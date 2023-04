Športni junaki za aktivacijo mladih

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) in Zavod Enostavno prijatelji so za otroke in mlade med tretjim in 15. letom starosti pripravili interaktivno otroško predstavo Foksi in olimpijski zaklad.

Naslednja predstava, ki traja okoli 45 minut, vanjo pa so aktivno vključeni tako otroci kot tudi starši, bo 21. maja na Visokem pri Poljanah.

Za ta korak so se v OKS odločili, ker želijo širiti znanje o olimpijskih vrednotah, športnem duhu ter ferpleju tudi s kulturo. Gledališka predstava je najnovejši produkt vse bolj priljubljene maskote Foksija, s katero želijo povezati vse športne panoge ter jih približati mlajši ciljni publiki.

Predstave bodo izvajali vse leto, natančnejši urnik in lokacije pa OKS objavlja na spletni strani lisjaka Foksija (foksi.si). Želja krovne športne organizacije je, kot pojasnjujejo, da bi si predstavo ogledalo čim več mladih športnih navdušencev ali tistih, ki bodo po ogledu predstave to šele postali, saj so v njej na zanimiv način predstavljeni slovenski športni simboli in športni junaki.

»Biti najboljši ni zapisano le v rezultatu, ampak pomeni, da se boriš pošteno, po svojih najboljših močeh, spoštuješ nasprotnike, skrbiš za okolje in tekmuješ v pravem športnem duhu,« kot glavno sporočilo predstave poudarja Taja Škorc iz OKS.

Srečevanje znanih športnikov

Športniki trenirajo za zmage, pravi Peter Prevc, ambasador RS za strpnost in ferplej v športu. Pri tem dodaja, da je sicer lepo na najvišji stopnički, a najdragocenejša je tista zmaga, ob kateri veš, da je tvoj uspeh posledica trdega dela, poštene borbe, spoštovanja pravil igre in nasprotnika. »Zmaga v pravem športnem duhu, za slavo športa in čast slovenske reprezentance,« še pravi Peter Prevc.

Predstava je pravzaprav športni dogodek: maskota, lisjak Foksi, se na svojem potovanju v deželo na sončni strani Alp odloči ugotoviti, zakaj so tamkajšnji športniki tako uspešni in kaj jih navdihuje. Ob tem Foksi sreča znane slovenske športnike in spozna različne športe, hkrati pa tudi športne vrednote, kot so sodelovanje, povezanost, prijateljstvo, poštena igra in podobno. In te vrednote športa ga pripeljejo do olimpijskega zaklada. Predstavo pa s športno navdušenostjo in humorjem povezuje komentator Aleš Gobec - Goflja.

Avtor teksta predstave je Uroš Lavrič iz Zavoda Enostavno prijatelji, ki je skupaj s Sento Lavrič tudi režiser predstave.