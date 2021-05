»Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«

Posluh za okolje, vtkan v DNK podjetja

​Po novem bodo njihove Tetra Pak obnovljive embalaže, v katere polnijo jogurte Mu in Ego, tudi učinkovitejše, saj so nanje pritrdili pokrovček za enostavnejše odpiranje. Novi Tetra Top bo namreč uporabnikom omogočil lahkotno odpiranje z enim samim zasukom.

FOTO: Marko Vanovšek

Prebivalec Slovenije v povprečju odvrže več kot 113 kilogramov embalaže na leto. Še pred kratkim smo pozivali ljudi, naj ne mislijo le nase, saj je skrb za okolje dolžnost vsakega posameznika, in naj vsak začne pri sebi. Veliko ljudi nedvomno skrbno ločuje odpadke, a to očitno ni dovolj, saj je embalaže vedno več. Po podatkih statističnega urada so leta 2019 slovenska gospodinjstva pridelala 123.600 ton odpadne embalaže, še desetletje prej skoraj polovico manj oziroma 63.700 ton.Podatki so kljub ozaveščanju prebivalstva alarmantni in še vedno so posamezniki, ki svoje sledi puščajo v naravi. Ne preostane nam drugega, kot da še naprej pozivamo k odgovornemu odnosu do planeta ter k premišljeni rabi plastike in druge odpadne embalaže v vsakdanjem življenju. A naredimo še korak dlje. Naj vsak od nas, ki je že začel pri sebi, zdaj nadaljuje pri drugem in poskrbi tudi za tisto odvrženo embalažo, ki ni njegova. Dober zgled pri odgovornem ravnanju z odpadno embalažo pa so vsekakor lahko podjetja, ki s svojim odnosom do okolja pomembno vplivajo na kakovost življenja in s tem tudi na zdravje širše družbe.Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje so združili moči Ljubljanske mlekarne, Tetra Pak, Ekologi brez meja in Potapljaška zveza. Z geslompozivajo potrošnike in podjetja, naj se priključijo akciji, ki bo potekala v prihodnjih mesecih. Prepričani so namreč, da lahko prav vsak od nas veliko prispeva k čistejšemu okolju in ponovni uporabi odpadne embalaže. Poleg skrbnega ločevanja odpadkov doma lahko poberemo tudi odpadke v okolju in jih odnesemo do najbližjega koša za smeti. Delodajalci pa naj poskrbijo, da lahko zaposleni tudi na delovnem mestu ločujejo odpadke. Kot to počnejo vkjer imajo v vsakem nadstropju poslovne stavbe miniaturne ekološke otoke, zaposlene pa o skrbi za okolje tudi redno izobražujejo.Tudi v Ljubljanskih mlekarnah so tako že pred leti začeli pri sebi. In zdaj tudi za svoje izdelke uporabljajo kartonsko embalažo Tetra Pak, ki je večinoma narejena iz naravnih, obnovljivih virov (les) in jo je mogoče v celoti reciklirati.»Ljubljanske mlekarne že vrsto let odločno korakajo po poti postopnega zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa, saj se zavedamo, da mora prav vsako podjetje premisliti svoje poslovne procese tudi z vidika okoljske odgovornosti,« pravi njihova vodja korporativnega komuniciranjain dodaja, »da so v Ljubljanskih mlekarnah prvi v Sloveniji zaprli interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak. Od uvedbe certifikata EMAS, ki smo ga prejeli kot prvo podjetje v živilskopredelovalni panogi, vztrajno zmanjšujemo emisije v okolje, nadzorujemo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imamo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen premišljen sistem ločevanja odpadkov.«Trendi okolju prijaznega krožnega gospodarstva zlasti na gospodarskem parketu ne morejo ostati neopaženi, saj tudi pri uporabnikih povečujejo skrb za okolje in jih aktivno vključujejo v zapiranje zanke za ponovno uporabo odpadne embalaže. Pri največjem slovenskem proizvajalcu mleka Ljubljanskih mlekarnah je posluh za okolje vtkan že v DNK podjetja.Čeprav za potrebe proizvodnje mlečnih izdelkov ustvarijo približno 160 ton embalaže na leto, z njo ne obremenjujejo okolja, saj večino reciklirajo in tako pridobijo surovino za nove izdelke.Še en dokaz, da lahko podjetja pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju z inovativnostjo svojih proizvodov in proizvodnih postopkov ter tako krepijo svoj ekološki jaz.Naročnik oglasnega sporočila so Ljubljanske mlekarne d.o.o.