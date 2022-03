Sodelovanje s športnimi idoli najboljša vez z mladimi

Tudi spremljanje športnih dogodkov je pandemija preselila na splet, tako da so športni navdušenci svoje idole lahko v realnem času spremljali prek mobilnih naprav. Prek spleta dostopamo do dodatnih informacij o športnikih, dejavnostih klubov, športnih dogodkov, kot so različna prvenstva, olimpijske igre itd., vendar pa se, kot opozarjajo strokovnjaki za informacijsko varnosti, pri tem premalo zavedamo kibernetskih nevarnosti.

Pri virtualnem spremljanju dogodkov je treba paziti na varno uporabo interneta in se izogibati odprtim wi-fi omrežjem. Obenem je treba poskrbeti za posodobljeno programsko opremo in redno izvajanje varnostnih pregledov. Strokovnjaki za kibernetsko varnost še poudarjajo, da bi bilo treba bolje poskrbeti tudi za izobraževanje vseh generacij na tem področju, in to že v šolah. Z izobraževanjem že v osnovnošolskih letih pa se že drugo leto zapored trudi tudi podjetje Si Splet, ki v Sloveniji kot Eset Slovenija skrbi za trženje in distribucijo kibernetskih varnostnih rešitev evropskega proizvajalca Eset.

Podjetje aktivno podpira tudi športnike, med ambasadorji podjetja sta tudi Robert Kranjec in Boštjan Kline, pri izvedbi Zimskega dne pa se jim pridruži še Žan Košir. Obenem tudi letos nadaljujejo s sponzorstvom alpskih smučarskih reprezentanc, saj, kot pravi Petra Veber, direktorica operacij v podjetju Si Splet (Eset Slovenija), je tudi sponzorstvo tek na dolge proge, vrednote njihovega podjetja pa se povezujejo z vrednotami alpskih reprezentanc – za uspeh je potrebna kombinacija prizadevnosti, znanja in tehnologije.

Zimski dan z Žanom Koširjem in Robertom Kranjcem

Kar 44 mladih kibernetskih varnostnikov se je v ponedeljek z olimpijcema Žanom Koširjem in Robertom Kranjcem v Športnem centru Rudno preizkusilo v deskanju na snegu in sankanju. To so bili zmagovalci natečaja »Eset zimski dan z Žanom Koširjem in Robertom Kranjcem«, in sicer učenci osmih in devetih razredov osnovnih šol Videm pri Ptuju in Olge Meglič. Ti so po glasovih uporabnikov družbenih omrežij ustvarili najboljša videospota na temo kibernetske varnosti.

Na natečaju, ki je potekal od 15. decembra 2021 do 17. januarja 2022, so sicer sodelovali učenci osmih razredov osnovnih šol Ludvika Pliberška, Olge Meglič in OŠ Videm pri Ptuju ter učenci devetih razredov OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Olge Meglič ter OŠ Lava.

Na natečaju podjetja Si Splet so osnovnošolci pripravili kratke videospote na temi varna uporaba spleta ter varno spremljanje olimpijskih iger prek tabličnih naprav in telefona. Že drugi natečaj Eset zimski dan je potekal v povezavi z Esetovim globalnim izobraževalnim projektom Varnejši otroci na spletu (Safer Kids Online: www.sko.si). Videoposnetke so ocenjevali uporabniki družbenih omrežij facebook in youtube, pri čemer sta skupno največ všečkov in najboljše ocene žirije zbrala videoposnetka osmega razreda OŠ Videm pri Ptuju ter devetega razreda OŠ Olge Meglič.

»V podjetju Si Splet smo navdušeni, da nam je kljub omejitvam, ki so nas spremljale zadnji dve leti, le uspelo izvesti drugi natečaj Eset zimski dan. Ukrepi so sicer nekoliko zmanjšali načrtovano število sodelujočih osnovnih šol, vendar so bili tekmovalni videoposnetki zelo kakovostni. Vidi se, da se zavedanje o kibernetski varnosti v osnovnih šolah povečuje in da jo tudi učenci vse bolj resno obravnavajo,« je še povedala Petra Veber.

Prvega natečaja, ki je potekal v šolskem letu 2019/2020, se je udeležilo deset osnovnih šol, kot najboljša pa je strokovna žirija takrat izbrala videoprispevek 9. b razreda Osnovne šole Orehek Kranj ter videoprispevek 9. a in 8. b razreda Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem.

Mladi so zelo izpostavljeni različnim tveganjem pri brskanju po spletu, zato jih je treba že zelo zgodaj začeti vzgajati o informacijski varnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Največji izziv kibernetske varnosti

V podjetju verjamejo, da je treba mlade že zelo zgodaj vzgajati o informacijski varnosti, saj so zelo izpostavljeni različnim tveganjem. Na vprašanje, kaj bi svetovali staršem, kako lahko naredijo splet varnejši za otroke, pa Petra Veber odgovarja, da je za otroke splet vsekakor varnejši, če se na njem obnašajo vsaj toliko varno kot v normalnem življenju.

»Na primer, da ne zaupajo neznancem, da ne nasedajo lepim besedam in obljubam o darilih, skratka da v virtualnem svetu ne počnejo tistega, česar ne bi v fizičnem. Poleg tega se je treba z otrokom pomeniti in mu pokazati nevarnosti, na primer, kakšna je videti spletna prevara ali e-pošta z okuženo datoteko. Velikokrat je problem, da starši sami ne znajo prepoznati groženj, zato je ena od nujnih stvari namestitev kakovostnega kibernetskega varnostnega programa, katerega koli dobrega, plačljivega. Nekaj deset evrov na leto je malo denarja za škodo, ki jo lahko utrpi otrok zaradi kibernetske ali socialne zlorabe. Seveda je treba otroku tudi pokazati, kako ta program dela, skupaj izvesti varnostni pregled računalnika, mobilnega telefona in tablice.«

Danes je največji izziv kibernetske varnosti nenehno razvijanje groženj, ki temeljijo na obnašanju uporabnikov. Kot pravi Petra Veber, je lažje pregledovati in odkrivati škodljive programske kode, kot predvideti človeška dejanja. Poleg tega kibernetski kriminal ni omejen samo na uporabo računalnikov ali storitev na medmrežju.

»Podatke vam lahko ukradejo z opazovanjem, lahko vas pokličejo po telefonu. Poleg tega na otroke in mladostnike na medmrežju ne prežijo samo kibernetski kriminalci, ampak tudi spolni plenilci. Zlorabe podatkov in identitet se dogajajo tudi med vrstniki. Še tako dobra tehnologija nas ne more zaščititi pred nami samimi in obratno, in čeprav smo še tako ozaveščeni in previdni, se brez ustreznih tehnologij ne moremo braniti.« Ponudniki, še poudarja Petra Veber, direktorica operacij v podjetju Si Splet, zato poleg samega razvoja veliko vlagajo v izobraževanje končnih uporabnikov.