Še lažje do vaših najljubših izdelkov

V času prehoda na bolj preprost način odpiranja Ljubljanske mlekarne skupaj s partnerji Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovensko potapljaško zvezo tudi spodbujajo potrošnike, da se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«.



Jogurti, sveže mleko in sladka smetana Mu ter jogurti Ego bodo od zdaj na voljo v embalaži Tetra Pak® s preprostim odpiranjem z enim zasukom pokrovčka. To so hkrati tudi edini slovenski jogurti v embalaži Tetra Pak, ki je pretežno narejena iz obnovljivih virov. Za menjavo pokrovčka so v Ljubljanskih mlekarnah zagnali nov, sodoben polnilni stroj, investicija pa je vredna 3 milijone evrov.



Tetra Pak embalaža izdelkov Mu in Ego, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material, že vrsto let pomaga manjšati vpliv podjetja na okolje. Kartonska embalaža je preprosta za recikliranje, oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov. »V Ljubljanskih mlekarnah se dobro zavedamo, kako pomembno vlogo na okolje imajo podjetja. Zato od uvedbe certifikata EMAS, ki smo ga prejeli kot prvo podjetje v živilskopredelovalni panogi, vztrajno zmanjšujemo emisije v okolje, nadzorujemo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imamo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov,« je pojasnila vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah Maja Kalan Pongrac.



V času prehoda na nov način odpiranja Ljubljanske mlekarne skupaj s partnerji Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovensko potapljaško zvezo tudi spodbujajo potrošnike, naj se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«.



Sodelujoči so si namreč enotni, da lahko prav vsak od nas po svojih močeh prispeva k čistejšemu okolju – tudi tako, da pravilno ravna s svojimi odpadki in da v korist okolja ter prihodnjih generacij pobere in ustrezno odloži tudi drugo odpadno embalažo, ki se znajde v naravi. Komunikacijska akcija je ozaveščevalna in je ena od družbeno odgovornih aktivnosti Ljubljanskih mlekarn pod sloganom S posluhom za jutri. »Učinkovito ravnanje z okoljem je namreč tudi ena od pomembnejših strateških usmeritev Ljubljanskih mlekarn,« je strnila Maja Kalan Pongrac.



Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne d.o.o.