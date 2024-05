Olimpijske igre niso le olimpizem, so velika priložnost za Slovenijo

V uvodnem nagovoru pred okroglo mizo je Franjo Bobinac, predsednik OKS, predstavil dogajanje na prihajajočih olimpijskih igrah. Pariz ne bo samo središče športnega sveta, ampak tudi gospodarskega, konzularnega … Spomnil je, da se to največje športno tekmovanje v glavno mesto Francije vrača točno po sto letih, takrat je tudi Leon Štukelj osvojil zlato medaljo.

Prireditelji obljubljajo, da bodo te igre najbolj trajnostne in vključujoče do zdaj. Na njih bo v skoraj 50 panogah nastopilo več kot 10.000 športnikov iz več kot 200 držav. Slovenija bo imela najmočnejšo delegacijo do zdaj – na igrah v Grčiji jih je nastopilo 79 –, verjame predsednik OKS, pričakuje, da bo v Pariz potovalo med 80 in 90 športnikov. »Slovenskim športnikom poskušamo omogočiti kar najboljšo pripravo. Podiramo jih finančno in materialno, strokovno, z vidika zdravstvenega varstva. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi vlada in pristojno ministrstvo, sponzorji, starši in prostovoljci, združenja, klubi … brez vseh njih športa ne bi bilo,« je opomnil Bobinac.

Olimpijske igre, ki jih po 12 letih ponovno gosti Evropa, so tudi priložnost za predstavitev Slovenije na poslovnem, diplomatskem in drugih področjih. Slovenska hiša bo na izjemni lokaciji, tik ob uradni navijaški coni in ob francoski hiši, tako da bo zelo izpostavljena in je odlična priložnost za predstavitev gospodarstva, turizma, kulture, znanosti, športa … V času iger to ne bo samo osrednje stičišče slovenskih navijačev, zvrstila se bo cela vrsta dogodkov z uglednimi gosti, med katerimi bodo predstavitev investicijske priložnosti v Sloveniji ter številne okrogle mize, med drugim na temo trajnosti in zelenega prehoda, na temo druge kariere športnikov. »Šport in kultura sta pomembna partnerja, olimpijske igre so veliko več kot olimpizem,« je zaključil Franjo Bobinac.

In poudaril: »Verjamem v neverjetno moč športa, da spreminja svet. Slovenija se bo poenotila v navijanju za naše športnike. In morda si še celo bolj kot medalj lahko želimo, da bi na svetu zavladal mir. Svet se vrti v napačno smer in potrebuje več športa in predvsem olimpijskih vrednot, ki so vrednote partnerstva, spoštovanja in sodelovanje.«

Na panelu, ki ga bo moderirala dr. Maja Zalaznik iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, bo dr. Alja Brglez, predsednica komisije za trajnost v športu pri OKS-ZŠZ, predstavila trajnostno strategijo Olimpijskega komiteja Slovenija, Lara Berlec, direktorica tržnih in korporativnih komunikacij v SKB banki, pa bo razpravljala o zmagovalni kombinaciji: sponzorstvu in aktivaciji v duhu olimpijskih vrednot.

Naslov tretjega panela je Slovenija gre na euro in olimpijado, na njem pa bosta razpravljavca Matjaž Kek, selektor naše nogometne reprezentance, in olimpijska zmagovalka Urška Žolnir Jugovar.

Kaj prinaša trajnost v globalne športne dogodke

Odgovore na vprašanje, kaj prinaša trajnost v globalne športne dogodke, sta iskali dr. Alja Brglez, predsednica Komisije za trajnost v športu pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez in Lara Berlec, direktorica tržnih in korporativnih komunikacij pri SKB banki.

Letošnje igre v Parizu bodo najbolj klimatsko pozitivne olimpijske oziroma paraolimpijske igre, kar pomeni, da bodo najbolj skrbele za podnebje, obljubljajo organizatorji, je sogovornici izzvala povezovalka dr. Maja Zalaznik z Ekonomske fakultete.

