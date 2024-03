Športni vzorniki vez z mladimi

Športni navdušenci dogodke lahko dogodke spremljajo kjerkoli in kadarkoli, tudi na tabličnih računalnikih in mobilnih napravah. Prav tako mladi lahko do vesti o svojih športnih vzornikih dostopajo tudi na spletu, vendar se pri tem premalo zavedajo kibernetskih nevarnosti.

Največji izziv je, kako na privlačen, inovativen in ustvarjalen način ozavestiti otroke in mladostnike, njihove starše, skrbnike in učitelje o izzivih, ki jih prinaša umetna inteligenca. Z izobraževanjem v osnovnošolskih letih pa se že nekaj let trudi tudi podjetje Si Splet, ki v Sloveniji kot Eset Slovenija skrbi za trženje in distribucijo kibernetskih varnostnih rešitev evropskega proizvajalca Eset. Tako so letos pripravili nov izobraževalni projekt Zaščiti svojo vožnjo: Esetov Zimski dan, namenjen mladim nad 14 let, povezuje pa tehnologijo umetne inteligence, kibernetske varnosti in deskanja na snegu kot priljubljene zimske dejavnosti.

Kibernetska vzgoja

»Kibernetska varnost je podobna prometni varnosti. Tveganj je vse več, uporaba računalniških naprav je vse večja in že samoumevna. Vendar naše navade temu razvoju ne sledijo. Zato smo v kibernetskem prostoru precej bolj ogroženi, kot si mislimo, še posebno otroci in mladostniki. Kibernetska varnostna vzgoja se mora zato začeti že zelo zgodaj, da bo prerasla v ustrezno vedenje,« je pojasnila Petra Veber, direktorica organizacije v podjetju Si splet (Eset Slovenija).

Zlonamerni akterji so prav z uporabo generativne umetne inteligence povečali uspešnost kibernetskih napadov z 18 odstotkov leta 2021 na več kot 30 odstotkov leta 2023. »Ne samo da generativna umetna inteligenca hekerjem zmanjšuje vstopne ovire za izvedbo napada, napadi z elektronsko pošto, ustvarjeno z generativno umetno inteligenco, danes predstavljajo že 86 odstotkov vseh napadov, ki temeljijo na datotekah.«

Olimpijca Žan Košir in Tim Mastnak sta mlade otroke tudi poučila o deskanju na snegu. FOTO: Arhiv podjetja Si splet

Kot družba se moramo zavedati, da tehnologija mladim večinoma ne pomeni bega v samotnost in antisocialnost, ampak pomeni zanje nov način za vzpostavljanje socialnih vezi. Ker gre pri tem za samoizražanje, odkrivanje novih interesov, skupnosti in identitet, so s psihološkega vidika še ranljivejši in bolj izpostavljeni ter zato najlažje tarče kibernetskih zlorab. »V podjetju Si splet si želimo vzpostaviti sodelovanje z državnimi ustanovami in drugimi deležniki, katerih poslanstvo je skrb za otroke in mladostnike na poti njihovega odraščanja,« poudarja Petra Veber.

Zimski dan z Žanom Koširjem in Timom Mastnakom

Kibernetski kriminal uporablja najnovejše tehnologije, temu pa mora slediti ne samo razvoj kibernetskih varnostnih sistemov, ampak tudi njihova uporaba. »Letošnji Zimski dan je bil zato namenjen ozaveščanju o najnovejših kibernetskih grožnjah in spoznavanju spodobnosti umetne inteligence, ki jo zlonamerni akterji zelo uspešno uporabljajo pri napadih in prevarah,« je pojasnila Petra Veber.

Zimsko rajanje z olimpijcema Žanom Koširjem in Timom Mastnakom ob koncu projekta. FOTO: Arhiv podjetja Si splet

Zgodnje ozaveščanje

Izobraževalni projekt Eset Zimski dan sicer poteka že od leta 2019, in sicer je bil v prvih letih izveden kot natečaj za osnovne šole, letos pa je bil namenjen posameznikom. »K sodelovanju smo želeli priključiti čim več mladostnikov, zato prijave nismo vezali na osnovno šolo, ampak na učenca, dijaka, študenta. V prvih treh izvedbah natečaja so sodelovali učenci zadnje triade osnovne šole, pri čemer je šla osnovna informacija do ravnateljev. Zdaj pa smo k sodelovanju povabili mlade od 14 do 26 let, s čimer smo precej razširili doseg projekta,« je povedala Petra Veber. In dodala, da se je zimskega rajanja z olimpijcema Žinna Krvavcu ob koncu projekta udeležilo 30 nagrajencev.

Vendar to ni edina dejavnost podjetja pri ozaveščanju otrok in mladostnikov. Lani so financirali izdajo slikanice Luko napade spletna pošast v okviru projekta Luka bere. Pri odločitvi o pripravi slikanice so sledili želji, da bi otrokom omogočili usvojitev pojmov kibernetske varnosti že v obdobju razvoja bralne pismenosti. »Zgodnje ozaveščanje ima velik vpliv na to, kako se bo posameznik vedel v prihodnjih življenjskih obdobjih. Zato smo v preteklosti ustvarili veliko vsebin za osnovne šole, na primer priročnik o digitalni varnosti za učitelje, delovni zvezek za otroke in vsebine za starše, ki so na voljo na spletnem portalu Varnejši otroci na spletu – Safer kids online. Poleg priročnikov je na voljo še veliko člankov, ki so prilagojeni posameznim ciljnim skupinam, ter video- in animirane vsebine,« je še povedala sogovornica.