Šport med poslom in trajnostjo

Medijska hiša Delo bo večmesečno poslovno kampanjo Šport med vrednotami, etiko in poslom sklenila z današnjo poslovno konferenco. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice Milene Fornazarič.

Uvodoma bo udeležence pozdravil Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, zatem pa bo dr. Maja Zalaznik, redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani imela predstavitev z naslovom Koliko 100 evrov, vloženih v šport, prinese družbi in gospodarstvu. O športu kot povezovalcu vseh delov družbe bo govoril Franjo Bobinac, podpredsednik Hisense International in predsednik Rokometne zveze Slovenije.

Sledil bo prvi panel na temo organizacije velikih športnih dogodkov: promociji države, priložnostih gospodarstva in novih trajnostnih poslovnih modelih, ki ga bo moderiral Jernej Suhadolnik, urednik Delove športne redakcije. Na njem bodo stališča izmenjevali Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, Aleš Petejan, direktor marketinga v Mastercardu, Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ter Franci Petek, direktor Nordijskega centra Planica.

Drugi panel, ki ga bo moderirala dr. Maja Zalaznik, nosi naslov Šport med poslom, etičnostjo, trajnostjo in odgovornostjo. Na njem bodo sodelovali Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije, ter Petra Veber, prokuristka podjetja Sisplet.

Ko športne in poslovne vrednote zaživijo v praksi, pa je tema pogovora dr. Milene Fornazarič z dobitnico olimpijske medalje, uspešno športnico in podjetnico Petro Majdič.

Na tretjem, popoldanskem panelu pa bo govor o športnih sponzorstvih kot nadgradnji blagovne znamke podjetja ter novih poslovnih modelih kot povezovanju posla in odgovornosti do kupcev, zaposlenih in okolja. Gostje panela so Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenije, Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav, in Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja Lidl Slovenija.