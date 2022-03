Športniki ambasadorji slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija (STO) tudi v letu 2022 nadaljuje sodelovanje s Primožem Rogličem (preko kolesarskega kluba Jumbo Visma), konec februarja so podaljšali sodelovanje in na dogodku v Dubaju podpisali tudi pogodbo s Tadejem Pogačarjem, ki, kot je dejal, rad pripomore k temu, da ves svet prepozna našo državo kot turistično destinacijo za aktivni oddih. »Vsi ti hribi in pokrajine so me izoblikovali v vrhunskega kolesarja in redko katera država se lahko primerja s tako čudovito naravo,« je še dodal Pogačar.

Vrhunski kolesar Tadej Pogačar rad pripomore k temu, da ves svet prepozna našo državo kot turistično destinacijo za aktivni oddih. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Tudi najboljša plezalka na svetu, večkratna svetovna prvakinja in dobitnica zlate olimpijske medalje Janja Garnbret se je februarja pridružila drugim globalno prepoznavnim slovenskim športnikom, ki so postali ambasadorji slovenskega turizma. »Bolj ko sem preko plezanja raziskovala svet, bolj sem se zavedala, kaj Slovenija ponuja, ne samo v naravi. To, čemur pravimo naš dom, se mi pogosto zdi skrit zaklad. Všeč mi je, kako se v Sloveniji razvija turizem, predvsem s trajnostjo kot osrednjim stebrom,« je dejala Janja Garnbret ob podpisu pogodbe s STO o sodelovanju na področju promocije Slovenije kot destinacije za odlična aktivna doživetja in dežele vrhunskih športnikov.

Nadaljevanje sodelovanja pa STO trenutno usklajuje še z Luko Dončićem in Ilko Štuhec.

Slovenska turistična organizacija tudi v letu 2022 nadaljuje sodelovanje s Primožem Rogličem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

STO, kot poudarja v. d. direktorice Ilona Stermecki, že vrsto let sodeluje z vrhunskimi slovenskimi športniki, ki z dosežki, zagonom in srčnostjo navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov po svetu. STO je v letu 2022 in 2023 za osrednjo promocijsko temo opredelila športni turizem prav zaradi priložnosti, ki jih ima produkt aktivnih počitnic in športnih dosežkov Slovenije.