Športniki ozaveščajo za lepšo prihodnost

Trend po svetu je ozaveščanje o pomembnosti varnega, zdravega, odgovornega in trajnostnega ravnanja. Trajnostni razvoj in trajnostna prizadevanja so vključena v vsa področja, tudi na področje športa.

Športniki tako aktivno sodelujejo v številnih družbeno odgovornih in trajnostnih projektih. In v take projekte jih vključuje tudi Zavarovalnica Triglav, ki sponzorira številne športnike, klube in športne dogodke. Športniki vračajo družbi tudi tako, da so, na primer, ambasadorji zdravega in aktivnega življenjskega sloga (z vključevanjem v dogodek Triglav tek), čistih gora (z vključevanjem v akcijo Očistimo naše gore), varnih otroških igrišč (z vključevanjem v projekt Otroci Triglava), varnosti v cestnem prometu (v sklopu cestnih preventivnih aktivnosti) ali smernic za preventivno ravnanje v različnih življenjskih situacijah (z vključevanjem v vsebine portala Vse bo v redu) in podobno.

Uspešnost tovrstnih prizadevanj pa v Zavarovalnici Triglav spremljajo tudi prek kontinuiranih analiz opaznosti in povezljivosti s partnerji; in te kažejo, da širša javnost dobro pozna sponzorska partnerstva in aktivnosti.

Projekt Zavarujmo prihodnost

Letos so v Skupini Triglav številne aktivnosti na področju trajnostnega razvoja nadgradili in skupaj s partnerji združili moči v projektu Zavarujmo prihodnost. Že od začetka leta je vsak mesec posvečen spodbujanju in uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, vsakdo pa si pod okriljem projekta in pobude Zavarujmo prihodnost lahko izbere svojo aktivnost za uresničevanje omenjenih ciljev. »S klikom na gumb Moja obljuba se vsak lahko zaveže k izvedbi najmanj enega konkretnega dejanja pri vsakem od omenjenih trajnostnih ciljev – takšnega, ki mu je blizu in s katerim bo lahko pripomogel k trajnostni prihodnosti,« pojasnjujejo v družbi.

Trajnostna prizadevanja aktivno soustvarjajo v sodelovanju z več kot 150 partnerji s področij športa, kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva, ki so že sprejeli izziv, da postanejo del skupnosti #ZavarujmoPrihodnost.

April je namenjen ozaveščanju o odgovorni porabi in proizvodnji, v okviru katere Hokejska zveza Slovenije predstavlja predelavo odpadnih hokejskih palic za novo uporabo. Tako, na primer, hokejski ščitniki in palice ne ležijo več v klubski omari, ampak so se v smislu odgovornosti lotili zbiranja in predelave odpadnih hokejskih palic. Te prepeljejo v podjetje za predelavo, kjer palice natančno pregledajo s posebnimi orodji, razrežejo in obdelajo s karbonom. Ko so obdelane, jih zakalupijo in očistijo, da so pripravljene na nove zmage. Palice, ki jim jih ne uspe pripraviti, pa spremenijo v izdelke, kot so okvirji za slike in seti za žar. »Predelane palice imajo posebno vrednost, saj nosijo v sebi zgodovino in dodatno energijo ter jih take ponudimo klubom in igralcem,« pravijo v HZS.

Spodbujanje zdravega načina življenja

Športniki so zgled ne samo mladim, ampak vsem, saj motivirajo ljudi za zdrav način življenja, gibanje in tako dalje. Na vprašanje, kako ocenjujejo vpliv športnikov na družbo kot celoto prek takih akcij, kot je Zavarujmo prihodnost, v Zavarovalnici Triglav pravijo, da sponzorski odnos razumejo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek tako sponzorirancu in sponzorju kot širši družbi.

»Pri izbiri partnerjev (organizacij, posameznikov) želimo zagotoviti sodelovanje tako z lokalnimi skupnostmi, torej s klubi oziroma organizacijami, ki delujejo na rekreativni ravni, kot tudi z zvezami in posameznimi profesionalnimi športniki na nacionalni ravni. Rdeča nit naših športnih sponzorstev se kaže v spodbujanju zdravega načina življenja, ki jo zagotavljamo s podporo mladinskih organizacij, ki vzgajajo in usmerjajo mlade k zdravemu načinu preživljanja prostega časa, in sodelovanjem s profesionalnimi športniki, ki so zgled navijačem vseh generacij,« pravijo v družbi in dodajajo, da s povečevanjem interakcije na spletu ter na družbenih omrežjih športnikov in športnih organizacij v projektu Zavarujmo prihodnost k podobnim trajnostnim dejanjem spodbujajo tudi širšo javnost.

In kaj pravijo športniki

Olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki večji del leta preživi na poti, se zaveda svojega vpliva na okolje, vendar je pri tem pozorna tudi na svoj ogljični odtis. Zato skrbno načrtuje svoje poti, hkrati pa tudi svojo profesionalno plezalno opremo, ki je ne potrebuje več, podari mladim plezalcem.

Po drugi strani se Nogometna zveza Slovenija zaveda svoje vloge ambasadorja najbolj množične športne panoge v Sloveniji. Zato v ospredje pri svojem delovanju postavljajo vključenost in različnost, solidarnost, zdravje in dobro počutje ter varovanje okolja otrok. »Nogomet niso samo silni milijoni ob neverjetnih prestopih, ampak predvsem igra, ki pravzaprav vključuje vse ravni populacije po vsem svetu. V tej smeri deluje tudi poslanstvo tako Fife kot Uefe, da na najboljši način spodbujata udejstvovanje v nogometu prav v okoljih, ki so morda nekoliko deprivilegirana, in pristop k nogometu kot igri. Osebno pa me zelo veseli vse večja navzočnost žensk v nogometu in pomembnost ženskega nogometa v vseh projektih, tako Nogometne zveze Slovenije kot Uefe in Fife,« je ob zagonu projekta Zavarujmo prihodnost povedal Matjaž Kek, selektor članske nogometne reprezentance.

Franci Petek, direktor Zavoda za šport RS Planica, poudarja izjemno trajnostno naravnanost Nordijskega centra Planica z integracijo športnih objektov v naravno okolje na robu Triglavskega narodnega parka, saj omogoča celoletni izkoristek športnih dejavnosti z večfunkcionalnimi objekti. Poleg tega so obiskovalcem na voljo tudi električna kolesa in električne polnilnice. Prejeli pa so tudi zlato nagrado Interreg Alpine Space za najinovativnejšo in najbolj informativno napravo za izkoriščanje plitve geotermalne vode na področju celotnih Alp. Prvi evropski rokometni klub s svojim trajnostnim poročilom je postal Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, s čimer so še, kot pravijo, okrepili svojo že tradicionalno povezanost z lokalno skupnostjo. »Še posebno pozorni smo na delo z mladimi, kar močno definira naš klub, saj so mladi naša prihodnost, ki jo moramo zavarovati,« je ob podpori projektu povedal Rok Plankelj, direktor omenjenega kluba.