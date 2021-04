Olimpijska bakla v 81 dneh po vseh slovenskih občinah

Za aktivno vključevanje vseh

SLOVENSKA BAKLA Slovenska bakla je simbol trdnosti, modrosti, povezovanja in upanja. Oblika in izbor materialov sta prepletena z močno simboliko: reciklirano nerjavno jeklo kot simbol trdnosti in trajnosti ter bukov les kot simbol modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje jeklena krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov iz jekla, simbolov povezovanja. Plamen v kroni širi svetlobo, simbol upanja.



Podpora vsem športnim navdušencem

Slovenska bakla za letošnje olimpijske igre v Tokiu, ki bo širila vrednote olimpizma, sporočila solidarnosti, upanja in jeklene volje, bo svoje popotovanje po slovenskih občinah začela 3. maja v Bovcu. Do 23. julija, ko se bodo v Tokiu tudi začele olimpijske igre, torej v 81 dneh, bo bakla obiskala vseh 212 občin v Sloveniji.Kot poudarja Olimpijski komite Slovenije (OKS), želijo s tem popotovanjem tudi pokazati na tesno povezanost rekreativnega in vrhunskega športa. Na podlagi predlogov lokalnih skupnosti bo bakla obiskala tudi nekatere skrite kotičke Slovenije, predvidoma naj bi se spustila na dno slovenskega morja, skočila s padalom, se peljala v rally vozilu in na splavu, zašla v kraško jamo in podobno. Po Sloveniji naj bi baklo nosilo več kot 5000 tekačev, ki bodo lahko pretekli poljubno razdaljo.Sprva so pri OKS načrtovali pot bakle v 74 dnevih za prav toliko olimpijskih medalj, ki so jih doslej osvojili slovenski športniki, zdaj pa bo potovala nekaj dni več, torej 81. Pot plamenice – zaključila se bo 23. julija na Ravnah na Koroškem, kjer je tudi nastala iz recikliranega jekla skupine Sij in iz slovenskega bukovega lesa – bo lahko vsakdo spremljal na posebni spletni strani.Za izkazovanje podpore slovenskim olimpijcem bo z različnimi aktivnostmi, ki bodo vključevale celotno javnost, poskrbel tudi dolgoletni glavni sponzor OKS, SKB banka. »Sanje o nošenju olimpijske bakle si vsakdo lahko uresniči s sodelovanjem v naši nagradni igri, dostopni na https://www.skb.si/bakla, kjer si lahko vsak posameznik, starejši od 15 let, izbere tri občine, kjer bi želel teči z baklo. Žrebanje za nosilce bakle, ki bodo lahko tekli samo v eni občini, bo potekalo vsak teden za prihajajoče občine. Poleg tega bo SKB banka tudi svojim zaposlenim v poslovni mreži dala priložnost, da bodo nosilci slovenske bakle v krajih, kjer ima banka svojo poslovalnico,« pojasnjujejo v SKB banki. Vsak nosilec plamenice pa bo za spomin in vir občutenja energije trdnosti prejel košček jekla.V SKB banki poudarjajo lokalno aktivacijo kot pomemben gradnik povezovanja znamke in podjetja v okolju, v katerem poslujejo. S povezovanjem z okolico, kot pravijo, vlivajo olimpijske vrednote, kot so timski duh, trdo delo, vztrajnost, zavzetost, odrekanje in profesionalizem.V sklopu projekta OKS Šport za vse si v SKB banki prizadevajo poleg vrhunskega športa podpirati tudi splošno populacijo in rekreativne športnike. Podporo v obliki osebnega sponzorstva že več let izkazujejo tudi vrhunski atletinji, ki je tudi ambasadorka SKB gibanja #Vztrajam, s katerim ljudi poziva k športu in zdravemu načinu življenju. »Z motivacijsko usmeritvijo in gibanjem #Vztrajam SKB banka presega meje športa in posameznike prek komunikacijskih kanalov, kot so družbena omrežja, motivira pri vseh življenjskih projektih in ciljih.«