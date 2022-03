Podpora podjetij športnikom kot pomoč pri razvoju kariere

Vsi smo veseli, ko so slovenski športniki nepremagljivi ter tako rekoč kraljice in kralji svojega športa. Najlepši zvok pa je slovenska himna, ob kateri zaigra srce ne samo našim prvakom, ampak tudi vsem navijačem. Njihove medalje pa so prava paša za oči.

Medalje, pokali, globusi, pa nazivi športniki leta in podobno pa niso edino, kar si s trdim delom prigarajo športniki. Plezalka Janja Garnbret in kanuist Benjamin Savšek sta tako v torek iz rok predsednika republike prejela tudi državno odlikovanje, zlati red za zasluge, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem.

Za boljše pogoje treningov

Za športniki pa stojijo tudi njihovi podporniki, brez katerih bi bila pot športnikov težja. Tako na primer v družbi BTC, kjer podpirajo različne športne organizacije in posameznike, vse od najmlajših selekcij do vrhunskih profesionalnih športnikov, poudarjajo, da želijo s podporo slovenskim športnikom omogočiti boljše pogoje za izvajanje treningov, priprav in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, pomagati pri razvoju športne kariere in na splošno prispevati k razvoju športa v Sloveniji. »Prav tako s tem ostajamo zvesti ambasadorji zdravega načina življenja in motiviramo tudi neprofesionalne športnike k raznovrstnim rekreativnim aktivnostim, ki krepijo telo in boljšajo razpoloženje.«

Posebno ponosni so v družbi BTC na podporo športnih disciplin, ki so zgodovinsko dosegale manjši odmev in s tem tudi skromnejšo sponzorsko podporo, kot so gimnastika, ženski smučarski skoki in žensko kolesarstvo. »Z našo podporo se lahko tudi takšne discipline razvijajo in rastejo, športniki pa dosegajo vidne rezultate na svetovni športni sceni. Odličen dokaz za to so kolesarke, ki so svojo profesionalno pot začele v prvi profesionalni ženski kolesarski ekipi BTC City Ljubljana, telovadke in telovadci Gimnastične zveze Slovenije, ki jo podpiramo že vrsto let, smo tudi dolgoletni podpornik odlične judoistke in dobitnice dveh olimpijskih medalj Tine Trstenjak ter Judo kluba Z' dežele Sankaku Celje.«

Državno odlikovanje, zlati red za zasluge, sta prejela Janja Garnbret in Benjamin Savšek. FOTO: Daniel Novakovič/STA

Posebno vez pa, kot pravijo, delijo s smučarskimi skoki, kjer so že 11. leto generalni pokrovitelj FIS Svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, prihodnje leto pa bodo že tri desetletja podpornik Smučarsko skakalnega kluba Ljubno BTC, ki vzgaja in za smučarske skoke navdušuje naslednje generacije mlajših skakalk in skakalcev. Član SSK Ljubno BTC je tudi odlični skakalec Timi Zajc, ki je letos blestel skozi celotno sezono in dosegel dve olimpijski medalji v ekipnih tekmah.

Kot del družbene odgovornosti

Podjetja podporo različnim športnim disciplinam in posameznim športnikom razumejo kot del uresničevanja zavez družbene odgovornosti. S tem pa, kot navajajo v družbi BTC, ozaveščajo o pomenu rekreativnega športa in aktivnega življenjskega sloga ter pripomorejo h krepitvi športne kulture v Sloveniji. »Verjamemo, da s tem prispevamo tudi k širjenju vrednot olimpizma kot so timski duh, vztrajnost in spoštovanje, v katere verjamemo in jih spodbujamo tudi v družbi BTC. Poleg tega s podporo pomagamo slovenskim olimpijcem širiti prepoznavnost Slovenije kot naroda vrhunskih športnikov,« pravijo v družbi in dodajajo, kako ponosni so, da so s svojo dolgoletno podporo prispevali k razvoju slovenskih športnikov v olimpijce, ki dosegajo žlahtne dosežke. »Tako smo denimo ženske smučarske skakalke uspešno popeljali od Ljubnega do Pekinga in vse do olimpijskih medalj, kar nam je v veliko čast.«

FIS Svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Športniki kot ambasadorji podjetij

Podjetje, ki tudi aktivno podpira šport in športnike, je Si Splet, ki v Sloveniji kot Eset Slovenija skrbi za trženje in distribucijo kibernetskih varnostnih rešitev evropskega proizvajalca Eset. Tudi letos nadaljujejo s sponzorstvom alpskih smučarskih reprezentanc, med ambasadorji podjetja sta tudi znana športnika Robert Kranjec in Boštjan Kline.

Robert Kranjec, ambasador podjetja Si Splet. FOTO: Arhiv Podjetja Si Splet

In kaj to pomeni? » Robi in Boštjan v vlogi ambasadorjev predstavljata našo blagovno znamko navzven, kot osebnost z jasno izraženimi vrednotami. Oba športnika krasijo enake vrednote, kot jih ima naše podjetje – trdo delo, vztrajnost in napredek. Boštjana povezujemo tudi s hitrostjo, kar je v tesni povezavi z zmogljivostjo, ki jo nudijo naši produkti. Robi pa je kot olimpijec in svetovni prvak povezan z vrhunsko kakovostjo in učinkovitostjo naših rešitev. In pri obeh je v ospredju varnost. Ambasadorji so pri nas pomembni promotorji kibernetske varnosti predvsem za otroke in starše, ki jih naslavljamo s kampanjo Saferkidsonline, saj se mladi najlažje poistovetijo s svojimi vzorniki,« pa pojasnjuje Petra Veber, direktorica operacij v podjetju Si Splet (Eset Slovenija).

Na vprašanje, kaj je bil povod za njihovo odločitev za športne ambasadorje, pa Petra Veber dodaja, da v podjetju Si Splet skrbijo za upravljanje blagovne znamke Eset v Sloveniji in tudi za osebnost znamke. »Povezava blagovne znamke z znanimi osebnostmi je zelo učinkovit način, da uporabniki prepoznajo naše vrednote in se z njimi poistovetijo. V Sloveniji imajo športniki velik ugled, zato so kot ambasadorji znamke zelo uspešni in seveda mi z njimi.«

Boštjan Kline, ambasador podjetja Si Splet. FOTO: Arhiv podjetja Si Splet

Sicer tudi v podjetju spodbujajo aktivni življenjski slog, nekateri sodelavci so ga imeli že pred zaposlitvijo pri njih, druge je tak način življenja prevzel med sodelovanjem z njimi, zaradi kulture v podjetju. In kot pravi Petra Veber, je največja spodbuda dober zgled; celoten menedžment podjetja je zelo športno aktiven. Veliko tudi vlagajo v zdravje na delovnem mestu. »Vsakodnevno imamo nekakšen obred s smootiji Smexiee, ki skrbijo za vitaminsko opremo zaposlenih, nudimo jim masaže v podjetju, delamo vaje za hrbtenico ter izvajamo vaje med delom. naredimo kakšne sestanke v hribih, kamor se odpravimo peš. Celotna ekipa gre vsaj enkrat letno na Fuerteventuro na Kanarskih otokih, kjer raziskujemo vulkane, imamo tečaj deskanja na valovih, kajtanja … Smo aktivni v službi in izven nje, kar se pozna pri uspešnosti,« še pravi direktorica operacij v podjetju Si Splet.