Samo dober trening in ustrezna prehrana prinašata rezultat

Restavracija na kolesih

V trenutnih zdravstvenih razmerah tovornjak-restavracija zelo veliko odtehta, saj lahko kuharji v higiensko nadzorovanem okolju pripravijo obroke in jih tudi postrežejo. FOTO: Dario Belingheri/BettiniPhoto

Tehtnica in kakovostna živila naredijo razliko

Včasih, pred zahtevno etapo, po večerji postrežejo tudi sladico, na primer tiramisu, krostato ali puding, pravi Nicola Maria Moschetti, nutricionist v ekipi Bahraina Victoriousa. FOTO: zajem zaslona

Matej Mohorič je že pri 18 letih začel sam pri sebi preizkušati, kako kakšna hrana vpliva na trening in kako na okrevanje po napornih dirkah oziroma etapah. FOTO: Roberto Bettini

Sladica mora biti za dušo

Kakovost hrane, ki jo skuha klubski kuhar po navodilih nutricinistov, ni primerljiva s tisto, ki bi jo dobili v hotelu. FOTO: Team Bahrain Victorious press

, član profesionalne kolesarske ekipe Bahrain Victorious, je velik ljubitelj musake in polnjenih paprik, a takšno hrano si skuha doma, po koncu sezone. Na ekipnih pripravah pred sezono in na dirkah pa za ustrez­no raven beljakovin ter ogljikovih hidratov in maščob na krož­niku skrbi ekipa nutricionistov in kuharjev.»V kolesarstvu je zelo pomembna prava kombinacija dobrega treninga in ustrezne prehrane. Če hočeš biti uspešen , potrebuješ oboje,« pravi Mohorič, ki je že pri 18 letih začel raziskovati vlogo prehrane v njegovem športu. »Prebral sem nekaj knjig in začel sam pri sebi preizkušati, kako kakšna hrana vpliva na trening in kako na okrevanje po napornih dirkah oziroma etapah. Po sedmih letih v profesionalnem kolesarstvu že kar dobro vem, kaj deluje in kaj ne,« je povedal.Za osem tekmovalcev na dirki Tour de France porabijo 90 kilogramov testenin, je pripomnil glavni kuhar Bahrain Victoriousa, zadovoljen, da obroke lahko pripravlja v novem, prav temu namenjenem tovornjaku.V resnici gre za več kot 16 metrov dolgo, in ko se razširi, več kot pet metrov široko restavracijo na kolesih, v kateri lahko kuharji v higiensko nadzorovanem okolju pripravijo obroke in jih tudi postrežejo. V trenutnih zdravstvenih razmerah tovornjak zelo veliko odtehta, saj je ekipa tako bolj sproščena in kuhar manj pod stresom, hrana pa je pripravljena natančno po navodilih njihovih nutricionistov ter iz preverjeno kakovostnih sestavin.»S podjetji smo se dogovorili za partnerstvo tako, da nam zagotavljajo živila. To so slovenska podjetja Ljubljanske mlekarne, ki so dobavitelj mlečnih izdelkov, Ave za mesne izdelke, Fructal za sokove in smutije, Mercator pa je uradna živilska trgovina ekipe.Res je, da so za kolesarje pomembne ustrezne količine, grami ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob, ampak tudi kakovost teh izdelkov je zelo pomembna. Kakovost hrane, ki jo zaužijejo naši kolesarji, ni primerljiva s tisto, ki bi jo dobili v hotelu,« je poudaril, eden od dveh prehranskih strokovnjakov v ekipi Bahrain Victorious.Nutricionistika ima v zadnjih desetih letih čedalje pomembnejšo vlogo v kolesarstvu. Strategija na tem področju je pomemben del strategije ekipe. »Vsako leto je več znanja o ustrezni prehrani , v ekipi se temu poskušamo prilagajati in pri menijih upoštevamo izsledke raziskav. Pri tem smo zelo striktni, vse spremembe, ki jih uvajamo, temeljijo na dokazih in sami ne preizkušamo novih teorij. Lahko se dve uri