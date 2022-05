Petra Majdič: Niti starši niso razumeli njene blaznosti

Poslovna konferenca Delove medijske hiše se nadaljuje s temo Šport med poslom, etičnostjo, trajnostjo in odgovornostjo. Moderira ga dr. Maja Zalaznik, redna profesorica Ekonomske fakultete na Univerzi v Ljubljani, gostje pa so: Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, Petra Veber, prokuristka Si spleta in Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije.

Izkušnjo s tem, kako je, ko športne in poslovne vrednote zaživijo v praksi, bo z udeleženci poslovne konference v nadaljevanju delila dobitnica olimpijske medalje, podjetnica in nekdanja vrhunska športnica Petra Majdič.

Zavezani dolgoročni in trajnostni rasti

Dober primer trajnostnega projekta je nedvomno projekt Misija: Triglavski ledenik v Pekingu. Pobudnik misije je bila Pivovarna Laško Union, soorganizator pa Olimpijski komite Slovenije. Vanj je bilo vpetih več kot 30 podpornikov iz Slovenije in tujine, tudi monaški princ Albert.

Naj spomnimo, da je s simbolnim taljenjem ledeniški vzorec Toli med ZOI Peking 2022 opozarjal svetovno športno in splošno javnost na problematiko segrevanja ozračja in posledice podnebnih sprememb za življenje in zimske športe. »Triglavski ledenik se je v zadnjih nekaj desetletjih zaradi posledice segrevanja ozračja skrčil za 30-krat. Laško pa je z ledenikom in Zlatorogovim kraljestvom povezano že več kot 70 let,« je v video nagovoru povedal vloger Ciril Komotar in dodal, da so lani na Triglavu skupaj z Geografskim inštitutom Antona Melika pričeli izvajati triletno raziskavo o vplivih podnebnih sprememb na stanje ledenika. Za enega od kosov ledenika, ki so ga poimenovali Toli, pa so pripravili legendarno pot, je dejal Komotar.

Ekipa, ki je vzorec Triglavskega ledenika – Toli popeljala na več kot 13.000 kilometrov dolgo pot do Kitajske meje, je postala glasnik globalnih okoljskih sprememb. Vso pot so ozaveščali javnost o posledicah globalnega segrevanja, o tem, kaj bodo odnesle zimskim športom, če ne bomo vsi skupaj in vsak posebej nekaj storili.

Toli je od Bajkala do Pekinga potoval sam, na prizorišču OI pa ga je sprejela slovenska delegacija in novi ambasador športa Jernej Damjan. Novi skrbniki so bili priča njegovi preobrazbi v ledeniško vodo in so ga nato varno spravili nazaj v Slovenijo in v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, kjer bo o svoji vlogi pričal prihodnjim rodovom.

V 60 dneh je Toli prepotoval 10 držav preko Evrope in Rusije do Kitajske in se v obliki ledeniške vode vrnil v Slovenijo. V sklopu projekta je nastalo okoli 20 ton CO 2.. Sklepno dejanje se je začelo s sajenjem 13.000 dreves, ki bodo okolje razbremenila za večkratnik količine izpustov, nastalih s projektom.

Kako v Pivovarni Laško ohranjajo kakovost vode? Je je dovolj?

Brez vode ni piva, matematika je jasna, pravi Tanja Subotić Levanič. Voda je v pivu prisotna 95-odstotno. Njena kakovost je še kako pomembna. Mit pa je, da voda daje tudi okus pivu. To ni res, a brez vode ni piva. Začaran krog ...

Delova konferenca Šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik

Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije, pravi, da je temelj njihovega poslovanja varno prirejanje športnih stav. Igre na srečo so v Sloveniji urejene tako, da se del sredstev namenja sistemsko: invalidskim, humanitarnim in športnim organizacijam. Izziv pa bo, kako trajnost živeti, ko bodo poslovne okoliščine postale bolj zahtevne in bo sredstev manj.

