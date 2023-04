V poslovnem svetu se lahko učimo iz športa

SKB banka je že od vzpostavitve samostojne države močno povezana s slovenskim športom. V banki se jim zdi pomembno, da podpirajo in spodbujajo projekte, ki imajo dodano vrednost za okolje, prebivalce, zaposlene in tudi za poslovne partnerje, pravi glavna izvršna direktorica Anita Stojčevska.

Eden takšnih projektov je bilo evropsko rokometno prvenstvo za ženske, ki ga je lani gostila Slovenija. Organizatorji so poleg športa v ospredje postavili tudi opolnomočenje žensk v družbi ter enakopravnost spolov v športu, zato je prvenstvo imelo ambasadorke.

Med njimi je bila tudi Anita Stojčevska, ki je podporo temu tekmovanju ocenila kot ključno tudi z vidika, da je dobila dodatno potrditev v prepričanju, da samo če v delu, ki ga opravljamo, zares uživamo in ga opravljamo z veseljem ter smo pripravljeni tudi trdo delati, lahko dosežemo ustrezne rezultate. Ključno je timsko delo, je prepričana: »Zmaga lahko ekipa, ne posameznik. Tudi v individualnem športu tekmovalec ni sam, z njim delajo trenerji, fizioterapevti …«

Narejeni so prvi koraki na poti do združevanja SKB in NKBM. Kakšen izziv je postavljati največjo banko v Sloveniji?

Vzpostavitev vodilne finančne institucije v Sloveniji je velik izziv. Združujeta se dve veliki, uspešni in enakovredni finančni instituciji, skupaj bomo tudi v skupini OTP največji, če izvzamemo banko na Madžarskem. Vsaka od dveh bank ima svojo zgodovino, identiteto, kulturo, svoje procese, produkte, sisteme. Ta raznovrstnost nas bogati in hkrati je to velika odgovornost za nas v obeh vodstvih, da zgodbo skupaj pripeljemo do uspešnega konca. Pri združevanju ni tako preprosto kot v matematiki, kjer je ena plus ena vedno dve, enačba je bolj kompleksna, saj spajamo kulturo dveh različnih bank.

Gre za upravljanje sprememb, ki pa se vedno začnejo pri vsakomer izmed nas. Vloga nas, voditeljev je, da ustrezno vodimo in upravljamo ta proces sprememb in da v tej zgodbi pomagamo sodelavcem. Ključna je komunikacija z vsemi deležniki, ki mora biti pravočasna, transparentna in odprta. Pomembno je, da ne pojasnjujemo samo, kaj spreminjamo, ampak tudi, zakaj, in kakšne so koristi vseh teh sprememb. Ob tem je treba spodbujati zavzetost in sodelovanje, ne pa tekmovanja med sodelavci. Ustrezno jih moramo vključevati v načrtovanje in izvajanje sprememb, pri čemer morajo biti vloge v ekipi vnaprej opredeljene in razdeljene.

Pri integraciji ima pomembno vlogo tudi skupina OTP, torej naša mati, ki je že v preteklih letih uspešno izpeljala več takšnih projektov ter nam stoji ob strani z izkušnjami in znanjem.

Komitenti že lahko uporabljajo bankomate obeh bank. Kaj v prihodnje integracija še prinaša strankam?

Prvega marca smo strankam obeh bank omogočili brezplačne dvige sredstev na bankomatih, ki jih je več kot 400 po vsej Sloveniji. V procesu združevanja iščemo sinergije in najboljše iz obeh bank, in to z namenom, da strankam omogočimo najboljše storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo, zaposlenim pa delovno okolje, v katerem se bodo počutili varne in v katerem bodo lahko uresničevali osebne in poslovne cilje.

Eden od pomembnih sinergijskih učinkov, ki smo jih izvedli v prvem mesecu združevanja, je, da smo velikim podjetjem opredelili glavnega skrbnika. Namen je, da vzpostavimo enoten pristop do strank tako, kar zadeva ponudbo kot podporo. Vzpostavili smo tudi posredniški odnos med banko​ NKBM in SKB Leasingom, s čimer smo strankam NKBM omogočili dostop do finančnega lizinga premičnin, ter med podjetjem Aleja finance in SKB banko, zato strankam SKB banke zdaj lahko ponudimo tudi faktoring. Podjetjem zagotavljamo celoten spekter produktov: kredite, lizing in faktoring.

V športu, poslu in zasebno je ključno, da imamo zdravo tekmovalnost, da se spoštujemo. Delo pa je vedno stvar ekipe in ne samo posameznika, poudarja Anita Stojčevska. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kako so se v zadnjem letu spremenile potrebe gospodarstva in kako ste se odzvali?

Lani se je pokazalo, da podjetja zaradi zunanjega šoka, ki sta ga spodbudili energetska in geopolitična kriza, potrebujejo dodatna sredstva in podporo bank. Potrebujejo dodatno likvidnost za financiranje trajnih obratnih sredstev za nabavo dodatnih surovin, za skrajšanje dobavnih verig, ker so si morali poiskati nove prodajne poti ali celo nove dobavitelje. V bankah se je to izrazilo v povečanem črpanju revolving kreditov. Njihov delež med vsemi krediti se je povečal z 20 ali 25 odstotkov na 45 odstotkov. Določena podjetja so investirala tudi v spremembo poslovnih modelov ali trajnostni razvoj, zato smo jih ustrezno podprli s finančnimi sredstvi.

