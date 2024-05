Slovenska bakla že od 17. aprila potuje po slovenskih občinah in širi duh olimpizma. V soboto pa je svojo pot nadaljevala po BTC Cityju, kjer jo je najprej prevzela telovadka Lucija Hribar in jo v olimpijski kolekciji Pariz 2024 skupaj z ostalimi športniki in športnicami pospremila vse do vrha Kristalne palače, najvišje poslovne stavbe v Sloveniji.

Na poti pa so jo nosile tudi predstavnice rokometnega kluba Krim in kolesarskega društva Rog ter predstavniki Smučarsko skakalnega kluba Ljubno BTC. Zatem so baklo predali zmagovalcu in rekorderju dogodka 'Tek na Kristalno palačo' Matjažu Miklošu, ki jo je med tekom do vrha predal predstavniku gasilcev.

Tik pred ciljem je Slovensko baklo sprejel Junak 3. nadstropja, ki jo je na ploščadi za helikopter predal glavnemu izvršnemu direktorju družbe BTC Damjanu Kralju, le-ta pa jo je ponesel na sredino ploščadi in jo skupaj s predsednikom OKS-ZŠZ Franjem Bobincem in v družbi vseh nosilcev, slavnostno dvignil v zrak. S tem sta Kralj in Bobinac sklenila pot slovenske bakle po BTC Cityju.

Slovenska bakla na vrhu Kristalne palače v BTC City; Damjan Kralj, Franjo Bobinac FOTO: Iztok Dimc

Naj spomnimo, da je Slovenska bakla doslej obiskala 48 od skupno 206 sodelujočih občin. In kot so sporočili iz OKS, se je med uradnimi nosilci zvrstilo kar 82 olimpijk in olimpijcev ter 216 paralimpijcev. Vsi pa so širili vrednote olimpizma in jekleno voljo ter navdihovali mlade perspektivne športnice in športnike.

Pot Slovenske bakle na vrh Kristalne palače v BTC City. FOTO: Iztok Dimc

Bakla, ki potuje že dober mesec, je doslej obiskala občine v Prekmurju, Prlekiji, na Koroškem, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, zdaj pa potuje po Savinjskih občinah. Ta simbol povezovanja in upanja, kot poudarjajo v OKS, je prižgal plamen v več kot 4000 srcih nosilcev bakle. Namen projekta je povezovanje in navdihovanje ljudi vseh starosti. Bakla bo še dva meseca potovala po preostalih sodelujočih slovenskih občinah, širila olimpijske vrednote in povezovala ljudi vseh starosti.