In kaj je trajnost? Trajnost za Steinerja pomeni biti odgovoren do ključnih deležnikov. Po Levaničevi iz Pivovarne Laško Union, ki je ena največjih podpornikov slovenskega športa, trajnost odpira nove priložnosti in ena od teh je partnerstvo s športom. Tako kot je povezovalec pivo, so tudi športniki.

Izzivov kibernetske varnosti se je dotaknila Vebrova, prokuristka Si spleta. Ena naših vrednot je pogum, je dejala, zato enako kot športniki v njihovem podjetju ne iščejo lahkih poti.

Delova konferenca Šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik

In kako, denimo, povezati čustveni svet z realnostjo vrednot in standardov na Športni loteriji? Ni zabave brez tveganja, se je odzval Steiner, in tveganje mora biti obvladljivo, če želimo, da bo trajnostno. Slovenski prireditelji iger na srečo sledijo najvišjim evropskim in svetovnim standardom, ki bi jih nekatere ekonomske teorije lahko označile za breme. Zdrava zabava ne sme preiti v zasvojenost, ta pa ne v negativne družbene učinke in Športna loterija na svojem področju potrjuje svojo družbeno odgovornost.

In kaj pomeni biti odgovoren, trajen, etičen za Si splet? Med drugim tudi to, da za ranljivo skupino - upokojence, ki niso vešči tehnologij, pripravljajo projekt izobraževanja, odgovarja Petra Veber, prokuristka. Sicer pa je to tek na dolge proge, v katerem še naprej ostajajo Pivovarna Laško Union, Si splet in Športna loterija ...

Naša smučarska tekačica vseh časov številka ena ...

Delova konferenca Šport 2022. FOTO: Jože Suhadolnik

To je seveda Petra Majdič, podjetnica in nekdanja vrhunska športnica, ki je nekoč celotni Sloveniji odvzela dih. Njeno športno pot zaznamuje 24 zmag v svetovnem pokalu, 48 stopničk, trije mali kristalni globusi, dve medalji s svetovnih prvenstev, bron v Vancouvru ..., je ambasadorka svetovnega nordijskega prvenstva, dobtinica zlatega reda republike Slovenije ... in športnica, ki ve, da smo minljivi ter mama dveh hčerk, ki ju ne obremenjuje s svojo športno preteklostjo.

Niti starši niso razumeli njene blaznosti - teka na smučeh. Robert Slabanja, nekdanji trener, ji je predlagal, da zgradita mednarodno ekipo, saj je domačega znanja počasi zmanjkovalo. In takrata se je Madjičeva zavedla, da je za dosego ciljev jvčasih treba dati kaj svojega ... Zaarala je avto, položila denar na mizo, šla po svetu iskat ljudi za to ekipo in - uspela ...

Zdaj je Majdičeva uspešna tudi v poslovnem svetu.Pri tem, pravi, ji je pomagal šport in da so bili okrog nje ljudje, ki so jo vedno znali prizemljiti. Spominja se svoje prve računovodkinje. Srečna ji je prinesla prvo nagrado - ček, ona pa ji je povedala, da polovico od tega naj kar pozabi, ker to ni njeno. »Čigavo pa? Kdo pa je 'laufal' namesto mene?« je bila iz sebe Majdičeva, srečna, da je v živeljnjeu vedno našla koga, ki je verjel v njene projekte vsaj toliko kot ona in ponosna, da je s kmetije, kjer je bil njen prvi »delovni poligon«.

Majdičevi so ponujali tudi politične funkcije, vabile so jo vse politične stranke. A verjame, da je s funkcijami tako, da si »danes gor, naslednje jutro pa te že zrušijo«.

Je tudi zaprisežena nasprotnica dopinga. Pri osemnajstih je morala mami priseči na njeno življenje, da sama tega ne bo nikoli storila. In ni ...

Njena najvišja življenjska vrednota je integriteta. Ali kot pravi sama: biti brez dlake na jeziku.

Minljivosti bi se morali, je prepričana Petra Majdič, zavedati tudi vsa slovenska polkitika in vsa menedžerska sfera, kajti le vprašanje časa je ...