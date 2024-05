Tudi šport je zavezan trajnosti

Medijska hiša Delo bo danes večmesečno poslovno kampanjo zaokrožila s poslovno konferenco Športna zavezanost trajnosti. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice. Udeležence bosta uvodoma pozdravila, odgovorni urednik Dela, ter, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Uvodni govornik, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, pa bo predstavil, kako trajnostno sponzorstvo povezuje športne vrednote s poslom. Na prvem panelu, ki ga bo moderirala Milena Fornazarič, bo beseda tekla o trajnostnih športnih dogodkih in njihovem vplivu na športna sponzorstva. Na njem bodo sodelovali Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercardu Slovenija, Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije, Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, in Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.

Uvod v drugi panel bo imel Franjo Bobinac, predsednik OKS, ki bo predstavil, kako športne in poslovne vrednote zaživijo v praksi. Na panelu, ki ga bo moderirala dr. Maja Zalaznik iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, bo dr. Alja Brglez, predsednica komisije za trajnost v športu pri OKS-ZŠZ, predstavila trajnostno strategijo Olimpijskega komiteja Slovenija, Lara Berlec, direktorica tržnih in korporativnih komunikacij v SKB banki, pa bo razpravljala o zmagovalni kombinaciji: sponzorstvu in aktivaciji v duhu olimpijskih vrednot.

Naslov tretjega panela je Slovenija gre na euro in olimpijado, na njem pa bosta razpravljavca Matjaž Kek, selektor naše nogometne reprezentance, in olimpijska zmagovalka Urška Žolnir Jugovar.