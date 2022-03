Šport z visokim multiplikativnim učinkom

Raziskava o satelitskih računih za šport, ki so jo pred kratkim izvedli na ljubljanski ekonomski fakulteti, naročnika pa sta MIZŠ in Zavod RS za šport Planica, je pokazala, da ima šport v Sloveniji visok multiplikativni učinek in velik neposreden, a tudi posreden učinek na gospodarstvo. Velik je tudi delež zaposlenih v dejavnostih, povezanih s športom.

Namen satelitskih računov za šport je način, kako znotraj sistema predstaviti vse dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane s športom. S temi računi lahko spremljajo multiplikativne učinke športa in načrtujejo politike vpliva športa na družbo.

Ugotovili so, da neposredni delež športa v Sloveniji znaša 288 milijonov evrov, posredni pa 2,12 milijarde evrov. Delež športa v BDP je neposredno 0,22 odstotka, posredno pa 1,63 odstotka. Število zaposlenih, neposredno povezanih s športom, je 1800 (0,2 odstotka), posredno pa 22.500 (2,52 odstotka).

Po ocenah je leta 2018 šport prispeval skupaj 320 milijonov davkov in drugih prispevkov.