Rekreacija tudi z dobrim namenom

Nekatere organizacije, ki prirejajo ali finančno podpirajo rekreativne dogodke, poleg spodbujanja zdravega načina življenja dogodkom dodajo še dober namen. Eden takšnih je tradicionalni Triglav tek, v katerem je Zavarovalnica Triglav podelila že več kot 158.000 evrov donacij zdravstvenim ustanovam.

S Triglav tekom Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s številnimi vrhunskimi športniki spodbuja širšo javnost k zdravemu življenjskemu slogu in aktivnemu preživljanju prostega časa. To je tudi edini tekaški dogodek, ki udeležencem vseh generacij odpira vrata v protokolarni park Brdo pri Kranju. Še dodatna draž prireditve, ki bo letos septembra potekala že enajstič, pa je njen plemeniti namen.

Med prejemniki donacij so projekt Slojenčki, vseh 14 porodnišnic oziroma porodnih oddelkov v Sloveniji, ljubljanska Pediatrična klinika in UKC Ljubljana, s katerimi je zavarovalnica pripomogla k boljši oskrbi porodnic po vsej Sloveniji. »Zavarovalnica Triglav je bilo prvo podjetje, ki je podprlo delovanje društva in je od leta 2016 za naše dobrodelne dejavnosti prispevala že več 45.000 evrov,« je povedala dr. Nataša Tul Mandič, dr. med., predsednica društva Slojenčki, izkušena porodničarka, mati in navdušena tekačica. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo mlade matere, ki je po porodu opazila, da je v porodnišnici nekatera oprema že zelo stara in je dala pobudo, da bi jo s prostovoljnimi prispevki obnovili. Cilj društva Slojenčki je primerno opremo zagotoviti vsem slovenskim porodnišnicam.

Donacije za boljše počutje mater in novorojenčkov

Na vprašanje o pomenu projektov, kot je Triglav tek, pri katerih ne gre samo za vključitev nekega podjetja, ampak tudi družin in posameznikov, ki prihajajo na dogodek, je Nataša Tul Mandič poudarila, da več ljudi ko je vključenih, uspešnejša je akcija, in to ne samo s finančnega vidika. »Ljudje se zavedajo, da se trudimo za splošno dobro, za vse porodnišnice, za vse matere in novorojenčke. S širšim vključevanjem se krepi zavest, da skupaj zmoremo veliko,« je dejala. Do zdaj so v okviru Triglav teka zbrali sredstva za dihalne aparate, grelna gnezdeca in pulzne oksimetre.

Nataša Tul Mandič (druga z leve) med lanskim prevzemom donacije. FOTO: Matic Klanšek

Leta 2019 so zbrali skoraj 19.000 evrov, s čimer so vseh 14 porodnišnic v Sloveniji lahko opremili z dihalnimi aparati za ukrepanje v primeru stiske novorojenčkov v porodnih sobah. »Na prevzemu donacije na Brdu smo se zbrali predstavniki vseh porodnišnic, kar se zgodi zelo redko. Bilo je čudovito, sploh ker smo se srečali tudi z donatorji, in to v prijetni naravi, kar nas je še bolj povezalo,« se spomni sogovornica, ki se tudi sama redno udeležuje prireditve Triglav tek. Kot pravi, se v varnem, zelenem okolju zberejo vse generacije, od dojenčkov v vozičkih do prababic in dedkov. Uživajo v svobodi, gibanju in prijetnem druženju, ob glasbi, odlični hrani in zabavnih točkah. Ljudje so sproščeni in dobre volje ter se zavedajo, da s svojo udeležbo koristijo sebi, s prispevki pa tudi družbi.

Skrb za zdravo pripravljenost

Enajsta izvedba Triglav teka bo 9. septembra letos. Kot je razvidno iz razpisa, ki je objavljen na tematski spletni strani dogodka in na katerega se je že mogoče prijaviti, bo tekačem tudi letos na voljo šest razdalj, in sicer polmaraton, teka na deset oziroma pet kilometrov, v štafetnem teku trojk bo en tekač pretekel 3400 metrov, na enaki razdalji bo družinski tek, najmlajšim pa sta v teku Kuža Pazi namenjeni razdalji 350 in 700 metrov.

V Zavarovalnici Triglav pozivajo, da poskrbimo za zdravo pripravljenost, k preživljanju časa v naravi, hoji v hribe in drugim vrstam vadbe, s katerimi poskrbimo za zdravje in dobro počutje. »Vadbo prilagajajmo počutju in zmožnostim. Začnimo z lahkotnimi vajami, ki jih počasi stopnjujemo, pri tem pa ne pozabimo za ustrezno hidracijo,« svetujejo. Na spletni strani so objavili tudi predlog koledarja treningov za ustrezno pripravo na tek na najdaljši razdalji ter posnetke ogrevalno-raztezalnih vaj, ki jih opravimo pred tekom in po njem.

Za nosečnice priporočljivejša hoja

Kaj svetuje o teku med nosečnostjo Nataša Tul Mandič, specialistka ginekologije in porodništva? Najprimernejše gibanje za vse ljudi, tudi za nosečnice, je hoja. Tek je primeren samo za tiste nosečnice, ki so tekle že pred nosečnostjo, tudi večina njih ga po prvem trimesečju nadomesti s hojo. Redke tečejo med celotno nosečnostjo, intenzivnost pa zmanjšujejo od prvih tednov naprej. »Največja nevarnost pri teku so poškodbe, ker so sklepi bolj obremenjeni zaradi vse večje teže in bolj raztegljivi zaradi hormonskih vplivov.

Pri nosečnicah so pogostejši tudi padci, ki so nevarnejši za nosečnico kot plod, največje je tveganje za poškodbe okončin,« opozarja sogovornica. Po porodu pa naj začnejo hoditi in pozneje uvedejo hitro hojo, hitrost in intenzivnost pa prilagajajo počutju. S podobno intenzivnimi treningi kot pred nosečnostjo je treba počakati najmanj šest mesecev, bolje kakšen dan več, svetuje.