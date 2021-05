Športniki kot ambasadorji spodbujajo k zdravemu življenju

Športniki vplivneži

»V Zavarovalnici Triglav razumemo sponzorski odnos kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek športnikom in sponzorju kot tudi širši družbi.«

Promocija zdravega življenja

Sponzorji, ki so v preteklosti omogočali otrokom, da so igralce pospremili na igrišče, so poskrbeli, da je njihova blagovna znamka resnično zaživela. To je bila pristnejša oblika predstavljanja na dogodkih kot z oglaševalnimi panoji, zastavami in drugimi tradicionalnimi oblikami pojavljanja. Z nagradnimi igrami, v katerih je bilo mogoče dobiti vstopnico za tekmo, pa so povezovali športne dogodke s svojimi produkti.Dva od štirih tipov aktivacije sponzorstva v športu, ki jih navaja profesor Richard Denton z nizozemskega inštituta Johan Cruyff Institute, je covid-19 v tej obliki omejil, če ne popolnoma onemogočil, saj tribune v precejšnji meri še vedno samevajo Pandemija je ustvarila novo realnost, digitalne platforme z družbenimi mediji na čelu so postale glavni nosilec dogajanja na tem področju, ki odpira tudi nove možnosti za povezovanje z navijači. Raziskava družbe Nielsensports je pokazala, da skoraj dve tretjini podjetij, ki delujejo kot sponzorji, pripravlja nove strategije, ki bodo odgovarjale na novo realnost. Se pa trendi ne spreminjajo, ampak so izjemen pospešek dobili tisti, ki so že obstajali.»S premikom v digitalno so športne organizacije in javna izpostavljenost športnikov postale veliko bolj pomembne za blagovne znamke, ki se poskušajo povezati z novimi navijači, trendi pa nakazujejo, da se bo to v prihodnje samo še stopnjevalo,« poročajo v Nielsensports. Njihova analiza več kot 15.000 računov, ki jih imajo športniki na instagramu, je pokazala veliko število objav, povezanih z blagovnimi znamkami, v zadnjem času je ta rast kar 58-odstotna.Kot izhaja iz raziskave, so športniki z več kot petimi milijoni sledilcev na instagramu lani s svojimi objavami blagovnim znamkam ustvarili za 262 milijonov evrov vrednosti, kar je 80 odstotkov več kot leta 2019. Hkrati se je za približno enak delež povečalo število navijačev, ki športne vsebine spremljajo prek družbenih omrežij. Moč partnerstev se je pokazala februarja, ko sta digitalna platforma tiktok in UEFA objavili napovedni video o sponzorstvu Eura 2020.Na profilih sta imeli več kot šest milijonov ogledov, to je 89 oziroma 145 odstotkov več od povprečne februarske objave na tiktoku oziroma na profilu Eura2020, ugotavljajo v Nielsensports. Na profilih športnikov na družbenih omrežjih dosežejo objave, ki se nanašajo na neko blagovno znamko, 63 odstotkov večjo odzivnost, njihova medijska vrednost pa naj bi do leta 2023 dosegla že milijardo evrov.Pod črto: blagovne znamke morajo predvsem razmišljati o digitalnih platformah kot prostoru, kjer bodo lahko nagovarjale navijače. Poleg negotovosti glede izvedbe dogodkov v živo morajo upoštevati še nove generacije mladih, ki prihajajo na trg. Generaciji Z že sledi zdaj še najstniška generacija alfa, ki obe rasteta z zasloni v rokah in informacijami na dosegu prstov, kar se odraža tudi v načinu spremljanja športnih dogodkov Podjetja, ki sponzorirajo šport v Sloveniji, te trende upoštevajo. V Zavarovalnici Triglav so se na razmere, ki jih je prinesel covid-19, odzvali tako, da so večji poudarek namenili komunikaciji prek partnerskih družbenih omrežij in razvoju prilagojenih vsebin. Pri izbiri partnerskih dejavnosti sledimo ciljem, kot so krepitev ugleda in prepoznavnosti blagovne znamke, vključevanje v lokalne skupnosti in približevanje ciljnim skupinam, grajenje odnosov z obstoječimi in potencialnimi zavarovanci, povečevanje interakcije na spletu ter družbenih omrežjih in razvoj projektov korporativne družbene odgovornosti oziroma trajnostnega poslovanja družbe,« so pojasnili.Povezujejo se s športnimi organizacijami in posamezniki tako na lokalni kot nacionalni ravni ter v profesionalnem in rekreativnem športu. Med njimi je cela vrsta vrhunskih športnikov, v okviru Zavoda Vse bo v redu pa podpirajo mlade upe z različnih področij delovanja, poleg športnikov in parašportnikov tudi nadarjene znanstvenike, umetnike.Rdeča nit športnih sponzorstev je spodbujanje zdravega načina življenja. Sponzoriranci aktivno sodelujejo pri poslovnih dogodkih družbe, dogodkih za zaposlene, v projektih z noto družbene odgovornosti in podobno. Kot ambasadorji zdravega in aktivnega življenjskega sloga, čistih gora, varnih otroških igrišč, varnosti v cestnem prometu, smernic za preventivno ravnanje v različnih življenjskih okoliščinah se vključujejo v Triglav tek, v akcijo Očistimo naše gore, v projekt Otroci Triglava, sodelujejo pri preventivnih akcijah za varnost na cesti, pri vsebinah portala Vse bo v redu.»Zadnji večji projekt, v katerega smo aktivno vključili nekatere izmed njih, je oglaševalska kampanja za življenjska zavarovanja, s katero želimo dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu (za)varovanja življenja,« so povedali v Zavarovalnici Triglav, kjer v zadnjih letih opažajo, da se je razumevanje partnerskega sodelovanja okrepilo na vseh ravneh. To se kaže tudi v predlogih za dejavnosti, ki jih podajajo potencialni in obstoječi partnerji.