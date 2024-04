Trajnostni razvoj je maraton, ne sprint

Številna podjetja iz različnih panog so v ospredje svoje poslovne strategije postavila trajnostne prakse. Globalni trajnostni izzivi in vse večja družbena zavest o trajnosti namreč zahtevajo odgovorno delovanje podjetij, kar cenijo tudi potrošniki.

Združevanje inovacij s trajnostno odgovornostjo je tudi vizija Športne loterije. Ta posluje na področju ponudbe produktov, ki so v velikem in pretežnem deležu povezani prav s športom. Pojasnjujejo, da obenem prisegajo še na agilnost, družbeno odgovornost in usmerjenost v trajnostne poslovne modele. Njihova zavezanost k trajnostnim praksam izraža širši trend v industriji, v kateri podjetja prepoznavajo, da je njihov dolgoročni uspeh odvisen tudi od njihove sposobnosti, da pozitivno vplivajo na družbo in okolje.

»Športna loterija s svojim pristopom ne le izboljšuje svoj ugled, ampak tudi krepi svojo tržno pozicijo v poslovnem okolju. Naučili smo se, da je trajnostni razvoj resnično maraton, ne sprint – dolgoročna zaveza, ki zahteva stalno prilagajanje, učenje in izboljševanje. To je zgodba, ki jo pišemo vsak dan, z vsako odločitvijo, ki jo sprejmemo na poti k trajnostnemu razvoju.«

Koraki za trajnost

Še posebno pomembna je po njihovem mnenju trajnostna naravnanost v panogi športnih stav, ki tradicionalno velja za manj povezano s trajnostno problematiko. »To ponazarja tudi seznam trajnostnih vprašanj, ki so del prostovoljnega standarda za trajnostna razkritja, ki jih v teh mesecih razvija Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG). Od enaindevetdeset področij, ki jih predvidevajo smernice za mala in srednja podjetja, kar dobra tretjina za Športno loterijo ne pride v poštev. Denimo področje uporabe morskih virov ali trajnostne uporabe zemljišč. Standardi so namreč pisani tako, da bi veljali za čim več podjetij.«

Digitalizacija storitev

Tako so v Športni loteriji svojo zavezo k trajnosti prevedli v konkretne korake. Posebno veliko spremembo so uvedli lani, ko so opustili prodajo papirnatih srečk in s tem zelo zmanjšali porabo papirja ter pripomogli k zmanjšanju odpadkov. »To je povezano z digitalizacijo storitev, ki ne samo zmanjšuje okoljski odtis dejavnosti, ampak prinaša tudi učinkovitejšo in bolj dostopno igralno izkušnjo za uporabnike. Poteza izhaja iz želje, da bi imeli odgovoren odnos do naravnih virov, in je del širše strategije, ki sledi sodobnim okoljskim standardom. Skrbimo pa, da je atraktivna ponudba na primeren način dostopna v digitalnem okolju,« še pojasnjujejo v družbi.

In digitalizacija igralniških storitev je zgolj en primer, kako družba združuje inovacije s trajnostno odgovornostjo. Uvedba naprednih tehnologij ne omogoča zgolj boljšega razumevanja potreb in vedenja uporabnikov, ampak povečuje tudi dostopnost primerne ponudbe športnih stav in zmanjšuje nepotrebno porabo virov.

In kaj je letošnja ambicija? »Družba bo skrbno merila okoljski odtis, ki ga ustvarja. To bo povečalo razumevanje in izkušnje s trajnostno odgovornim ravnanjem. Vidik okolja je eden od številnih, za katere upamo, da jih bomo v prihodnjih letih lahko uspešno delili še s svojimi partnerji, ki so prav tako zavezani k trajnostnim politikam in jih prepoznavajo kot pomembne.«

Vključevanje v mednarodne trajnostne pobude

Športna loterija je aktivno vključena v mednarodne in lokalne pobude, kot je okoljska iniciativa Združenja evropskih loterij, ki združuje loterije v prizadevanjih za zmanjšanje njihovega okoljskega vpliva. Čeprav je pobuda prostovoljna, združuje skoraj 40 odstotkov evropskih loterij, ki so se zavezale k trajnostnim ciljem. Na področju trajnosti intenzivno sodeluje tudi s slovenskimi športnimi organizacijami in drugimi civilnimi pobudami.

Ocenjujejo, da sodelovanje v takšnih programih ni samo izraz poslovne odgovornosti, ampak omogoča tudi izmenjavo znanj in najboljših praks z drugimi v industriji, kar pospešuje širjenje trajnostnih inovacij.

Vlaganje v družbene programe

Športna loterija intenzivno vlaga tudi v družbene programe, ki so usmerjeni v izobraževanje in podporo igralcem. »Programi za preprečevanje odvisnosti od iger na srečo in promocijo varnega igranja so namreč ključni za krepitev družbene odgovornosti našega podjetja. Hkrati ti programi varujejo igralce, gradijo pa tudi zaupanje in zvestobo med uporabniki.«

In kot še navajajo, so prepoznali, da trajnostne spremembe zahtevajo dolgoročne zaveze in celovito integracijo trajnostnih ciljev v korporativno kulturo. Temeljni kamen za gradnjo zavesti in angažiranosti celotnega kolektiva je uvedba stalnega izobraževanja zaposlenih o trajnosti, etičnih praksah in družbeni odgovornosti. Za gradnjo trajnostnega in odgovornega poslovnega modela pa je ključno izobraževanje zaposlenih o odgovornem prirejanju iger in sodelovanje v projektih, kot je Rising Future, ki se osredotoča na preprečevanje zasvojenosti z igrami. Pomemben del trajnosti je primerno oglaševanje, ki je del poslovne kulture in standardov poslovanja Športne loterije, izraža se v izogibanju vsem ranljivim skupinam, pretirani pojavnosti in nenehnemu opozarjanju na ključne elemente odgovornega igranja.

Napredne metode merjenja ciljev

Za zagotavljanje učinkovitosti trajnostnih ukrepov pa Športna loterija uporablja napredne metode za merjenje in spremljanje svojih trajnostnih ciljev. »To vključuje razvoj specifičnih kazalnikov učinkovitosti, ki omogočajo natančno spremljanje napredka in pravočasno prilagajanje strategij.«

Redno komunicirajo tudi s svojimi deležniki o svojih trajnostnih prizadevanjih, saj se zavedajo pomembnosti transparentnosti v sodobnem poslovnem svetu. To je tudi nujno, pojasnjujejo, če želijo ustreči najnovejšim evropskim trendom v okoljskih in trajnostnih razkritjih. Kmalu namreč ne bo več dovolj, da se poroča o okoljskem odtisu v okviru ozko določenih mej posameznega podjetja, ampak bo treba razkriti odtis celotne verige vrednosti, To pomeni odtise partnerjev in strank.

Le tako je namreč mogoče preprečiti veliko nevarnost okoljskega poročanja ali »zeleno zavajanje« (ang. greenwashing). To namreč večinoma temelji na nekakšni igri skrivalnic, ko se podjetja delajo bolj zelena, kot so v resnici, tako da okolju najbolj škodljive dejavnosti prenesejo na podizvajalce, ki o trajnosti ne poročajo. Športna loterija, poudarjajo, bo skladna s smernicami, ki bodo kmalu obvezne, saj prepoznava pomen trajnosti kot pomemben del prispevka k družbeni odgovornosti.