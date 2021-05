Konferenca za zaključek poslovne kampanje Šport 2021

Poslovna uspešnost manjših dogodkov

Kolesarski uspehi

Medijska hiša Delo bo danes večmesečno poslovno kampanjo Športni dogodki kot posel sklenila s spletno poslovno konferenco Športni dogodki kot posel. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice. V okviru poslovne kampanje smo vsak četrtek od marca dalje v časopisu Delo in na njegovi digitalni platformi delo.si predstavljali teme, ki so se nanašale na športne dogodke in novo realnost ter na nove priložnosti, ki bi lahko zaustavile padec rasti športne industrije.Po nagovoru direktorja Delabo direktorica Slovenske turistične organizacijegovorila o tem, ali ima država motiv za organizacijo velikih športnih dogodkov. Zatem pa bo primer trgovca in aktivacije njegovih sponzorskih pravic na primeru paraolimpijske reprezentance predstavila, vodja korporativnega komuniciranja vLidlu Slovenija.Prvi panel na konferenci bo posvečen organizaciji velikih športnih dogodkov in na katerem bo predsednik Uefepredstavil, kaj prinaša evropsko nogometno prvenstvo do 21 let. Kako športna sponzorstva prispevajo k razvoju in ugledu blagovne znamke Zavarovalnice Triglav, bo gledalcem predstavila, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav. Moderatorkaz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se bo o globalnih praksah z lokalnim poudarkom pogovarjala z, vodjo marketinga v Mastercardu Slovenija, o že omenjenem nogometnem prvenstvu pa še s predsednikom NZSNaslov drugega panela je Mali in srednje veliki dogodki v lokalnem okolju; so lahko poslovno uspešni? O tem se bo moderatorka Milena Fornazarič pogovarjala z, poslovnim direktorjem in namestnikom generalnega sekretarja OKS-ZŠZ, ki bo predstavil tudi primer olimpijske bakle za aktivacijo navijačev v okviru športa za vse. O olimpijski bakli kot primeru aktivacije banke pa bo govorila, glavna izvršna direktorica SKB banke, medtem ko bo, član uprave Športne loterije, predstavil Športno loterijo in aktivacijo sponzorstev v digitalnem okolju, primer kolesarstva. O aktivaciji rekreativcev v digitalnem okolju: tekaški ali kolesarski izziv Dukat fit pa bo govoril, direktor Ljubljanskih mlekarn.Tretji panel bo vodil namestnik odgovornega urednika Dela, ki bo odprl tematiko Športni uspehi brez blagovne znamke niso dovolj, primer kolesarstva in Dirke po Sloveniji. Uvodoma se bo o tem, kaj pomenijo kolesarski uspehi za Slovenijo, pogovarjal z, selektorjem slovenske kolesarske reprezentance. BTC in Maraton Franja ‎bo predstavilglavni izvršni direktor BTC, o dirki po Sloveniji pa se bosta razgovorilapodpredsednik uprave Telekoma Slovenije, in, predsednik Kolesarske zveze Slovenije in generalni direktor Butan plina.