Pri prebivalstvu pa se je v drugi polovici leta precej zmanjšala potrošnja, zmanjšalo se je zlasti povpraševanje po stanovanjskih kreditih. Občani so se prilagodili negotovim razmeram na trgu in višjim obrestnim meram tako, da so manj porabili za trajnejše dobrine.

Izpostavljate zahtevnost združevanja bank tudi za zaposlene. Kako v banki pripomorete k njihovemu zdravju?

Naša vloga generalnega sponzorja Olimpijskega komiteja Slovenije je tudi to, da naše zaposlene spodbujamo k športnemu udejstvovanju. Menim, da je šport ključen za zdravje naših zaposlenih. Pomembno je, da jim kot banka pomagamo, da so aktivni in da vzdržujejo ustrezno ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem. Kajti ljudje, ki so športno dejavni, so tudi precej aktivnejši, energični in učinkovitejši pri svojem delu.

Lani je SKB banka prejela certifikat aktivnega delovnega mesta, ki ga podeljuje Evropska federacija za šport, s čimer smo dobili potrditev, da smo na pravi poti pri spodbujanju zaposlenih k športnemu udejstvovanju. Podpiramo tudi interno športno društvo SKB, v katero je vključenih več kot 40 odstotkov zaposlenih. Tudi oni pomembno sooblikujejo kulturo zdravega načina življenja, vodstvo pa sodelavce podpira in spodbuja, da aktivno sodelujejo v športnih dejavnostih.

SKB banka je dolgoletni sponzor tudi v športu. Kako bo združevanje z NKBM vplivalo na ta del vaših aktivnosti in kako lahko sponzorstva vplivajo na vzpostavljanje skupne blagovne znamke? Kakšne priložnosti vam omogočajo pretekle izkušnje?

SKB banka je že več let podpornica ne samo športa, ampak tudi kulture, narave in dobrodelnosti. Prav je, da banka, ki je pomemben družbeni akter v okolju, v katerem deluje – to velja tako za našo banko kot za NKBM –, temu okolju tudi vrača. In sicer tako, da spodbujamo projekte, o katerih menimo, da imajo dodano vrednost za okolje, prebivalce, naše zaposlene in tudi poslovne partnerje. Verjamem, da bomo skupaj s kolegi iz NKBM pripravili ustrezno strategijo sponzoriranja različnih projektov. Zdaj ko bomo večji in močnejši, bodo ta sredstva lahko večja in temu primerno bo naša skupna banka tudi bolj prepoznana v okolju, kot je bila morda do zdaj.

Bili ste ena od ambasadork evropskega prvenstva v rokometu za ženske, ki je bilo lani v Sloveniji, namen je bil opozoriti na neenakost spolov. Kako kot dolgoletni sponzorji v športu vidite ta problem neenakosti, v kakšnem smislu je šport lahko zgled drugim?

Lani smo skupaj z matično banko OTP sponzorirali žensko evropsko rokometno prvenstvo, razlog je bil podpreti prizadevanja za opolnomočenje in enakopravnost žensk v športu ter poudariti veljavo žensk v športu. Vemo, da je v športu grajenje kulture medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in zaupanja ključno. In iz športa se lahko marsičesa naučimo tudi v poslovnem svetu. Ta moja ambasadorska vloga na tem evropskem prvenstvu je okrepila moje vrednote.

In sicer da je treba v življenju in v poslu vse, kar delaš, delati z veseljem in da moraš to svoje delo imeti rad. Tisti, ki uživamo v svojem poslu, ki uživamo v športu ter pri tem tudi trdo delamo, dosegamo ustrezne rezultate. Vem, da je veliko uspešnih in močnih žensk pripravljenih trdo delati za to, da dosežejo dobre rezultate. Zato je bila podpora temu rokometnemu prvenstvu tudi zame ključna.

Se je ideja prvenstva prenesla tudi med zaposlene?

Gotovo. Vrednote, ki sem jih nakazala, so tudi vrednote, ki jih gojimo v banki. Torej povezanost, spoštovanje drug drugega, timsko delo in zagotavljanje pomoči sodelavcem. Na splošno vidimo, da je veliko iniciativ za uravnoteženje moškega in ženskega športa ter da je na tem področju opazen napredek. Verjamem, da se enakost spolov približuje točki, ki si jo vsi želimo. To je, da bi bil dosežen takšen napredek, da se o tem sploh ne bi bilo več treba pogovarjati.

Tako v športu kot v poslu in tudi v zasebnem življenju je ključno, da imamo zdravo tekmovalnost in da se spoštujemo, delo pa je vedno stvar ekipe, ne samo posameznika. Športnik se mora vložiti veliko truda, talenta, znanja, odrekanja, a z njim vedno dela tudi ekipa ljudi, od trenerjev in trenerk, terapevtov in terapevtk, ki mu pomagajo dosegati rezultate. Pomembno je gledati celoto, ne samo raznovrstnosti, ter se zavedati, da nas prav raznovrstnost bogati.