Tri pravice potrošnika, ki vas zavarujejo pred spletnimi goljufijami

Spletno nakupovanje ima veliko prednosti – na enem mestu in z nekaj kliki lahko pregledate najrazličnejšo ponudbo, primerjate konkurenco, ocene uporabnikov in potem samo še z nekaj dodatnimi kliki oddate naročilo. Preprosto, hitro in brez stresa.

Vendar …

… nakup iz naslonjača od nas zahteva nekaj več previdnosti, saj je splet poln pasti, v katere se lahko zlahka ujamemo. Od ponaredkov, lažnih spletnih trgovin in sumljivih poslov ter kraje identitete oziroma bančnih podatkov – bodite pozorni, kje puščate svoje podatke in se zaščitite pred morebitnimi spletnimi goljufijami.

V treh korakih do varnega spletnega nakupovanja

V nadaljevanju vam predstavljamo tri pravice, ki jih kot potrošnik preprosto morate poznati, razkrivamo pa tudi skrivni pripomoček – vašo plačilno kartico Mastercard World ali World Elite, s katero boste z lahkoto in povsem brezplačno zavarovali vse vaše spletne nakupe.

1. Dodatna zaščita spletnih nakupov

Način, s katerim nakupujete vaše najljubše izdelke, je ključnega pomena, še posebej kadar se v procesu nakupa kaj zalomi. Ste vedeli, da vam pri tem lahko pomaga že sama plačilna kartica, ki vam brezplačno omogoči zavarovanje spletnih nakupov?

Plačilna kartica Mastercard World in Mastercard World Elite imetnikom zagotavlja možnost brezplačne aktivacije zavarovanja spletnih nakupov, ki velja tudi v primeru kraje ali nastale škode, poleg tega pa jim zagotavlja tudi možnost podaljšane garancije in garancije najugodnejše cene za spletne nakupe.

Zavarovalni paket spletnega nakupa vsebuje tri različna zavarovanja:

Podaljšana garancija (za nakupe do 2000 evrov)

Eno (1) dodatno leto garancije proizvajalca za gospodinjske aparate in elektroniko, kot so pametni telefoni in prenosni računalniki.

Garancija najugodnejše cene za spletne nakupe (do 500 evrov)

Uporabniku je zagotovljeno vračilo razlike med nakupno ceno izdelka in nižjo ceno za isti izdelek, ki jo najde v drugi spletni trgovini v 15 dneh od nakupa (minimalna cena posameznega izdelka 15 evrov; minimalna razlika v ceni 15 evrov).

Zaščita pri spletnem nakupu (do 2000 evrov)

Zaščita pred krajo izdelka ali poškodbami zaradi poplav ali požara v kraju bivanja v 90 dneh po nakupu. Zavarovalnica bo popravila ali zamenjala izdelke, ki jih krije zavarovanje, ali pa imetniku kartice povrnila znesek, enakovreden kupnini izdelka.

Podrobnosti o brezplačnem zavarovanju spletnih nakupov si preberite na spletni strani: Mastercard.si/Zavarovanje-spletnih-nakupov

2. Pravica do popravila, zamenjave ali povračila kupnine

Od možnosti nakupa izdelkov z napako, lažnih spletnih strani, ki zagotavljajo vse možne ugodnosti … spletno nakupovanje je prepleteno z neštetimi priložnostmi goljufije. V primeru napake izdelka vam svetujemo, da se ne zanašate zgolj na garancijo, temveč o tem v 30 dneh kontaktirate tudi prodajalca. S tem si zagotovite tudi možnost vračila kupnine, saj se vam v nasprotnem primeru zna zgoditi, da vam prodajalec ne bo povrnil stroškov kupnine, temveč vam bo ponudil možnost popravila oz. zamenjave izdelka.

3. Pravica vračila brez navedbe razloga

Ena od zakonskih pravic, ki jo imajo potrošniki pri spletnih nakupih oziroma t. i. pogodbah, sklenjenih na daljavo, je pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga, kar z drugimi besedami pomeni, da potrošnik ne odstopa od pogodbe zaradi poškodbe ali okvare izdelka, temveč si je glede nakupa premislil iz drugih razlogov. Tovrstno pravico je mogoče uveljavljati v 14 dneh od izročitve izdelka ali kadarkoli pred izročitvijo, o njej pa vas mora obvestiti tudi prodajalec pred nakupom (največkrat je to navedeno v splošnih pogojih).

Obogatena potovalna izkušnja: še hitreje in še bolj udobno potovanje Imetnikom kartic Mastercard World in World Elite so na voljo tudi ugodnosti, ki bogatijo uporabnikovo potovalno izkušnjo in prihranijo vaš čas. S hitrim prehodom bodo imetniki preskočili vrsto naravnost do varnostne kontrolne točke. Ta brezplačna ugodnost je danes na voljo že na več kot 40 letališčih po svetu, mreža držav pa se mesečno širi. Poleg tega pa lahko imetniki uživajo v prednostih rabe ekskluzivnega letališkega poslovnega salona na mednarodnem letališču Jože Pučnik v Ljubljani, ki je za imetnike kartice Mastercard World Elite brezplačna, za imetnike Mastercard World pa je vstop s plačilom.

Naročnik oglasne vsebine je Mastercard