal Inside the games, zavarovalnice iz tega naslova verjetno zberejo med 400 in 500 milijonov evrov na leto.V Sloveniji organizatorji velike prireditve praviloma zavarujejo, večina prireditev pa za primer odpovedi ni zavarovanih, pravijo v Zavarovalnici Triglav. Zavarovati je mogoče vse, od velikih dogodkov do manjših tekmovanj, ki jih prirejajo lokalna društva. Odločitev organizatorjev je odvisna od različnih dejavnikov.»Če je na termin dogodka napovedano slabo vreme oziroma organizator pričakuje, da bi lahko nagajalo, bo zavarovanje odpovedi prireditve zaradi atmosferskih padavin bolj aktualno, kot če je vreme stabilno,« so navedli najočitnejšo nevarnost za dogodke na prostem. Za zimskošportne prireditve je zlasti zanimivo zavarovanje odpovedi zaradi nezadostne količine snega, za kar v škod­nih primerih zavarovalnice tudi izplačujejo najvišje zavarovalnine, medtem ko so najpogostejši škodni dogodki odpovedi zaradi slabega vremena.Prireditev je sicer mogoče zavarovati tudi za primer odpovedi zaradi poplave, viharja, plazu, požara ali eksplozije v prireditvenem prostoru in odškodnino uveljavljati, če se kaj od navedenega zgodi od sklenitve zavarovanja do napovedanega začetka dogodka. Zavarovalnica takrat povrne stroške, ki jih je imel organizator od sklenitve police do odpovedi dogodka, v splošnem pa velja, da so to izdatki, povezani s pripravo in najemom prireditvenega prostora, vstopnicami, nabavo hrane in pijače, stroški za nastopajoče, za najeto osebje in opremo, oglaševanje.»Prireditev se zaradi padavin lahko odpove največ uro pred napovedanim začetkom in najpozneje uro po njem, v tem času pa mora pasti vsaj dva milimetra dežja oziroma milimeter dežja za polovično odškodnino,« je škodni primer opisaliz Zavarovalnice Triglav.Nekoliko specifično je zavarovanje dogodka za primer poškodbe ali bolezni glavnih nastopajočih, eno najbolj običajnih kritij pa je odgovornost prireditelja za poškodovanje oseb in stvari. »Običajni primeri so padci in poškodbe obiskovalcev, za katere odgovarjajo organizatorji prireditve, ker niso zagotovili ustrezne varnosti.«