Športne vrednote in podjetništvo

Medijska hiša Delo z današnjo konferenco v Ljubljani zaključuje poslovno kampanjo Športne vrednote in podjetniška miselnost. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice dr. Milene Fornazarič. Uvodne nagovore bodo imeli Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, in Franjo Bobinac, predsednik OKS. Zatem pa bo dr. Maja Zalaznik z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani predstavila, koliko prinese družbi in gospodarstvu sto evrov, vloženih v šport na primeru rokometa in odbojke, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa, kako se povezujejo športne vrednote s poslom.

Glavni izvršni direktor BTC mag. Damjan Kralj bo govoril o vlogi dolgoročnih sponzorstev kot prikazu družbene odgovornosti do kupcev, partnerjev in zaposlenih, nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec pa o svoji poti v podjetništvo.

Modeli vlaganja v šport

Na prvem panelu, ki ga moderira Milena Fornazarič, bo govor o nezamenljivih žetonih kot prihodnosti športnih navdušencev, model vlaganj v šport ali zgolj minljiva domislica. Njeni sogovorniki bodo Jožko Križan, strateg v športnem marketingu, Smučarska zveza Slovenije, Peter Curk, direktor Iconomi Ltd., UK, ter Klemen Gradišar, direktor Metacourta.

Ženski šport in nove poslovne priložnosti

Naslov drugega panela, ki ga bo moderirala dr. Maja Zalaznik, je Ženski šport, nove poslovne priložnosti, stare emocije. O ženskem nogometu bo govorila‎ Lučka Čokl Preis, direktorica marketinga v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, o atletiki in ženskem rokometu mag. Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke, o rokometu pa Deja Ivanović, športna direktorica ljubljanskega ženskega Rokometnega kluba Krim Mercator, Andreja Leskovšek McQuarrie, predsednica ženskega nogometnega kluba Radomlje in direktorica podjetja McQuarrie svetovanje, pa bo predstavila ženski šport v lokalnem okolju.