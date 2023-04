Takšne trgovine v Sloveniji še nismo imeli

Hervis je v Cityparku v Ljubljani odprl vrata svoje prenovljene trgovine in obiskovalcem pričaral čisto novo nakupovalno doživetje. Gre namreč za eno najmodernejših športnih trgovin v regiji, ki očara s prenovljenim konceptom nakupovanja. Postaja središče za športne navdušence, kjer boste na enem mestu dobili kakovostno opremo za šport, hkrati pa bo to mesto, kjer boste lahko računali na strokovnost in brezhibno servisno storitev.

1500 m2 čistega športnega užitka

Trgovina Hervis bo postala nekakšna točka srečanja in nakupovanja, kjer lahko pričakujete bogat nabor športne opreme, pripomočkov, športnih in trendovskih oblačil ter obutve in dodatkov za vse vrste športov. Izbirate lahko med vsemi najnovejšimi trendi in izdelki za šport ter prosti čas svetovno uveljavljenih blagovnih znamk.

Glavna prednost trgovine je jasna delitev na športne svetove – v tem letnem času je glavni fokus na kolesarstvu, teku, pohodništvu in športnih dejavnostih na prostem. Edinstvena postavitev trgovine vam bo omogočala, da se boste zlahka opremili za nove športne podvige ter s kakovostno in izbrano športno opremo še izboljšali svoje športne dosežke.

FOTO: Hervis

Posebnost prenovljene trgovine je tudi popolnoma nov kolesarski servis: sem boste lahko prinesli na servis svoje staro kolo ali pa strokovnjakom prepustili, da vam sestavijo novo. Poskrbeli bodo tudi za vaše električno kolo.

»Spreminjamo koncept trgovin, saj je kupec postal ozaveščen športnik, ki si želi bolj napreden produkt. Ta zares celovita prenova trgovine v nakupovalnem središču Citypark Ljubljana sledi našemu novemu konceptu zasnove trgovine, pri katerem so v središču športni svetovi teka, kolesarstva, pohodništva, pozimi pa smučanja in turne smuke ter predvsem info točka, kjer kupcem ponujamo številne inovativne in personalizirane storitve ter strokovno svetovanje,« o prenovljeni trgovini pove Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška.

»Trgovina je zdaj preglednejša, kupci se bodo v njej še lažje znašli. Prenove pa se nismo lotili le v gradbenem smislu, prenovili in nadgradili smo tudi ponudbo, tako da bomo odslej še bolj kompetentni, tako v smislu ponudbe kot tudi strokovnega znanja naših zaposlenih.« Napovedal je še, da bodo svojo preobrazbo doživele tudi preostale trgovine v Sloveniji.

FOTO: Hervis

Novo srce trgovine

Prenovljena trgovina Hervis se lahko pohvali še z enim inovativnim dodatkom – info točko. Ta bo svet v malem, saj ponuja različne storitve, med katerimi je tudi 3D-analiza stopal, ki jo omogoča naprava Safesize. S pomočjo tridimenzionalne analize stopal in apliciranim pritiskom na podlago v nekaj sekundah analizira vašo tehniko teka ter ponudi idealno prilegajoč se tekaški čevelj. Potem je pozimi na voljo še storitev individualnega prilagajanja smučarskih čevljev oz. t. i. boot fitting ter footbalance storitev, s katero vam bodo lahko kar tam izdelali individualno prilagojen vložek za športni čevelj. Tako vas športni čevlji nikdar več ne bodo tiščali!

Radi nakupujete po spletu? Potem bo info točka tudi pravo mesto za vas, saj boste tukaj lahko brez stroškov poštnine prevzeli izdelke, ki jih boste naročili v Hervisovi spletni trgovini. Hkrati boste lahko tudi dodatno prihranili, saj boste naročene izdelke tudi takoj pomerili in po potrebi brezplačno menjali.

FOTO: Hervis

Kmalu tudi največja kolesarska trgovina v Sloveniji

Ker Hervis vedno zelo ažurno spremlja dogajanje na trgu in želi uslišati želje svojih kupcev, bodo v naslednjih mesecih naredili še dodaten in zelo pomemben korak naprej v svoji ponudbi. Odprli bodo namreč največjo kolesarsko trgovino v Sloveniji, s površino dobrih 1500 m2. To bo trgovina z novim konceptom, novimi blagovnimi znamkami in novimi izdelki, izdali vam bodo celo kolesa po meri. Ponujali pa bodo tudi izposojo koles.

»S tem želimo odgovoriti na naraščajoče potrebe kupcev po kakovostnejših produktih in kompetentnih storitvah. V zadnjem času sta električno kolo in električna mobilnost v velikem vzponu, tako pri povpraševanju kupcev kot v industriji pri razvoju produkta. Zato ocenjujemo, da bo to kar za nekaj let, mogoče več desetletij naša tema, ki se je želimo lotiti z dodatno ponudbo in servisom e-koles,« še napove Aleš Černe in tako nakaže, da se bo Hervis tudi v prihodnje še bolj jasno vpisal kot športna trgovina, ki omogoča čisto drugačno dimenzijo nakupovanja.

Za dodatne informacije obiščite: www.hervis.si

Naročnik oglasne vsebine je Hervis