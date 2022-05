Športna sponzorstva kot nadgradnja blagovne znamke

Zadnji panel Delove poslovne konference Šport 2022 bo namenjen športnim sponzorstvom kot nadgradnjam blagovne znamke podjetij oziroma novim poslovnim modelom kot povezovanju posla in odgovornosti do kupcev, zaposlenih in okolja. Moderatorka, Delova urednica za posebne projekte Marjana Kristan Fazarinc, bo gostila Romano Dernovšek, predsednico uprave Loterije Slovenije, Tino Cipot, vodjo korporativnega komuniciranja pri Lidlu Slovenija in Tjašo Kolenc Filipčič, direktorico službe za trženjsko komuniciranje pri Zavarovalnici Triglav.

V zaključku poslovne konference bo tekla beseda o podpori invalidom in športnim organizacijam oziroma o dobrodelnosti in nadgradnji poslanstva podjetja, pa o tem, kako športna sponzorstva podpirajo vrednote in strategijo podjetja, predstavljen pa bo tudi primer povezovanja Lidla Slovenija in Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Loterija Slovenije skrbi za družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo. To poslanstvo po besedah Romane Dernovšek ni v sedmicah in jackpotih; to tudi ni le strateška naložba države, temveč morajo biti loterijske igre tudi varne. V napačnih rokah so lahko slabe za zdravje ljudi, dodaja: »Ko ljudje sodelujejo v naših igrah, vedo, da so tudi varne.« Ključno pa je zbiranje sredstev za invalidske in humanitarne organizacije. Lani so podprli več kot 800 projektov, prek FIHO je do sredstev 350.000 različnih uporabnikov dostopalo, v nekaj letih pa se je v dvoranah, društvih, klubih, vrhunskem športu srečal tako rekoč vsakdo. Za obe fundaciji so zbrali lani 20,5 milijona evrov, v desetih letih pa 212 milijonov ter 140 milijonov drugih dajatev, ki so šle državi, velikega dela iz dobitkov pa so bile deležne tudi občine.

Poslanstvo Zavarovalnice Triglav je po besedah Tjaše Kolenc Filipčič ustvarjati varnejšo prihodnost.

Tina Cipot je omenila program, ki bo rastel, se širil, vključeval vedno več deležnikov, šol, staršev, da razmislijo, kako oviranega otroka vključiti v vadbo. Lidl je pri tem prispeval sponzorska sredstva in v 2018 začel program oziroma misijo samozavest širiti po šolah. V prihodnjem letu želijo po regijah razviti centre – koordinatorje za vadbo oviranih otrok. »Žalostno je slišati, da so otroci s posebnimi potrebami včasih oproščeni vadbe. Kar je najslabše zanje. In to hočemo spremeniti. Premakniti je treba razmišljanje v družbi, češ da je šport za telesno popolne, za vrhunske,« je prepričana.

Delova konferenca Šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dernovškova poudarja odgovorno prirejanje iger, med drugim tudi preprečevanje igranja mladoletnim. Na zadnji neodvisni oceni so dosegli 96 od sto točk. Zasvojenost je sicer lahko največja negativna posledica Loterije. Loterija Slovenije ima razmerje med moškimi in ženskami v vodstveni ekipi 60 proti 40 – v korist žensk. Svojo družbenoodgovorno vlogo pa vidijo tudi v tem, da imajo na strehi sončno elektrarno.

Ustvarimo boljši svet je projekt, ki v Lidlu teče že od leta 2013. Od 2016 sodelujejo z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja in posneli so zanimiv kratki film. Z njim so dvignili precej prahu. Postavljalo se je vprašanje, ali se lahko človek na nekoga na invalidskem vozičku osredotoči kot na športnika. »Seveda! Premik od invalidnosti in oviranosti na športne dosežke smo hoteli doseči in dosegli smo,« z zadovoljstvom ugotavlja Cipotova. Po njenem cilj sponzorstva ni vedno denar, je tudi znanje, dostop do določenih ciljnih skupin, komuniciranje vrednot ..., skratka preplet vsega.

Najuspešnejši motivacijski govorec na Loteriji je bil, denimo, invalidni športnik Robi Gorjanc, je omenila Dernovškova.

Etična in trajnostna podjetja bodo v prihodnje najbolj uspešna, so se strinjale udeleženke zadnjega panela medijske hiše Delo in zagotovile, da bodo Loterija Slovenije, Lidl ter Zavarovalnica Triglav zagotovo med njimi.

Delova konferenca Šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi v sponzorstvu bo trend trajnost, je prepričana Cipotova v upanju, da bodo tudi društva in športni centri začeli razmišljati trajnostno, kakšen odtis, denimo, dajejo v okolje s tekmovanji in da se bodo začeli trajnostno preobražati. »Tudi sponzorji bomo morali gledati na trajnostno usmeritev partnerstev,« je sklenila.