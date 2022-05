Srečevanja z idoli privabljajo otroke

Sredstev za šport je vedno premalo. Država bi morala nameniti več finančnih sredstev za letni program športa, slišimo v številnih razpravah o pomenu športa in gibanja ter zdravega načina življenja za vse.

Z denarjem za letni program športa se financirajo prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom, delovanje športnih organizacij, mednarodna dejavnost v športu, športno obnašanje ter preprečevanje dopinga v športu.

In ker je državnih sredstev premalo, se s finančno podporo športu pridružuje gospodarstvo, brez katerega bi bila pot za športnike in klube, še posebej na začetku poti, zelo težka. Tako smo med drugim podjetje Ljubljanske mlekarne povprašali, v čem vidijo pomen podpore mladinskim programom športa in na drugi strani, kje vidijo učinke za podjetje kot sponzorja. Kot pojasnjujejo, je ena plat družbena odgovornost, saj podpora mladinskim programom pomeni vlaganje v prihodnost slovenskega športa.

»To je pogoj za razvoj dolgoročnih zgodb; samo klubi, ki vlagajo sistematično in na vseh nivojih, so z uspehi prisotni tudi na članskem nivoju. Druga plat je krepitev blagovne znamke. Za izdelke široke potrošnje, kot so mleko in mlečni izdelki, je sicer značilno, da bi se radi približali vsem in vsakomur – precej drugače od, na primer, avtomobilizma, zavarovalništva ali kozmetike. Kljub temu želimo z nekaterimi blagovnimi znamkami nagovoriti mlajše generacije potrošnikov in jim hkrati ponuditi okusne in zdrave mlečne izdelke. Želimo si, da bi mladi, ki bodo v prihodnosti odločali o vsebini košarice v družinskem gospodinjstvu, prepoznali kakovost. To je naš dolgoročni cilj.«

Krepitev družbeno odgovornega delovanja

Kot še pravijo v Ljubljanskih mlekarnah, je njihovo poslanstvo, da z znanjem, izkušnjami in inovativnostjo spreminjajo mleko v sveže in okusne izdelke za zdravje in užitek vseh generacij, hkrati pa omogočajo potrošnikom, da vsak dan posežejo po njih. »Skozi produktno sponzorstvo športnih ekip in dogodkov (mladinski pogon Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija, kolesarska ekipa Bahrain Victorious, Pogi Team UAE Generali, pa tudi Ilka Štuhec, Žan Košir, Olimpijski komite Slovenije) in prek drobnih donacij lokalnim društvom, klubom in drugim nevladnim organizacijam, ki jih omogočamo na tedenskem nivoju, uresničujemo svoje poslanstvo, pa tudi krepimo naše družbeno odgovorno delovanje.«

Na olimpijskem festivalu spoznajo po 40 disciplin

Na vprašanje, kako lahko kot sponzor in prepoznavna blagovna znamka prispevajo k vključevanju mladih v organizirani šport, pa v Ljubljanskih mlekarnah odgovarjajo, da je projekt, ki izrazito prispeva k vključevanju mladih v organizirani šport, njihovo partnerstvo z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS). Tako so vsako leto prisotni na olimpijskem festivalu, dogodku, katerega cilj je približati šport otrokom, ki tako spoznajo tudi po 40 športnih disciplin in srečujejo svoje idole, vrhunske športnike.

»S Foksijem, maskoto OKS, ki je igrivi ambasador športa med najmlajšimi, smo opremili tudi naše izdelke: tako obenem skrbimo za promocijo pitja mleka in povezovanje športnih vrednot z našo blagovno znamko. Zadnja leta otrokom naših zaposlenih omogočamo tudi subvencionirano udeležbo na športnih taborih med poletnimi počitnicami, ustaljena praksa, ki jo je nekoliko ohromil covid, pa je seveda povezovanje z interno javnostjo, ko na dogodke za zaposlene in njihove družinske člane v podjetje povabimo znane slovenske športnike,« so še pojasnili v Ljubljanskih mlekarnah.