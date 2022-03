Pobuda Zmagaj na igrišču

Evropska komisija (EK) je februarja prijavila evropsko državljansko pobudo o evropskem nogometu in športu z naslovom Zmagaj na igrišču. Organizatorji pobude pozivajo komisijo, naj zaščiti evropski model športa, ki temelji na vrednotah, solidarnosti, trajnostnosti in odprti konkurenci.

Komisiji so zato predlagali, naj sprejme priporočilo, ki bo zagotovilo okvir in smernice za ukrepe držav članic za zaščito modela nogometa v Evropi, priznalo družbeno vrednost športa v evropski družbi, posebno naravo športa v pravilih EU o konkurenci ter okrepilo vizijo in dolgoročno politiko EU o prihodnosti in upravljanju evropskega športa. Komisija meni, da je pobuda pravno dopustna.

Evropski model športa temelji na priljubljenih načelih, kot so športne zasluge, napredovanje in nazadovanje, kvalifikacije za evropska tekmovanja na podlagi domačega uspeha in finančna solidarnost. Kot navajajo pobudniki, je ta model in njegova načela treba na ravni EU še bolj zaščititi, da bi preprečili poskuse odcepitve v smislu „super lige“ ter zaščitili naše klube, društva in tekmovanja pred sovražnim in nepremišljenim podjetniškim in finančnim vmešavanjem zasebnih organizacij in državnih premoženjskih skladov v evropski šport.

Za preprečitev polomij kot je super liga

»Polomija super lige je dokazala, da je evropski šport na robu katastrofe. Po desetletjih slabega upravljanja so številni klubi in tekmovanja postali ranljivi za izkoriščevalske prevzeme zasebnikov in skupin, ki jih zanima le zaslužek. Šport je družbena dobrina, ki pripada vsem, ne le bogatim in eliti. Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da institucije Evropske unije, države članice in politiki stopijo skupaj z navijači in zaskrbljenimi državljani, da zaščitijo nogomet in druge športe na celini,« še navajajo organizatorji.

Organizatorji pa imajo na voljo šest mesecev, da začnejo zbirati podpise. Če bodo v enem letu zbrali milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih različnih držav članic, se bo komisija morala odzvati na pobudo. Komisija se lahko odloči, ali bo v odziv na pobudo ukrepala ali ne, v obeh primerih mora svojo odločitev obrazložiti.