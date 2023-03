Rešitev so deljeni prevozi v PlaniCO2

Navijači se že veselijo, da si bodo konec meseca v Planici lahko ogledali FIS finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da transport udeležencev na prizorišče dogajanja povzroči tudi okoli 50 odstotkov izpustov CO 2 .

Zato je družba Mastercard v sodelovanju s Planico zasnovala platformo car-sharing SharePlanica.si pod sloganom projekta Delimo si PlaniCO 2 .si. Ta ljubiteljem dogodka omogoča deljenje prevoza in s tem možnost zmanjšanja količine izpustov CO 2. Na omenjeni platformi lahko obiskovalci Planice objavijo svoj prevoz ali se pridružijo že objavljenim.

Kot so sporočili iz družbe Mastercard, kjer, kot pravijo, bodo še dodatno poskrbeli za zmanjšanje izpustov CO 2 pri osebnem transportu udeležencev z obnovo gozdov v okviru že obstoječega projekta Priceless Planet Coalition, so se projektu že pridružili številni znani obrazi. »Obnova gozdov v okviru projekta Priceless Planet Coalition ni le obljuba, ampak aktivna zaveza družbe Mastercard, ki se zaveda, da je pot do učinkovitega zmanjšanja CO 2 , ki jo moramo prehoditi tako posamezniki kot podjetja, še dolga, a štejejo tudi in predvsem majhni koraki vseh,« je poudaril Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercardu Slovenija.

Enako 25 dnem stalno vklopljenega TV

V Sloveniji kar 53 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov prispeva promet, to je devet odstotkov več od povprečja drugih evropskih držav.

Pri tem se postavlja vprašanje, koliko dreves potrebujemo za akumulacijo nastale količine CO 2 z enim samim prevozom v Planico in nazaj ter kako odtis CO 2 pri prevozu v Planico primerjati z električnimi porabniki, s katerimi ustvarjamo svoj ogljični odtis vsak dan.

Navijači se vsako leto veselijo zaključnega spektakla v smučarskih skokih v Planici. FOTO: Matej Družnik/Delo

Po podatkih Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan, kjer so za projekt SharePlanica priskrbeli realne podatke, za en sam prevoz iz Ljubljane v Planico in nazaj potrebujemo 1,3 drevesa za akumulacijo nastale količine CO 2 .