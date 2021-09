S chatboti do hrane in pijače s tribune stadiona

Vse bolj priljubljeni digitalni spremljevalci podjetij

Na predstavitvi inovacije so sodelovali (iz leve proti desni): Matjaž Polanič, poslovni direktor NK Bravo, Aleš Petejan, vodja marketinga Mastercard Slovenija, športni voditelj Saša Jerkovič, Rok Plankelj, direktor RK Celje in Matjaž Možina, direktor družbe 2Mobile. FOTO: Jernej Kokol

V sodelovanju s športnimi klubi NK Maribor, NK Bravo in RK Celje je podjetje Mastercard na ljubljanskem stadionu Žak lansiral prvega chatbota (virtualnega asistenta), ki bo uporabnikom v pomoč pri nakupu vstopnic ter naročanju in plačilu hrane in pijače s sedeža na stadionu kar mimo vrste. Poleg tega bo chatbot v pomoč pri sledenju informacijam kluba, novicam, rezultatom in novostim v navijaški trgovini. Prvič bo za navijače chatbot premierno zaživel na nedeljskem derbiju NK Maribor in NK Mura.Prvi tovrstni chatbot na svetu odlikujejo funkcionalnosti, kot so izbira klepetalne aplikacije (Viber, Facebook Messenger, Apple Business Chat) ter možnost oddaje naročil in plačilo hrane ter pijače neposredno iz klepetalne aplikacije, ne da bi ob tem zamudili kakšne pomembne minute tekme, so sporočili iz podjetja.Chatbot slovenskih športnih klubov je razvilo podjetje 2Mobile in bo uporabnikom na voljo na treh različnih kanalih: Apple Business Chat, Facebook Messenger in Viber. »Kot prvi na svetu dodatno spodbuja brezstično plačevanje in s tem zmanjšuje vrste za dosego prigrizkov med tekmami in nakup vstopnic, ob tem pa s personifikacijo športne klube spreminja v pogovornega prijatelja, ki pomaga pri uresničevanju navijaških želja uporabnikov.«Ob lansiranju inovacije je Aleš Petejan, vodja marketinga v Mastercard Slovenija, poudaril, da kot tehnološko podjetje z veliko strastjo do športa nenehno stremijo k ustvarjanju inovacij, ki nadgrajujejo uporabniško izkušnjo. Zato so se v sodelovanju s klubi NK Maribor, NK Bravo in RK Celje podali v razvoj chatbota, ki združuje dve pomembni strasti družbe Mastercard – željo po nenehnem tehnološkem napredku in gojenje strasti do športa ter povezovanje z lokalnimi klubi.Chatboti v globalnem merilu postajajo vse bolj priljubljeni digitalni spremljevalci podjetij. Integrirani v spletne strani ali kot samostojne aplikacije skrbijo za avtomatizacijo številnih procesov, ki so v preteklosti zahtevale številne človeške ure, ter na ta način zagotavljajo večjo učinkovitost in konkurenčnost podjetij.»Njihova razpoložljivost in hitra odzivnost je prednost pri pridobivanju potencialnih strank, preglednem in bolj učinkovitem iskanju artiklov na spletnih straneh podjetij. Obenem v trenutnih negotovih časih, ko so stiki postali zelo omejeni, uporabnikom ponujajo razvedrilno uporabniško izkušnjo in občutek pripadanja skupnosti, ki ga kot družba ne smemo zanemariti.«