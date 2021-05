Plamenica na razgibanem potovanju po Sloveniji

V 125-letni zgodovini olimpizma in Aljaževega stolpa se je slovenska bakla prvič pojavila na Triglavu. FOTO: Peter Vrčkovnik



Vsak lahko nosi slovensko baklo

SKB banka bo kot podpornik projekta Slovenska bakla izbranim ambasadorjem SKB omogočila, da nosijo baklo na eni od lokacij po Sloveniji. FOTO: Aleš Fevžer

Slovenska bakla je z majem krenila na 81 dni dolgo pot, na kateri bo obiskala vseh 212 slovenskih občin. Pred začetkom v Posočju, kjer je čast uvodnih pozdravov pripadla Bovcu, Kobaridu in Tolminu, so alpinisti plamenico odnesli tudi k Aljaževemu stolpu na vrh Triglava.V 125-letni zgodovini olimpizma in Aljaževega stolpa se je slovenska bakla prvič pojavila na Triglavu. Minuli konec tedna so gorski reševalci iz društev GRS iz Zgornjesavske doline z derezami in smučmi osvojili Triglav in tako, kot poudarjajo na OKS, simbolično pospremili slovensko baklo na dolgo pot po Sloveniji. Ta znanilka prihajajočih olimpijskih iger v Tokiu je simbol trdnosti, modrosti, povezovanja in upanja; reciklirano nerjavno jeklo je simbol trdnosti in trajnosti, bukov les simbol mod­rosti in samozavesti. Plamenico zaključi jeklena krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov iz jekla, ki so simbol povezovanja, plamen v kroni pa širi svetlobo, simbol upanja.V ekipi, ki je plamenico ponesla na vrh Triglava, so bili nekdanji smučarski skakalec in olimpijecudeleženec zimskih OI v Calgaryju 1988, terin snemalec, v dolini pa je za logistiko skrbel predsednik GRS Mojstrana. Kot so ob tem omenili pri OKS, je bil najvišji slovenski vrh tokrat visok 2866 metrov, saj je zgoraj še dobra dva metra snega.Podporniki projekta Slovenka bakla so tudi v SKB banki, ki je že od začetka olimpijskega gibanja v samostojni Sloveniji, od leta 1993, glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Poleg tega z osebnim sponzorstvom že več let podpirajo vrhunsko slovensko atletinjo Marušo Mišmaš . Kot pravijo, se v SKB zavedajo, da življenje vsakega posameznika oblikujejo množice odločitev – majhnih, sred­njih in velikih, pa tudi tistih največjih, življenjskih. Obenem trdno verjamejo v raznolike zmož­nosti strank, zaposlenih, v okviru glavnega sponzorstva Olimpijskega komiteja Slovenije, pa tudi olimpijcev, saj vedo, da s stabilno podporo pravih odločitev lahko vsak premika meje.Kot podporniki projekta Slovenska bakla bodo izbranim ambasadorjem SKB omogočili, da nosijo baklo na eni od 212 lokacij po Sloveniji. Med nosilci bodo tudi zaposleni iz SKB banke, in sicer v občinah, kjer delujejo njihove poslovalnice. »Tako bomo vsi skupaj izkazali podporo slovenskim olimpijcem, ki nas bodo letos zastopali na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, saj jih zaradi izrednih okoliščin v živo ne bo mogoče podpreti in navijati zanje,« pojasnijo v SKB banki. In dodajo, da si sanje o nošen­ju olimpijske bakle lahko vsakdo uresniči s sodelovanjem v njihovi nagradni igri, dostopni na https://www.skb.si/bakla. Vsak posameznik, starejši od 15 let, si lahko izbere tri občine, kjer bi želel teči z baklo. Žrebanje nosilcev bakle, ki bodo lahko tekli v eni občini, bo potekalo vsak teden za prihajajoče občine. Vsak bo za spomin in vir občutenja energije trdnosti prejel košček jekla.Olimpijsko leto je za SKB banko, kot poudarjajo, vsakič znova posebno leto, ki prinaša številne priložnosti za komunikacijo in aktivacijo sponzorstva. Tako bodo letos poleg krovne olimpijske kampanje v času iger olimpijske vrednote širili tudi v obdobju pred velikim dogodkom. Že od sredine aprila na svojih kanalih na družbenih omrežjih predstavljajo olimpijske športe, v katerih so slovenski olimpijci že dosegali odlične rezultate, predstavniki posameznih športov pa s sledilci delijo izkušnje iz svoje športne kariere.