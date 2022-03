Pomembna podpora na poti do vrhunskega športnika

Globalno se pomen sponzorstev v profesionalnem športu povečuje. Statista navaja, da so naložbe za ta namen pred desetimi leti dosegle 51,1 milijarde dolarjev, leta 2020 jih je bilo za 57 milijard dolarjev, leta 2027 bodo po napovedih znašale skoraj 90 milijard dolarjev. Strokovnjaki sponzorstvom pripisujejo štiri osrednje vloge, za športnike je ključno, da se lahko bolj osredotočajo na treninge in priprave.

Zelo pomembni za športnike so njihovi osebni sponzorji, podpora na začetku kariere je še posebno pomembna, se strinjata eden od junakov letošnje Planice Cene Prevc in oče Lene Repinc, ki je veliki up slovenskega biatlona. Zadnja v nizu njenih uspehov je zmaga na desetkilometrski preizkušnji na Olimpijskem festivalu evropske mladine na Finskem, ki jo je dosegla pred nekaj dnevi. Osebni sponzor Repinčeve in Prevca je Zavarovalnica Triglav, ki tako sodeluje z več kot 20 športniki. Blaž Repinc pravi: »Z vidika staršev je podpora močnih podjetij otroku, ki se razvija v vrhunskega športnika, zelo pomembna, saj stroški, ki nastajajo v otrokovi športni karieri, niso majhni. Na ta račun se ni težko odpovedati marsičemu, je pa res, da si kot oče ali mati lahko veliko bolj miren, če veš, da je vsaj v osnovi za otrokove potrebe na športnem področju poskrbljeno. Poleg urejene športne panoge, kot je biatlonska, in ustrezne strokovne podpore, je sponzor ter pravi odnos med sponzorjem in športnikom zelo pomemben.«

Pomemben je zanesljiv sponzor

Lena Repinc je bila lani na podlagi razpisa Zavarovalnice Triglav izbrana kot ena od 13 mladih upov, ki jim je podjetje namenilo skupaj 50.000 evrov kot podporo ter pomoč pri razvoju znanja, ambicij in talenta. Povedala je, da je bila zelo vesela, da so jo v biatlonu prijavili na razpis in da je zelo ponosna, da je bila na koncu tudi izbrana.

»Sredstva, ki sem jih prejela, bom namenila nakupu opreme, ki jo potrebujem za treninge in tekmovanja, in tudi za to, da si bom lahko privoščila dodatno strokovno podporo, brez katere je lahko težje uresničevati postavljene cilje, ki niso nizki. Govorim predvsem o športnih ciljih, saj je biatlon trenutno moja prioriteta. Seveda pa se zraven posvečam tudi šoli, ob tekmovalni karieri nameravam študirati. Pričakujem težave predvsem z logistiko in usklajevanjem vseh obveznosti, zato bo uporaba lastnega prevoza nujna, kar me zaradi rasti cen goriv precej skrbi. Tudi zato je sponzor pomemben, z njegovo pomočjo se športnik lahko osredotoči na stvari, ki jih mora opraviti,« razmišlja in si želi, da bi bilo to sponzorstvo le začetek individualnega sodelovanja, saj, »kot že spoznavam, je kariera vrhunskega športnika polna odrekanj, truda, razočaranj in trenutkov veselja, zato je nujno, da se športnik lahko zanese na sponzorja, ki je stabilna in profesionalna opora«.

Lena Repinc je veliki up slovenskega biatlona, nazadnje se je okitila z zlato medaljo na desetkilometrski preizkušnji na Olimpijskem festivalu evropske mladine na Finskem. FOTO: OKS

V Zavarovalnici Triglav pravijo, da s projektom Mladi upi pomagajo mladim talentiranim športnikom, kreativnim umetnikom, nadarjenim znanstvenikom in perspektivnim športnikom invalidom v obdobju, ko še niso tako zelo prepoznavni, da bi lahko od podjetij prejemali osebna in druga sponzorstva. Njihovi rezultati so ob prijavi na razpis na državni ravni že odlični, a vsak od prijavljenih stremi k vrhunskim rezultatom tudi na mednarodni ravni. S pomočjo, ki jo lahko prejmejo v okviru projekta, jim to pot vsaj nekoliko olajšajo. »Poleg finančne podpore se v času razpisa in po njem trudimo tudi, da mlade talentirane posameznike čim bolj medijsko izpostavimo in jih na ta način predstavimo širši javnosti, kar lahko dobro izkoristijo na poti nadaljnjega razvoja svojega talenta,« še pravijo v Zavarovalnici Triglav.

Izkušnje zunaj športa

Cenetu Prevcu je Zavarovalnica Triglav osebna sponzorka od leta 2016. »Na začetku športne kariere, ko iz naslova rezultatov še ni bilo finančnega priliva, mi je to sodelovanje omogočilo svobodo, da sem lahko sam poravnal osebne stroške, na primer za gorivo, trgovino, izlete. Poleg tega mi je to sodelovanje odprlo vpogled v pomen urejenega zdravstvenega zavarovanja v primeru poškodbe in mi pojasnilo pomen varčevanja. Varčevanje za starost je za športnike še posebno pomembno.«

Na vprašanje o obveznostih, ki jih ima do sponzorja, je povedal, da objavlja na družbenih omrežjih in sodeluje na nekaterih dogodkih, kot je Triglav tek, na katerih se lahko pridruži tekačem ali jih spodbuja ob trasi in na osrednjem prizorišču, z veseljem se pridruži aktivnostim akcije Očistimo naše gore. »Še posebno se veselim sodelovanja s Triglavom v Planici. Tam smo skakalci 'doma' in tako so tudi druženja v tem okolju kar najbolj spontana in pristna. Kot športnik sem v preteklosti na Triglav teku in v Planici prevzel tudi upravljanje instagrama Zavarovalnice Triglav za mlade – Pazi to in se tako na družbenih omrežjih preizkusil v vlogi reporterja s terena,« je povedal in poudaril, da ga vse te aktivnosti veselijo, opravlja jih spontano.

»Sponzorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja, prejemnika in širšo družbo. Rdeča nit naših športnih sponzorstev je usmerjena v spodbujanje zdravega načina življenja,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav. Pri izbiri partnerjev se povezujejo tako s klubi oziroma organizacijami, ki delujejo na rekreativni ravni, kot z zvezami in profesionalnimi športniki na nacionalni ravni. Sponzoriranci ob različnih aktivnostih zavarovalnice nastopajo kot ambasadorji aktivnega in s tem zdravega načina življenja ter s svojim vzorom prinašajo visoko dodano vrednost projektom in akcijam zavarovalnice.