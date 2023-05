Telesno aktivni manj na bolniškem dopustu

Raziskave kažejo, da so fizično neaktivni posamezniki bolniško odsotni ali so na delovnem mestu kljub bolezni ali slabemu počutju v povprečju skoraj pet dni na leto več kot tisti, ki se ukvarjajo z rekreacijo. Vse več podjetij prepoznava pomen aktivnega življenjskega sloga zaposlenih in jih pri tem spodbuja.

Duševno zdravje, stres in mišično-skeletne težave so trije najpogostejši razlogi za dolgotrajne bolniške odsotnosti in dva med njimi sta tudi med prvimi tremi, zaradi katerih so zaposleni na kratkotrajnih bolniških dopustih, povzema mednarodna raziskava o zdravju in dobrem počutju na delovnem mestu. Vsi trije so povezani s pomanjkanjem telesne aktivnosti.

Gibanje zmanjšuje tveganja in blaži simptome, hkrati izboljša kakovost spanja in daje posamezniku dodatno energijo, kar pripomore k boljšemu počutju, s tem pa tudi k ustvarjalnosti in učinkovitosti na delovnem mestu. Podjetja, ki aktivno spodbujajo zaposlene k aktivnemu življenjskemu slogu, imajo povprečno 27 odstotkov manj bolniških odsotnosti.

»Spodbujanje k telesni aktivnosti zaposlenih ne vpliva dobro le na zdravje in splošno počutje, ampak krepi tudi našo interno povezanost in pripadnost. Le zdravi in zadovoljni zaposleni so tudi uspešni posamezniki, ki skupaj tvorijo k ciljem usmerjeno in spodbudno delovno okolje,« pravijo v SKB banki, ki je med aktivnejšimi organizacijami na tem področju pri nas. Na različne načine motivira sodelavce k telesni aktivnosti, organizira športne izzive in podpira interno športno društvo, v katero je vključena več kot tretjina zaposlenih v skupini SKB.

Podpora profesionalnih športnikov

Banka se je kot pionirsko podjetje na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije – njegova glavna sponzorka je že skoraj 30 let – pridružila projektu za pridobitev prvega evropskega certifikata na področju športnih aktivnosti zaposlenih Workplace Active Certification. Pripravila ga je Evropska zveza za šport podjetij, namenjen pa je organizacijam, ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo. Certificiranje se je uradno začelo med evropskim tednom športa leta 2022.

»Med postopkom pridobivanja certifikata so bili mnogi naši projekti in interne aktivacije zaposlenih prepoznani kot dobre prakse, ki so lahko vzor drugim evropskim podjetjem,« so ugotovili. Posebej izpostavljeni so bili športno društvo SKB, interni ambasadorji in povezovanje zaposlenih s projekti družbene odgovornosti, ki jih podpira banka. Športno društvo zaposlene obvešča o pomembnosti gibanja, omogoča sofinanciranja športnih dejavnosti ter organizira športne in tudi tekmovalne dogodke. Primer so poletne športne bančne igre, sodelujejo na športnih igrah zaposlenih.

»Za ozaveščanje o pomembnosti zdravja in aktivnega delovnega mesta so v veliko pomoč ambasadorji našega večletnega motivacijskega gibanja #Vztrajam. Med njimi je atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, s katero že več let uspešno sodelujemo. Maruša se nam pridruži pri internih pobudah, pri katerih skupaj z nami zaposlene poziva k športu in zdravemu načinu življenja. Lani se nam je na dan evropskega športa pridružila na internem dogodku z več kot sto udeleženci,« so sporočili iz SKB banke.

Poslanstvo uresničujejo tudi z duhovitimi oglasnimi tablami, na katerih sodelavce v poslovni stavbi v Ljubljani opozarjajo na športno aktivnost, jih spodbujajo k uporabi stopnic namesto dvigal in k vsesplošni skrbi za zdravje na vsakem koraku.