Sponzorstva so priložnost za spodbujanje enakosti

Na prvi podelitvi svetovnih športnih nagrad laureus pred 23 leti je Nobelov nagrajenec Nelson Mandela v nagovoru poudaril: Šport ima moč spreminjati svet. Ima takšno moč navdihovati in povezovati ljudi, kot jo ima le še malokatera stvar. Lahko vzbudi novo upanje tudi tam, kjer vlada obup, in se smeje v obraz vsem vrstam diskriminacije.

Tudi Združeni narodi (ZN) športu pripisujejo ključni prispevek k razvoju in miru, posebej pri promociji tolerantnosti in spoštovanja, krepitvi vloge žensk in mladih, pri socialni vključenosti, spodbujanju zdravja in izobraževanja ter zmanjšanju neenakosti. Kot so zapisali v vodniku o možnostih, ki jih šport lahko prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ima tudi potencial za vzpostavljanje še učinkovitejših partnerstev za uresničevanje teh ciljev. V praksi okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki (ESG) trajnostnega razvoja postajajo gonilo rasti v športnih sponzorstvih in po nekaterih podatkih ima že petina sponzorskih pogodb močan poudarek na trajnosti.

Čedalje več takšnih primerov dobrih praks imamo tudi v Sloveniji, med vidnejšimi pa je verjetno Skupina Triglav. »Poslanstvo Skupine Triglav je ustvarjanje varnejše prihodnosti, in to je rdeča nit, ki jo vlečemo skozi vsa sponzorstva. Lani smo za to namenili 5,1 milijona evrov, in sicer več kot 85 odstotkov zneska za športna pokroviteljstva, razvoj mladih športnikov ter za ozaveščanje o pomenu zdravega življenjskega sloga,« je predstavila vodila podjetja pri teh aktivnostih Lučka Čokl Preis, direktorica marketinga v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici.

Slovenski projekti za zgled

Skupina Triglav s sponzorstvi NZS in posameznim klubom želi ženski nogomet postaviti ob bok moškemu, pravi Lučka Čokl Preis. FOTO: Arhiv Zavarovalnice Triglav

Vedno več govorimo o pomenu trajnostnega razvoja in tudi zato Skupina Triglav posebno pozornost namenja podpori razvoja mladinskega športa. Po eni strani odrasli dajejo zgled mladim, po drugi pa je mogoče prek sponzoriranja športnih organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem športa za mlade, nagovoriti starše, družino, »hkrati pa je to način, da vrednote prenesemo na čim mlajše generacije, ker takrat se res lahko vgradijo v človeka, da jih potem tudi živimo in ne samo govorimo o njih,« je poudarila sogovornica. V tem smislu lahko govorimo tudi o pozitivnem vplivu otrok na družino: klubi in trenerji zavedanje o pomenu zdravega načina življenja in fizične kot tudi psihične skrbi zase prenesejo na otroke, ti pa vplivajo na starše in druge okoli sebe.

V Skupini Triglav so lani začeli projekt Zavarujmo prihodnost, s katerim so pozvali partnerje pri vseh sponzorstvih, tako sponzorirance kot klube in športne zveze, k promociji 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN. Sami so izbrali področja, ki so jim najbližja, se prijavili na spletno stran in dali zaobljubo, da bodo vsaj enkrat na mesec s svojimi aktivnostmi prispevali k uresničevanju tega cilja ter to delili na družbenih omrežjih z oznako #ZavarujmoPrihodnost. Tako zdaj okoli 160 partnerjev spodbuja širšo javnost k uresničevanju posameznega cilja.

Misija Skupine Triglav: en nogomet

»Eden od ciljev ZN poudarja pomen partnerstev, zavedanje, da nekateri projekti lahko uspejo samo, če se poveže več organizacij in združenj pri doseganju skupnega cilja. Za promocijo tega so se odločili v Nogometni zvezi Slovenije (NZS), in s tem je ta cilj dobil popolnoma nov pomen,« je povedala Lučka Čokl Preis in pojasnila, da je Skupina Triglav že od leta 2018 partnerica NZS, s katero sodeluje pri spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga širše javnosti. Gre namreč za eno najmočnejših športnih organizacij v Sloveniji, v različnih selekcijah je pod njenim okriljem 30.000 otrok, če to multipliciramo z družinskimi člani, lahko govorimo o ogromni moči mreže. Skozi to so v Skupini Triglav prepoznali tudi priložnost za uresničevanje še enega od ciljev trajnostnega razvoja, to je enakost spolov.

Skupaj z NZS želijo ženski nogomet postaviti ob bok moškemu. Kot poudarjajo v Triglavu, je to samo ena igra – nogomet, ki ga igrajo ženske in moški, že v poimenovanju pa se kaže, da je na tem področju treba narediti korak naprej. Tudi v Sloveniji se čedalje več deklic odloča za igranje nogometa, vedno več je klubov, ki načrtno razvijajo mlade nogometašice, mnoge so kasneje zelo uspešne v članski karieri v tujini, tudi tekme so po kakovosti primerljive.

»V Sloveniji premalo vlagamo v razvoj nogometa za ženske in zastavili smo si cilj, da to spremenimo,« je povedala Lučka Čokl Preis, in dodala, da je to tudi v skladu z usmeritvijo Združenja evropskih nogometnih zvez UEFA, ki si je v strategiji zadalo prav to.

Pomembna je podpora zvezi in klubom

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je z NZS lani prvič podpisal sponzorsko pogodbo za prvo žensko nogometno ligo in hkrati sponzorsko podprl še ženske nogometne klube (ŽNK), ki največ vlagajo v razvoj vseh selekcij. Tako sponzorirajo ŽNK Radomlje, ŽNK Pomurje in ŽNK Ljubljana. »Ob vlaganju v krovno organizacijo, ki je zadolžena za razvoj nogometa v Sloveniji, je prav, da podpremo tudi razvoj na lokalni ravni. S tem sodelovanjem se zgodi prava čarovnija, saj do premikov prihaja tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor,« je poudarila sogovornica, ponosna na premike v pozitivno smer.

Predstavitev Skupine Triglav in NZS ob vzpostavitvi ženske lige. FOTO: Martin Metelko

V ŽNK Radomlje so letos organizirali velik turnir za ženske, privabili so klube iz tujine in dogodek je bil primerljiv s podobnimi, organiziranimi za moške. »S tem, ko smo povzdignili žensko ligo na istoimensko raven, kot je moška, smo to dosegli tudi pri športnih uredništvih v medijih. Več je poročanja o ligi, prvič je bila izbrana najboljša nogometašica leta, v preteklosti so bili izpostavljeni samo moški kolegi, uredništva športnice vabijo v studie, da komentirajo večja tekmovanja, tudi za moške,« je predstavila napredek. To, da sta zavarovalnica in NZS partnerstvo za razvoj sklenili in ga objavili ob koncu lanskega svetovnega prvenstva za ženske, ki je povsod dalo razvoju tega športa dodatni zagon, je bila še dodatna spodbuda, ugotavlja Lučka Čokl Preis.