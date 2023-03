Športniki pisali Fisu glede podnebnih sprememb

Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis) je po poročanju britanskega Guardiana konec februarja pisalo več sto zimskih športnikov z zahtevo po ukrepih za zajezitev podnebnih sprememb, ki vse bolj ogrožajo zimske športe. Med njimi so bili, kot navaja STA, tudi štirje Slovenci, in sicer smučarji Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Maks Jan Mirnik ter deskar Žiga Erlač.

Športniki so v omenjenem pismu zahtevali spremembe trajnostne strategije krovne zveze za številne zimske discipline z manjšim številom daljših potovanj. Predlagajo tudi zamik začetka sezone na konec novembra namesto konec oktobra.

»V našem vsakdanu in tudi v našem športu že zdaj doživljamo učinke podnebnih sprememb. Glede na okoliščine se mnenje javnosti vse bolj nagiba proti upravičenosti obstoja našega športa ... Zato potrebujemo napredne ukrepe na ravni organizacije. Seznanjeni smo s sedanjimi ukrepi Fisa za trajnost in jih ocenjujemo kot nezadostne.« To je razvidno iz kopije pisma, ki ga je objavila slovenska organizacija za trajnostno družbo Umanotera.

Pismo je sestavil avstrijski smukač Julian Schütter. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Pismo je sestavil avstrijski smukač, ki je ambasador nevladne organizacije Protect Our Winters (Zaščitite naše zime), med več kot 400 podpisniki pa sta tudi ameriška smučarska zvezdnicain norveški smučar

Podpisniki si želijo, kot še navaja STA, da bi tudi prihodnje generacije lahko uživale v zimskih športih, saj segrevanje podnebja ogroža smučarske prireditve po vsem svetu. Naj spomnimo, da so letošnjo sezono zaznamovale številne odpovedi tekem pod okriljem Fisa zaradi pomanjkanja snega.

V odzivu na pismo so pri Fisu poudarili, da je trajnost povsem na vrhu spiska vsakršne organizacije, sami pa končujejo projekt trajnostne strategije, ki je v skladu z zahtevami športnikov. Osrednja pozornost projekta je namenjena prav optimizaciji tekmovalnih koledarjev, pa tudi sodelovanju s partnerji, da bodo prireditve še bolj trajnostne.