Brglezova je spomnila na projekt Zeleni športni junak – to zmore biti vsak oziroma na pet pravil za mlade športnike. To je bila prva akcija »njene« komisije pri OKS. Kot piše na spletni strani OKS, se prvo pravilo nanaša na mobilnost, v drugem pravilu je poleg dejstva, da moramo plastične izdelke za enkratno uporabo kolikor se le da izločiti iz svojega vsakdana, izpostavljena tudi zdravilna moč vode. Tretje pravilo spodbuja razumno porabo in dosledno ločevanje odpadkov. Četrto pravilo opozarja na pomen zdravega načina življenja mladih, pri čemer se vse bolj zavedamo, da odvisnosti od elektronskih naprav in socialnih omrežij postajajo za mlade enako problematične kot odvisnosti od alkohola, drog … V petem pravilu pa se skriva še čut za sočloveka in skupnost.

Kultura naravnanosti na šport

Kot pravi Lara Brlec, SKB banko šport zaznamuje že trideset let. To pomeni trideset let podpore olimpizmu. Sicer pa vse vrednote olimpizma poskušajo živeti tudi v medsebojnih odnosih, interno, med zaposlenimi, da bodo dobro motivirani in produktivni: od spoštovanja in sodelovanja do vztrajnosti in trdega dela.

Velik poudarek dajejo tudi promociji zdravja in telesne aktivnosti na delovnem mestu. »Naši interni ambasadorji, ki so bolj vešči in spodbujajoči, v svojih oddelkih redno organizirajo razgibavanje, enkrat tedensko pa imamo organiziran aktivni odmor online,« izvemo.

SKB je v 2016 pred OI v Riu začela z osebnim sponzorstvom pri Maruše Mišmaš Zrimšek, vrhunske atletinje. A je žal prišlo do poškodbe in se OI ni mogla udeležiti. Pojavilo se je vprašanje, ali bomo kljub temu nadaljevali s sponzorstvom, se spominja Brlec: »Seveda smo nadaljevali in še danes sodelujemo z njo.«

V SKB želijo povezati svojo prepoznavnost in blagovno znamko in dodatno vračati tistim, ki to najbolj potrebujejo in se razvijajo ter spodbujati Slovenke in Slovence, je še omenila Brlec in dodala, da že dosegajo velik nivo prepoznavnosti med podporniki športa. To je takorekoč že njihov modus operandi.

Aktivacije v trajnosti

Dr. Alja Brglez, predsednica komisije za trajnost v športu pri OKS, je kot zagovornica sožitja in miru, dejala, da je v športu največja moč za uspeh trajnostnih praks, ki jih želimo uveljaviti, saj te v mnogočem spreminjajo naše navade in posegajo v naš življenjski slog. »Samo šport in mladi imajo moč, da je vredno poskusiti, da se nekaj zgodi.« Sicer pa bi se po njenem mnenju na primer, šport in kultura lahko še bistveno bolj povezovala. »Samo v Sloveniji imamo dan kulture in dan športa kot državni praznik. Ta simbioza, da se je ena taka mlada država odločila za dva taka dneva, pa zelo veliko pove o nas.«

Brez sponzorjev tudi v športu ne gre, zato je moderatorka dr. Maja Zalaznik povprašala, kaj je prva aktivacija v trajnosti v SKB? Lara Berlec je poudarila, da je zelo vesela, da smo olimpijsko leto zgodaj začeli s Slovensko baklo, kjer tudi njihovi zaposleni tečejo z njo, tudi z olimpijsko kampanjo z vrhunskimi športniki so že začeli ter pozvali javnost na virtualni met kovanca. »Banka bo za vsak met kovanca prispevala donacijo Fundaciji Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter s tem podprla nadarjene mlade športnike iz socialno šibkih okolij.« Sicer pa je sogovornici zelo pomembno vključevanje in sodelovanje.

Kako je možno, da ima Slovenija toliko svetovnih prvakov – je pa en odgovor športni vzgojni karton, ki bi bil lahko zanimiv številnim državam, ki tega nimajo, pa pravi Alja Brglez. In dodaja, da trajnost je vztrajnost. »Ne stori danes tistega, kar nam bo jutri vsem pokvarilo življenje.«