pogovarjava o ketonski dieti in njeni učinkovitosti, ampak pravih dokazov ni.Trenutno največ pozornosti namenjamo ogljikovim hidratom, ki so gorivo za kolesarje. Nova filozofija je tehtanje hrane, pomembno je, da kolesarji vedo, koliko natančno morajo pojesti,« je opisal Nicola Moschetti. Ta pozornost je še zlasti nujna na večdnevnih dirkah, sploh na velikih treh: dirkah po Italiji, Franciji in Španiji, kjer so napori največji in je pomembno okrevanje kolesarja.V splošnem se določijo trije režimi prehranjevanja: program za treninge, program za tekmovanja in za čas zunaj sezone. Sestava jedilnika, torej količine in razmerja med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in maščobami, je odvisna od cilja, ki ga športniki v določenem obdobju zasledujejo. V času tekmovanj mora imeti kolesar predvsem dovolj energije, zato je poudarek na ogljikovih hidratih, je na konkretnem primeru pojasnil prehranski strokovnjak.»Za vsakega kolesarja posebej izračunamo, koliko energije bo potreboval, da bo dosegel zastavljeni cilj na posamezni etapi. Torej, koliko gramov česa mora zaužiti. To je odvisno od njegove telesne zgradbe, teže, tudi naloge, ki jo mora opraviti, in seveda zahtevnosti terena. Točno tudi izračunamo, na katerem kilometru etape mora pojesti sendvič, banano, prehranski nadomestek,« je omenil še eno zanimivost.Kolesarji vseeno imajo besedo pri tem, kaj bodo jedli. Nutricionisti morajo biti precej domiselni, ko v jedilnikih iščejo ravnovesje med tem, kaj si tekmovalci želijo – ne nazadnje je v ekipi od 25 do 28 kolesarjev z vsega sveta – in kaj bi moralo biti na krožnikih za najboljši rezultat.Vsako leto se na prvem skupnem treningu pogovorijo z vsakim posebej o njegovih prehranskih navadah, kaj mu je všeč, česa ne mara. Tako dobijo nekakšno anamnezo ekipe, ki jim pomaga oblikovati ustrezne jedilnike. Za vsak recept tudi izračunajo, koliko kilokalorij ter gramov ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob vsebuje.»Na posamezni dirki po navadi sodeluje osem kolesarjev iz naše ekipe. Vemo, da imajo Slovenci in Italijani raje testenine in juho, medtem ko je Nemcem in Angležem bolj všeč riž. Letos sta med njimi dva vegana, nekateri raje posežejo po brezglutenskih izdelkih in izdelkih brez laktoze,« je prilagajanje menijev predstavil Nicola Moschetti in opisal s teht­nico natančno odmerjene zajtrke, ki jih kolesarji zaužijejo, preden se odpravijo na etapno vožnjo.Zelo radi imajo ovsene kosmiče s sadjem, tudi polnozrnati kruh, kuhar jim postreže s smutiji in naravnim pomarančnim sokom, tudi z govejim pršutom, omleto, jogurtom z manj maščobe ali posnetim mlekom, nekateri izberejo mleko brez laktoze. Mleko je zelo dobro, ker vsebuje veliko beljakovin, kalcij in vitamine, ogljikovih hidratov pa malo. Kolesarji si radi nalijejo čokoladno ali vaniljevo mleko, včasih, pred zahtevno etapo, jim po večerji postrežejo tudi sladico, na primer tiramisu, krostato ali puding.»Recept je prilagojen športnikom, a vseeno, moramo se zavedati, da pomeni hrana tudi čustveno zadovoljitev. Včasih se kdo začudi, ko omenim te sladice. Ampak kolesarji so samo ljudje. Hrana jim mora biti tudi zabavna in takšen poobedek izboljša razpoloženje pred naporno preizkušnjo. Če pomislimo na dirko po Franciji, ki traja 25 dni – psihološko bi zelo slabo vplivalo, če tako dolgo ne bi pojedli sladice,« je prepričan Nicola Moschetti.