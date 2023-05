Sponzorska sredstva omogočajo delo na višji ravni

Vrednote so tiste, ki povezujejo podjetja s športniki in športnimi klubi. Brez podpore podjetij, ki to razumejo tudi kot del družbene odgovornosti, bi bila pot športnikov težja.

Podpora podjetij je zelo pomembna in ključna, da lahko delujemo na najvišji evropski ravni, pojasnjuje Deja Ivanović, športna direktorica ljubljanskega ženskega Rokometnega kluba Krim Mercator, ki so dvakratne evropske prvakinje, 27-kratne državne prvakinje in 28-kratne pokalne prvakinje. Sama, kot pravi, raje uporablja besedni zvezi sponzorstvo ali partnerstvo, saj gre dejansko za vzajemen, partnerski odnos.

Brezplačne vadbe za štiristo mladih deklet

»Partnerstva so pomembna tudi zato, da mlajšim selekcijam lahko zagotovimo čim boljše pogoje za delo in razvoj. V klubu imamo okoli 400 mladih deklet, ki nastopajo v naših mlajših selekcijah oziroma predselekcijah po ljubljanskih osnovnih šolah, kjer deklice brezplačno vadijo. Piramida oziroma sistem je zelo dobro izdelan in učinkovit, seveda pa vse to zahteva tudi finančna sredstva,« še pojasnjuje sogovornica Deja Ivanović.

In dodaja, da je Mercator njihov pokrovitelj že več kot 20 let, kar jim zares veliko pomeni. »Predvsem to, da je bil z nami tudi v časih, ko nam rezultatsko morda ni šlo tako dobro in so bili za klub zelo težki časi. In ravno v takšnih trenutkih se pokaže moč partnerstva. Mercator je v tem pogledu gotovo zgled – ne le za naš klub, ampak sponzorstvo pri nas nasploh. Brez tovrstnih partnerstev bi bili, iskreno povedano, težko najboljši ženski slovenski klub v zgodovini Slovenije in klub, ki kot edini med vsemi rokometnimi klubi v Evropi že 28. zaporedno sezono nastopa v najmočnejšem evropskem tekmovanju.«

Vzgoja za vrhunske športnike

RK Krim Mercator se ukvarja tudi z razvojem mladih športnikov, prepoznavanjem največjih talentov in njihovo vzgojo v vrhunske športnike. Za klub so sponzorstva podjetij ključna, saj »nas zgodovina uči, da je bil Krim Mercator najuspešnejši takrat, ko je imel čvrsto bazo domačih igralk, poleg tega pa tudi kakovostne tuje rokometašice. V takšni kombinaciji smo, denimo, osvojili tudi oba naslova evropskih prvakinj; od drugega prav ta čas mineva 20 let. Po drugi strani je takšen koncept razvoja domačega kadra – sem sodijo tudi najperspektivnejše igralke iz vse Slovenije, ne le lokalnega okolja – pomemben tudi s sponzorskega vidika, saj sponzorji na ta način vstopajo tudi na področje družbene odgovornosti. Gre torej za kombinacijo sponzorstva, ki ima še širši, družbeni pomen.«

Deja Ivanović dodaja, da cilj kluba ni vzgajati zgolj vrhunske rokometašice, saj je sito precej majhno in naravna selekcija naredi svoje. Eden od ključnih ciljev je tako vzgoja igralk, grajenje osebnosti, šola za življenje. »Verjamemo, da je šport, v našem primeru ženski rokomet, 'katalizator' za marsikatero življenjsko področje.«

Kakšen je idealen sponzor

Sponzorska sredstva omogočajo delovanje kluba na višji tekmovalni in organizacijski ravni. »Tu ne gre le za prvo ekipo, temveč celoten podporni sistem ljudi, ki delujemo v klubu na različnih področjih. Po eni strani sponzorska sredstva omogočajo delovanje prve ekipe, torej našega osrednjega 'produkta', ki je seveda najbolj opazno. Toda na ta 'produkt' nimamo vedno vpliva, saj ne moremo vedeti, kaj bo prinesla sezona. Ta del je namreč dinamičen, nepredvidljiv in ni jamstva, da se bo vedno vse izšlo skladno z željami,« pojasnjuje športna direktorica RK Krim Mercator in dodaja, da je to le vrh ledene gore, saj se pod gladino skriva njihov mladinski pogon oziroma sistem dela z mlajšimi. Tu pa je ta vpliv precej večji in boljši, tudi zato, ker je časovno okno širše, pomen rezultatov pa v tej točki ni in ne sme biti tako kritičen.

Z manjšimi sredstvi bi sicer še vedno delovali podobno, a v precej bolj okrnjeni obliki, kar pomeni, da bi bila njihova kakovost dela nižja, česar si pa seveda ne želijo. In kaj si želijo od sponzorjev? »Predvsem to, da nas razumejo kot partnerje in vedo, da je naš odnos vzajemen, partnerski. Idealen sponzor je tisti, ki sponzorstvo aktivira – skozi svoje kanale promovira naše partnerstvo, saj tako izkazuje svojo povezanost z nami –, po drugi strani pa nam odpira vrata do novih ciljnih skupin, ki bi jih sicer težje dosegali.«

Kako pa lahko klub in tudi mladi, ki so vanj vključeni, vračajo sponzorjem? Deja Ivanović pravi, da je klub v zadnjih letih na tem področju naredil velik korak naprej. Sponzorjem se temeljito posvečajo in jih obravnavajo individualno, saj ima vsak svoje želje in potrebe.

»Skozi svoje kanale se tako poskušamo smiselno povezovati z njihovimi izdelki ali storitvami ter jih predstaviti na zanimiv način. To počnejo, denimo, igralke prve ekipe, pa tudi v mlajših selekcijah. Poskušamo presegati sodelovanje zgolj skozi logotipe, ki so na dresih, spletni strani in tako dalje. Je pa res, da nekateri sponzorji morda nimajo takšnih potreb ali pa internih virov, da bi sponzorstvo aktivirali. A to je nekaj povsem normalnega, ne le pri nas, ampak tudi drugod.«

Odlične nove poslovne priložnosti ženskega športa

Po oceni Deje Ivanović so nove poslovne priložnosti ženskega športa zelo dobre zato, ker se ženski šport vse bolj približuje moškemu. To smo videli pri tenisu, kjer je potekala močna kampanja o enakopravnosti spolov in s tem enakih oziroma podobnih zaslužkih.

»Že res, da je ženski šport realno gledano še oddaljen od moškega, a linija je vse manjša, kar je vsekakor spodbudno. Najbolj od vsega pa veseli, da je družba nasploh prešla v zrelostno fazo, kjer imajo tudi ženske zelo pomembno vlogo – ne nazadnje imamo tudi pri nas prvo predsednico države, ki je bila pred kratkim tudi na eni od naših tekem – in smo prešli obdobje, kjer je opolnomočenje žensk vse pomembnejše,« še pravi športna direktorica RK Krim Mercator in poudari, da se pogosto zgodi, da je prav šport eden glavnih znanilcev družbenih sprememb.